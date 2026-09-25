سرویس خارجی-

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داد که این اتحادیه به دلیل افزایش غیرعادی قیمت گازوئیل ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز، ممکن است سخت‌ترین زمستان خود را پیش‌رو داشته

باشد.

بحران انرژی ناشی از جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران تمامی ندارد. گزارش‌ها نشان می‎دهد که در آمریکا وضعیت «بسیار بحرانی است» و جنگ‌افروزی این کشور علیه ایران قیمت گازوئیل را در برخی ایالت‌ها حتی به 9 دلار در هر گالن هم رسیده است. گازوئیل از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت یافته است و این در شرایطی است که آمریکا وارد فصل اوج تقاضای گازوئیل شده است. واشنگتن‌پست هشدار داده است جهش بزرگ قیمت بنزین و گازوئیل تازه در آغاز راه است. در حال حاضر مناطق متعددی در آمریکا وجود دارند که سوخت گازوئیل آنها در حال اتمام است. بخش‌هایی از شمال تگزاس نیز گازوئیل کم آورده‌اند و مناطقی در اورلاندوی فلوریدا با کمبود بسیار شدید آن مواجه‌اند.

به گزارش «پولیتیکو»، دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای توقف صادرات گازوئیل آمریکا به مدت

۹۰ روز است؛ اقدامی که هدف آن کاهش قیمت سوخت در بازار داخلی پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای عنوان شده است. پولیتیکو نوشته، پیشنهاد ممنوعیت صادرات با مخالفت مدیران صنعت نفت و همچنین برخی مقام‌های ارشد دولت ترامپ مواجه شده است. به نوشته این نشریه، «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا، و دیگر مخالفان این طرح هشدار داده‌اند که توقف صادرات گازوئیل ممکن است برخلاف هدف اولیه، در نهایت تولید پالایشگاه‌های آمریکا را کاهش دهد. مخالفان بر این باورند که کاهش تولید پالایشگاه‌ها می‌تواند عرضه سوخت در بازار داخلی را محدود کرده و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها شود. «پاتریک دیهان»، رئیس بخش تحلیل نفت در شرکت «GasBuddy» در این‌باره می‌گوید: ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل برای ۹۰ روز احتمالاً در کوتاه‌مدت موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد، اما واکنش پالایشگاه‌ها به کاهش قیمت می‌تواند شرایط را تغییر دهد. به گفته وی، اگر پالایشگاه‌ها در واکنش به این سیاست میزان فرآوری نفت را کاهش دهند، تولید سایر فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین نیز کاهش خواهد یافت و این مسئله می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد.

زمستان بسیار بسیار سخت اروپا

رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش فعالیت بنگاه‌های کوچک، افت مصرف و افزایش هزینه واردات انرژی، از جمله مهم‌ترین پیامدهایی است که بسیاری از کشورهای منطقه آسیا نیز با آن روبه‌رو هستند. در اروپا اما وضعیت انرژی و سوخت بسیار بحرانی‌تر است. به نوشته بلومبرگ؛ با نزدیک‌شدن اروپا به فصل زمستان، بازارهای برق این منطقه شدیدترین هشدار خود از زمان بحران انرژی را مخابره می‌کنند؛ هشداری که بار دیگر نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه انرژی و فشار بر بازارهای برق اروپا را افزایش داده است. براساس این گزارش قیمت برق عمده‌فروشی برای تحویل در ماه ژانویه(دی) در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در بورس انرژی اروپا (EEX) به بیش از

180 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از

60 درصد افزایش یافته است.

در مورد سوخت گازوئیل هم کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هشدار داد که این اتحادیه به دلیل افزایش غیرعادی قیمت سوخت گازوئیل ممکن است سخت‌ترین زمستان خود از سال ۲۰۲۲ را پیش‌رو داشته باشد. «دان یورگنسن» در گفت‌و‌گو با فایننشال‌تایمز گفت که «این زمستان ممکن است برای اتحادیه اروپا بسیار، بسیار سخت باشد و می‌تواند به بدترین زمستانی تبدیل شود که از سال ۲۰۲۲ تاکنون داشته‌ایم.» کمیسر انرژی اتحادیه اروپا همچنین از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، خواست از اعمال ممنوعیت صادرات سوخت دیزل به اروپا خودداری کند. به نوشته فایننشال‌تایمز قیمت سوخت دیزل در اتحادیه اروپا طی هفته‌های اخیر به رکوردهای جدیدی رسیده و حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. کمیسر اتحادیه اروپا گفت قصد دارد موضوع ادامه صادرات سوخت گازوئیل آمریکا به اروپا را پیش از نشست هفته آینده وزیران انرژی اتحادیه اروپا در دوبلین مطرح کند. به گفته او، حفظ صادرات انرژی آمریکا به اروپا در سطح کنونی، «به نفع هر دوطرف» خواهد بود. این مقام اروپایی درباره وضعیت احتمالی بازار انرژی در زمستان پیش‌رو گفت: «محتمل‌ترین سناریو این است که با قیمت‌های بسیار، بسیار بالا رو‌به‌رو شویم.» او در ادامه تأکید کرد که برای افرادی که توانایی مالی خرید سوخت را ندارند، تفاوت چندانی ندارد که سوخت در بازار موجود باشد یا نه؛ زیرا اگر نتوانند هزینه آن را بپردازند، در هر صورت قادر به خرید آن نخواهند بود. براساس این گزارش جنگ آمریکا علیه ایران در ماه‌های اخیر تبعات گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی داشته و اختلال در صادرات نفت و فرآورده‌های پالایشی غرب آسیا، بحران کمبود سوخت را تشدید کرده است. کاهش شدید تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز و آسیب به پالایشگاه‌های منطقه موجب شده صادرات گازوئیل از کشورهای خلیج‌فارس افت چشمگیری داشته باشد؛ روندی که در کنار اختلال در پالایشگاه‌های روسیه، قیمت گازوئیل در اروپا و آمریکا را به رکوردهای بی‌سابقه رسانده

است.

افزایش سرسام‌آور هزینه نفتکش‌ها

فایننشال‌تایمز در گزارش دیگری خبر داده است که هزینه‌های نفتکش‌ها به بالاترین حد خود یعنی ۱.۲ میلیون دلار در روز رسیده است، چراکه کشتیرانی به‌دلیل جنگ به سرکردگی آمریکا با ایران مختل شده است. به گزارش ایسنا، این روزنامه توضیح داد که «هزینه اجاره یک ابرنفتکش (VLCC) برای اولین‌بار در مسیرهای بین خاورمیانه و آسیا از ۱.۲ میلیون دلار در روز فراتر رفته است». این روزنامه افزود که «جنگ باعث کمبود شدید کشتی‌های نفتکش بسیار بزرگ، معروف به ابَرنفتکش شده است و کشتی‌ها را مجبور کرده است مسیرهای خود را تغییر دهند و مسافت‌های بسیار طولانی‌تری را برای حمل نفت خام طی کنند». از سوی دیگر، شرکت کارگزاری دریایی «پریمار» تأیید کرد که نرخ حمل‌ونقل بین «خاورمیانه» و چین از اواخر اوت ۲۰۲۶ (مرداد 1405) برای نفتکش‌هایی که حدود دو میلیون بشکه حمل می‌کنند، بیش از دو برابر شده است، در حالی که هزینه حمل نفت از برزیل به چین در طول هفته گذشته حدود یک‌سوم افزایش یافته است. براساس این گزارش با تأیید افزایش شدید نرخ حمل‌ونقل دریایی، هزینه نفت خام ورودی به آسیا اکنون به ۱۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک می‌شود. فایننشال‌تایمز توضیح داد که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی عمدتاً به دلیل نیاز پالایشگاه‌ها به جست‌وجوی منابع دورتر نفت خام و در نتیجه نگه داشتن کشتی‌ها برای مدت طولانی‌تر در دریا است. براساس این گزارش «افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل نفت خام باعث شده است که برخی از پالایشگاه‌ها تولید خود را کاهش دهند، زیرا حاشیه سود کاهش یافته است، که هم‌زمان با رسیدن قیمت سوخت تصفیه‌شده به بالاترین سطح خود است. یک بشکه گازوئیل در سنگاپور حدود ۱۸۰ دلار قیمت دارد، در حالی که در ایالات متحده و اروپا از ۲۰۰ دلار فراتر می‌رود». «فایننشال‌تایمز» به نقل از «تام رید»، رئیس تحلیل بازار نفت در آژانس قیمت‌گذاری انرژی آرگوس، نوشته است: «هزینه‌های حمل‌ونقل دیگر فقط یک هزینه حاشیه‌ای در بازارهای نفت نیستند، بلکه به یک عامل تعیین‌کننده در تعیین قیمت‌ها تبدیل شده‌اند، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل اکنون حدود یک‌پنجم هزینه تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند».

شبکه اسکای‌نیوز هم در گزارشی نوشته است: سطح پایین ذخایر گازوئیل و وابستگی بیش از نیمی از مصرف جاده‌ای انگلیس به واردات، این کشور را در میانه تشدید کمبود جهانی سوخت و احتمال محدودیت صادرات آمریکا، در برابر موج تازه‌ای از افزایش قیمت و اختلال در زنجیره تأمین آسیب‌پذیر کرده است. اسکای‌نیوز در گزارش خود با عنوان «گازوئیل انگلیس رو به کاهش است، چقدر باید نگران باشیم؟» هشدار داد که این کشور اکنون از نظر میزان ذخایر گازوئیل در مقایسه با نیاز وارداتی، در شمار آسیب‌پذیرترین اقتصادهای توسعه‌یافته قرار گرفته است.