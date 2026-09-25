امام على‌(ع) فرمود: حق و باطل را با ميزان قدر و شخصيت افراد نمى توان شناخت... اشخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار گيرند.

اين حق و باطل است كه بايد مقياس اشخاص و شخصيت آنان باشند.

يعنى بايد حق‌‌شناس و باطل‌‌شناس باشى آنگاه- افراد (شخصيت‌ها) را با حق و باطل مقايسه كنى، اگر با حق منطبق شدند شخصيتشان را بپذيرى و الّا نه.

- در اینجا امام‌(ع)- معيار تشخیص حقيقت را خود حقيقت- نه اشخاص- قرار داده است و روح تشيع نيز جز اين چيزى نيست.

در حقيقت مذهب تشیع مولود يك بينش مخصوص و اهميت دادن به اصول اسلامى است نه به افراد و اشخاص.

قهراً شيعيان اوليه مردمى منتقد و بت‌‌شكن بار آمدند.

از اينجا معلوم مى ‌شود چقدر فراوانند افرادى كه شعارشان شعار تشيع اما روحشان روح تشيع نيست.

* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى

(جاذبه و دافعه على ع)، ج‌16، ص: 309- با تلخیص و ویرایش