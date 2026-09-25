کد خبر: ۳۳۸۷۱۳
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸
معیار تشخیص حق از باطل در فتنهها
امام على(ع) فرمود: حق و باطل را با ميزان قدر و شخصيت افراد نمى توان شناخت... اشخاص نبايد مقياس حق و باطل قرار گيرند.
اين حق و باطل است كه بايد مقياس اشخاص و شخصيت آنان باشند.
يعنى بايد حقشناس و باطلشناس باشى آنگاه- افراد (شخصيتها) را با حق و باطل مقايسه كنى، اگر با حق منطبق شدند شخصيتشان را بپذيرى و الّا نه.
- در اینجا امام(ع)- معيار تشخیص حقيقت را خود حقيقت- نه اشخاص- قرار داده است و روح تشيع نيز جز اين چيزى نيست.
در حقيقت مذهب تشیع مولود يك بينش مخصوص و اهميت دادن به اصول اسلامى است نه به افراد و اشخاص.
قهراً شيعيان اوليه مردمى منتقد و بتشكن بار آمدند.
از اينجا معلوم مى شود چقدر فراوانند افرادى كه شعارشان شعار تشيع اما روحشان روح تشيع نيست.
* مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى
(جاذبه و دافعه على ع)، ج16، ص: 309- با تلخیص و ویرایش