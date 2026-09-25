مشهد - خبرنگار کیهان:

استاندار خراسان رضوی گفت: ساماندهی کشف‌رود نه‌تنها ضرورت زیست‌محیطی، بلکه راهبردی حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال مشهد محسوب می‌شود.

غلامحسین مظفری در نشست بررسی طرح ساماندهی و احیای کرانه شمالی مشهد که با محوریت ساماندهی کشف‌رود برگزار شد با تأکید بر پیامدهای غفلت از توسعه متوازن در کلان‌شهر مشهد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور نباید اجازه دهیم این پروژه معطل بماند. تمامی امکانات استان باید برای تسریع در روند اجرایی به کار گرفته شود و در کنار رعایت ضوابط قانونی، طرح باید به‌گونه‌ای تعریف شود که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بوده و هزینه‌های آن تا حد امکان از درآمدهای پایدار حاصل از پروژه تأمین گردد.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت نخبگان و بخش خصوصی در این فرآیند تصریح کرد: باید از ابتدای کار نظرات دانشگاهیان و فعالان اقتصادی را دریافت کرد تا ضمن ارتقای کیفیت اجرا، مشارکت مجموعه‌های مختلف در پیشبرد طرح جلب شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع جلوگیری از ورود فاضلاب خام به کشف‌رود اشاره کرد و گفت: احیای این رودخانه باید با برنامه‌ریزی دقیق برای بازچرخانی آب و استفاده از سازه‌های مناسب همراه باشد.

وی با اشاره به تجربه موفق دریاچه «چیتگر» تهران افزود: در کشف‌رود نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، فضای تفرجگاهی مناسبی برای حضور شهروندان ایجاد کرد که علاوه بر سرزندگی، به نظافت و پاکیزگی پایدار این منطقه نیز کمک می‌کند.

مظفری با اشاره به ظرفیت پنج هزار و ۸۰۰ هکتاری منطقه مورد مطالعه در کشف‌رود بر لزوم تلفیق پروژه‌های استانی با این طرح تأکید و بیان کرد: ایجاد پهنه‌های فناوری، استقرار نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعریف برج‌های فناوری در این محدوده، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های نوین اقتصادی و محرک توسعه در شمال شهر مشهد باشد.

محمدرضا قلندر شریف با اشاره به راهکار فنی کنترل فشار گاز، آن را عاملی برای کاهش هزینه‌های تملک و آزادسازی مسیر جهت اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و دسترسی‌های کشف‌رود دانست.

وی همچنین بر ضرورت اتصال مسیرهای شمالی شهر به آزادراه‌های «مشهد-چناران» و «حرم تا حرم» تأکید کرد و افزود: تکمیل این شبکه دسترسی برای کاهش ترافیک ورودی و خروجی شهر و مدیریت شرایط بحرانی حیاتی بوده و طرح‌های پیشنهادی برای مناطق ابوطالب و خیام در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری نیز با تأیید این چالش افزود: روند فعلی پهنه‌بندی، فرآیند اجرای پروژه‌ها را برای مشهد پیچیده‌تر از سایر شهرها کرده است.

مصطفی نجفی‌زاده همچنین با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری باید شفاف باشند و دستگاه‌های خدمات‌رسان از ابتدا هزینه‌های قطعی را مشخص کنند تا سرمایه‌گذار با تغییر ناگهانی تعرفه‌ها و عوارض، دچار سردرگمی و توقف پروژه نشود.