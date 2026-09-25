مدیریت جایگاههای سوخت برای جلوگیری از معطلی مردم
یزد- خبرنگار کیهان:
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت مدیریت مناسب جایگاههای سوخت گفت: شرایط کشور، محدودیتهای موجود و دشواریهای ناشی از تحریمها را درک میکنیم، اما انتظار میرود شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و دستگاههای مسئول با مدیریت دقیقتر جایگاهها، از سردرگمی، معطلی و نارضایتی مردم جلوگیری کنند.
عزیزالله سیفی اظهار کرد: در شرایطی که با افزایش سفرهای خانوادگی و مصرف بنزین مواجه هستیم، لازم است روند تأمین و توزیع سوخت بهگونهای مدیریت شود که شهروندان هنگام مراجعه به جایگاهها با مشکل و انتظار طولانی مواجه نشوند.
وی افزود: گاهی شهروندان پس از قرار گرفتن در صف و رسیدن نوبتشان با این موضوع مواجه میشوند که بنزین آزاد موجود نیست یا سهمیه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به پایان رسیده است. در برخی موارد نیز تعداد محدود کارتهای سوخت در جایگاه موجب میشود خودروهای بیشتری در صف منتظر بمانند و زمان سوختگیری افزایش پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه مردم شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک میکنند، تصریح کرد: اگر مردم بدانند کمبود یا محدودیتی وجود دارد، طبیعتاً شرایط را بهتر میپذیرند؛ اما نبود مدیریت و اطلاعرسانی مناسب، موجب نگرانی و نارضایتی میشود.
سیفی ادامه داد: انتظار داریم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای مسئول با ورود و نظارت جدیتر، شرایط جایگاههای سوخت را بهگونهای مدیریت کنند که حتی در صورت وجود محدودیت، مردم با کمترین میزان معطلی و سردرگمی مواجه شوند. وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح، اطلاعرسانی شفاف و برنامهریزی مناسب میتواند از ایجاد نگرانی در میان شهروندان جلوگیری کند و به مردم اطمینان دهد که مسائل مربوط به تأمین و توزیع سوخت در حال مدیریت است.