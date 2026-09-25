حفظ باغهای قصردشت با تقویت اقتصاد باغداران امکانپذیر است
شیراز-خبرنگار کیهان:
سیدابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در نشست با عوامل اجرایی رویداد برای باغهای شیراز اظهار کرد: یکی از اهداف این رویداد آن بود که به باغداران نشان داده شود در کنار آنان هستیم و شرایط و مشکلاتشان را درک میکنیم، اما تحقق این هدف به مشارکت خود باغداران نیز نیاز دارد. تیم اجرایی رویداد باید فعالیت خود را با برنامههای گستردهتر ادامه دهد و در دورههای بعد نیز مردم، بهویژه باغداران قصردشت، در مرکز برنامهها قرار گیرند.
وی افزود: در جامعه ما استفاده از روشهای سلبی و بگیر و ببند برای حفظ باغات تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است و به همین دلیل باید برای حفاظت از باغهای شیراز، رویکردهای جدیدی در پیش گرفته شود. باغداران زمانی میتوانند در حفظ باغهای خود استمرار داشته باشند که در کنار مسائل زیستمحیطی و حفاظتی، منفعت اقتصادی مشخصی نیز برای آنان ایجاد شود.
حسینی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در رویداد برای باغهای شیراز مطرح شد، طرح نذر آب بود که برای اجرای آن به همکاری بیشتر شورا و شهرداری نیاز است و مردم نیز میتوانند در این مسیر نقش داشته باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شورا در زمینه حمایت از باغها مصوبات و اقداماتی داشته است که هنوز برخی از آنها به تأیید نهادهای بالادستی نرسیده، اما باید در کنار پیگیری این مصوبات، راهکارهای دیگری نیز برای حفظ باغات دنبال شود.
وی افزود: اکنون در باغها محصولات مختلفی تولید میشود و به جای ایجاد محدودیت، میتوان شرایطی فراهم کرد که درهای باغها به روی مردم باز شود و خانوادهها بتوانند ضمن بازدید از باغهای تفریحی، محصولات تولیدشده را بهصورت مستقیم از باغداران خریداری کنند. این تجربه میتواند هم به افزایش درآمد باغداران و هم به حفظ باغات کمک کند.
حسینی با اشاره به نخستین دوره رویداد برای باغهای شیراز اظهار کرد: اجرای مرحله نخست این جشنواره بهخوبی انجام شد و برگزاری چنین رویدادهایی برای شهری مانند شیراز ضروری است؛ زیرا شاکله و هویت این شهر فرهنگی است و مردم نیز از برنامههای فرهنگی استقبال میکنند.
وی افزود: استقبال مردم شیراز از رویدادهای فرهنگی در برخی موارد بیشتر از پروژههای عمرانی است و این موضوع نشان میدهد که نگاه مردم این شهر به مسائل فرهنگی، ادبی، تربیتی و اخلاقی توجه ویژهای دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: هنوز در بسیاری از شهرها، از جمله شیراز، نگاه مدیریت شهری بیشتر عمرانی است و حوزه فرهنگی نیازمند توجه و برنامهریزی بیشتری است.
حسینی با تأکید بر ضرورت ادامه این رویداد گفت: فعالان فرهنگی نباید به دلیل همراهی نکردن برخی مجموعهها از ادامه فعالیت منصرف شوند، زیرا آثار این اقدامات در بلندمدت نمایان خواهد شد.
وی افزود: اضافه شدن برنامههای ورزشی و فرهنگی به رویداد باغهای شیراز موجب افزایش جذابیت آن شده است و در ادامه میتوان با طراحی برنامههای جدید، حضور مردم را بیشتر کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی در تداوم این رویداد اظهار کرد: انتظار میرفت صداوسیما در برنامههای «برای باغهای شیراز» همراهی بیشتری داشته باشد و در مراحل بعد نیز باید برای تقویت پوشش رسانهای این رویداد برنامهریزی شود.
حسینی تأکید کرد: در کنار حفظ و توسعه باغهای شیراز، باید زمینه ایجاد منفعت اقتصادی برای باغداران فراهم شود تا آنان انگیزه لازم برای ادامه فعالیت و نگهداری از باغها را داشته باشند.