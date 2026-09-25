عصبانیت و فحاشی نتانیاهو علیه کشورها پس از مواجهه با صندلیهای خالی سازمان ملل
پس از اینکه نتانیاهو برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل پشت تریبون قرار گرفت، نمایندگان دستکم 77 کشور به نشانه اعتراض، سالن را ترک کردند. نتانیاهو با عصبانیت آنها را «مُشتی بُزدل اخلاقی» خواند و گفت: «ارتش اسرائیل، اخلاقیترین ارتش جهان است»!
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اینبار در حالی اقدام به سخنرانی در سازمان ملل کردکه حتی پیش از آغاز سخنرانیاش، تصاویر ضدصهیونیستی در سالن مجمع عمومی به صدر اخبار جهان تبدیل شده بود. طی لفاظیهای نتانیاهو، هیئتهای دیپلماتیک یکی پس از دیگری از سالن خارج شدند و نخستوزیر رژیم صهیونیستی در برابر صندلیهایی قرار گرفت که بسیاری از صاحبان آنها ترجیح داده بودند هنگام سخنرانی او در سالن نباشند. گزارشهای منتشرشده از خروج هیئتهای 77 کشور حکایت داشت. رسانههای عبری نوشتند، نتانیاهو تقریباً با یک سالن بزرگ اما خالی روبهرو بود!
نکته جالب اینکه قصاب غزه که بهشدت از دیدن این صحنه تحقیرآمیز عصبانی بود، ضمن از فحاشی علیه سران کشورها از ارتش رژیم صهیونیستی بهعنوان «اخلاقیترین ارتش جهان» دفاع کرد! اما ماجرا به همین سخنرانی ختم نمیشود. اگر سخنرانی نتانیاهو را کنار مجموعه تحولات همزمان در داخل و خارج از فلسطین اشغالی قرار دهیم، تصویری متفاوت شکل میگیرد: نخستوزیر رژیم صهیونیستی در شرایطی از «پیروزی» و «اخلاق» سخن میگوید که در آستانه انتخابات با رقابت فشرده سیاسی مواجه است، بخشی از ساختار امنیتی رژیم با کمبود نیرو روبهرو شده، اعتراضهای خیابانی علیه او در قلب آمریکا ادامه دارد و حتی در سفر کوتاه نیویورک نیز نتوانسته دیدارهایی را که در ظاهر بهدنبال آن بوده با برخی مقامهای ارشد آمریکایی ترتیب دهد. این تناقضات، مهمترین واقعیت سیاسی سفر اخیر نتانیاهو به نیویورک بود.
اعتراضها در خیابانهای نیویورک
همزمان با تحقیر نتانیاهو در سالن، در بیرون از ساختمان سازمان ملل نیز شرایط برای او تحقیرکننده بود. هزاران معترض خشمگین در خیابانهای نیویورک علیه حضور قاتل کودکان غزه تجمع کردند و خواستار پایان تجاوز به غزه شدند. معترضان شعارهایی از جمله نتانیاهو را دستگیر کنید، سر دادند و برخی خیابانها را مسدود کردند.
پلیس آمریکا در راستای مقابله با معترضان، اقدام به دستگیری یکصد تن از آنها از جمله سوزان ساراندون و هانا اینبیندر، 2 بازیگر سرشناس هالیوودی منتقد نسلکشی فلسطینیان کرد. اعتراضات گسترده اخیر نشان داد اکنون مخالفت با نسلکشی فلسطینیان دیگر صرفاً به گروههای فلسطینی یا کشورهای اسلامی محدود نیست. در خود آمریکا نیز بخشی از جامعه مدنی و حتی برخی یهودیان ضدصهیونیست آمریکایی آشکارا با سیاستهای رژیم صهیونیستی مخالفت میکنند. براساس اعلام گاردین، اعتراضها امسال در نیویورک با خشم فزاینده نسبت به حمایت دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی همراه شده است.