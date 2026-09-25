کد خبر: ۳۳۸۷۰۵
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
سرپرست جدید منابع طبیعی شهرستان تالش معرفی شد
تالش - خبرنگار کیهان:
با حضور فرماندار تالش و معاون پشتیبانی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، «جابر حسینی» از کارشناسان باسابقه این مجموعه بهعنوان سرپرست جدید منابع طبیعی شهرستان تالش معرفی شد.
در مراسمی که با حضور رضا جمشیدی سهساری، فرماندار تالش و محمدرضا عبدالهی، معاون پشتیبانی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان برگزار شد، جابر حسینی بهعنوان سرپرست جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش معرفی شد.
در این مراسم همچنین از فرزاد حسینی به پاس زحمات، تلاشها و خدمات وی در دوران مسئولیت قدردانی به عمل آمد.
فرماندار تالش در این مراسم بر ضرورت استمرار اقدامات مؤثر در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، صیانت از عرصههای ملی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و نیروهای باتجربه تأکید کرد.