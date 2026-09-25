دیدار با خانواده شهدا موجب عزت و افتخار است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل صمت استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با اختتامیه دومین کنگره بزرگداشت مقام شامخ ۲۷۵۰ شهید استان با خانواده تعدادی از این یادگاران دفاع مقدس دیدار کرد.

حسن شمسی‌پوردهکردی در این دیدار ضمن قدردانی از صبر و بردباری خانواده‌های شهدا آرامش و اقتدار امروزه نظام اسلامی را مرهون جان‌فشانی شهیدان دانست و تکریم شهدا و خانواده آنان را یک فریضه و تکلیف واجب بر همگان برشمرد.

وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان گفت: همان‌طور که شهدا از همه افضل‌ترند خانواده شهدا هم از همه افضل‌تر هستند. لذا همه خود را مدیون خانواده شهدا می‌دانیم. شهدا برای حفظ امنیت و تقویت اسلام به میدان رفتند.

مدیرکل صمت شهدا را بااخلاص و متواضع شمرد و افزود: شهدا به‌جا و به‌موقع وظیفه شرعی خود را انجام دادند.

وی پدران و مادران شهدا را انسان‌های بزرگ خواند که راضی شدند عزیزانشان را نثار کنند. وقتی پدران و مادران چنین نقش پررنگی داشتند باید آن‌چنان که باید مورد قدردانی قرار گیرند.