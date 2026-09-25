فرماندار تالش: درخشش و قهرمانی نوجوانان ثمره ایجاد بستر مناسب برای رشد استعدادهای ورزشی است

تالش – خبرنگار کیهان:

تیم چوگان «رخش تالش» با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور، در بخش نوجوانان دختر به مقام نخست و در بخش نوجوانان پسر به مقام دوم دست یافت و بار دیگر نام تالش را در عرصه ورزش کشور طنین‌انداز کرد.

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، در جمع قهرمانان و اعضای تیم چوگان «رخش تالش» با تبریک این موفقیت ارزشمند، عنوان کرد: افتخارآفرینی نوجوانان تالش در مسابقات قهرمانی کشور، نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر جوانان و نوجوانان این شهرستان و نتیجه توجه به استعدادهای ورزشی آنان است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی چوگان در فرهنگ و تمدن ایران افزود: چوگان به‌عنوان یکی از ورزش‌های کهن و ریشه‌دار ایران، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشورمان بود و شایسته است نسل جدید با این میراث ارزشمند بیش از پیش آشنا شود.

فرماندار تالش با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان خاطرنشان کرد: تالشان، قومی کهن با پیشینه‌ای غنی هستند و نوجوانان و جوانان تالش امروز می‌توانند با تکیه بر این پیشینه و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، آینده‌ای پرافتخار برای شهرستان رقم بزنند.

جمشیدی سه‌ساری ادامه داد: فراهم کردن زمینه رشد استعدادهای نوجوانان و جوانان، از اولویت‌های مهم شهرستان است و تلاش می‌کنیم با حمایت از فعالیت‌های ورزشی، محیطی بانشاط، امن و سالم برای رشد، شکوفایی استعدادها و پرورش نسل آینده‌ساز تالش فراهم شود.

وی با تقدیر از مربیان، خانواده‌ها و دست‌اندرکاران تیم «رخش تالش» گفت: کسب مقام نخست توسط دختران نوجوان و مقام دوم توسط پسران نوجوان این تیم در رقابت‌های قهرمانی کشور، تنها یک موفقیت ورزشی نیست؛ بلکه نمادی از استعداد، پشتکار، همدلی و ظرفیت بالای نوجوانان تالش است.

فرماندار تالش تصریح کرد: این موفقیت باید سرآغازی برای حضور پررنگ‌تر ورزشکاران تالش در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد و مجموعه مدیریت شهرستان از مسیرهایی که به رشد ورزش قهرمانی، کشف استعدادهای جدید و ایجاد نشاط اجتماعی منجر شود، حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر می‌باشد که: هانا عباسی از تیم قهرمان دختران تالش به‌عنوان بهترین بازیکن این دوره از مسابقات برگزیده شد.