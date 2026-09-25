تعلیم و تربیت بنیان شکلگیری هویت ملی و وطنپرستی است
شیراز-خبرنگار کیهان:
حسینعلی امیری، استاندار فارس، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، تعلیم و تربیت را فرآیندی بنیادین برای ارتقای اندیشهورزی و تقویت هویت ملی دانست و بر عزم مدیریت ارشد استان برای تحقق عدالت آموزشی و حمایت همهجانبه از فرهنگیان و استادان تأکید کرد.
امیری در پیام خود به مناسبت یکم مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاهها، آغاز سال تحصیلی را سرآغاز تلاش برای توسعه اندیشهورزی و تقویت بنیانهای علمی و فرهنگی کشور توصیف کرد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت فرآیندی ساختاری برای شکلگیری هویت ملی، تقویت حس مسئولیتپذیری و آمادهسازی نسل جوان برای اداره آینده کشور بر پایه دانایی است، تأکید کرد: استان فارس بهعنوان یکی از کانونهای اصلی تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران، رسالت سنگینی در تربیت نسلی خردورز، متعهد، پرسشگر و کارآمد بر عهده دارد.
امیری با بیان اینکه مدیریت استان خود را موظف به حمایت همهجانبه از فرهنگیان و اساتید و توسعه عدالت آموزشی و توسعه متوازن در مناطق مختلف استان میداند، خاطرنشان کرد: بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرزوبوم فراهم خواهد شد.
وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه فرهنگیان شهید، شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه میناب و شهدای دانشآموز لامرد و استان فارس، فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و کارکنان مدارس و دانشگاهها در سراسر استان تبریک گفت و برای فرزندان این دیار سالی پربار و توأم با موفقیت مسئلت کرد.