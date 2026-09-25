اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل پالایش نفت اصفهان گفت: حدود ۹۰ درصد اقلام ساده و بخش عمده تجهیزات بومی‌سازی شده است. برخی تجهیزات اساسی مانند کمپرسورها از خارج خریداری می‌شود، اما تأمین قطعات پیشرفت زیادی کرده و هر پروژه جدید بومی‌سازی را افزایش می‌دهد. اگر استانداردها رعایت شود، از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنیم و با آموزش و توانمندسازی جلو می‌رویم.

غلامرضا باقری دیزج، مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: اطلاع‌رسانی رسانه‌ها باید باعث افزایش امیدبخشی، انگیزه‌بخشی، حفظ وحدت و افزایش اعتماد در جامعه شود که در این شرایط کشور نقش رسانه بسیار مؤثر است.

وی با بیان اینکه این مجموعه در میان پالایشگاه‌های با خوراک نفت خام رتبه سوم در تولید بنزین کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: میانگین تولید روزانه بنزین پالایشگاه اصفهان ۱۲ میلیون لیتر است و این مجموعه با ظرفیت ۴۳۰ هزار بشکه در روز سهم حدود ۲۵ درصدی در تولید سوخت کشور دارد و همه بنزین این مجموعه با استاندارد یورو۴ تولید می‌شود.

غلامرضا باقری با تبیین راهبردهای جدید این مجموعه در حوزه مدیریت منابع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ادامه داد: عملیات اجرایی طرح‌های راهبردی با هدف رفع ناترازی انرژی و ارتقای کیفی سوخت در پالایشگاه اصفهان در حال اجراست تا با بهره‌گیری از منابع داخلی و توان سهام‌داران، زمان‌بندی اجرای طرح‌های زیرساختی کاهش یابد. مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با تشریح رویکرد اجرایی پالایشگاه اصفهان برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای، با اشاره به تغییر ماهیت پالایشگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی، افزود: با اینکه طبق قانون، مسئولیت مستقیم اجرای برخی طرح‌های تکلیفی به عهده شرکت‌های خصوصی نیست، اما این مجتمع پالایشگاهی با هدف ایفای نقش در تأمین امنیت انرژی کشور و ارتقای کیفیت سوخت، با بهره‌گیری از منابع داخلی و آورده سهام‌داران، مدیریت طرح‌ها را به‌سمتی هدایت کرده است که سریع‌ترین بازدهی و نتیجه‌بخشی را برای جامعه و صنعت داشته باشد.

غلامرضا باقری با اشاره به سختی‌های مسیر ارتقای کیفیت فرآورده‌ها گفت: این مجموعه هم‌اکنون با اولویت‌بندی نیازهای عملیاتی، احداث واحدهای تولید بخار، آب و گاز را هم‌زمان با واحدهای اصلی در دستور کار قرار داده، تا ضمن ایجاد زیرساخت‌های پایدار، شاخص‌های محیط‌زیستی نیز مطابق استانداردهای روز ارتقا

یابند.

وی یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های توسعه‌ای را ارتقای کیفی نفت‌گاز تولیدی دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۲۵ درصد از ظرفیت مصرف گاز کشور در بخش نیروگاهی و صنایع به کار گرفته می‌شود، پالایشگاه اصفهان با جدیت به دنبال تولید نفت‌گاز با استاندارد است تا این فرآورده جایگزین گاز طبیعی در صنایع شود.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان افزود: با راه‌اندازی واحد آر‌اف‌سی‌سی پالایشگاه اصفهان، روزانه

۸ میلیون لیتر بنزین و ۲ میلیون لیتر نفت‌گاز استاندارد

به سبد سوخت کشور اضافه می‌شود.

غلامرضا باقری ادامه داد: این اقدام علاوه بر اصلاح سبد سوخت کشور، با آزادسازی گاز در شبکه، نقشی تعیین‌کننده در رفع ناترازی گاز در فصل‌های سرد سال و جلوگیری از محدودیت‌های مصارف خانگی و تجاری ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان در خصوص طرح‌های حوزه بنزین نیز گفت: با تکیه بر مهندسی فرایند و بهره‌گیری از توان داخلی، مدت‌زمان اجرای طرح‌های کیفی‌سازی بنزین از جمله واحد آراف‌سی‌سی بنزین از چهار سال به دو سال کاهش یافته است، این طرح اکنون با پیشرفت ۲۸ درصدی طبق زمان‌بندی ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۸ وارد چرخه تولید شود.

باقری ادامه داد: با تکمیل طرح آراف‌سی‌سی، روزانه ۸ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین و ۲ میلیون لیتر در روز به تولید نفت‌گاز باکیفیت و استاندارد کشور افزوده خواهد شد که گامی مهم در زمینه تأمین پایدار سوخت کشور و رفع ناترازی‌هاست.

مدیرعامل پالایشگاه اصفهان ادامه داد: در حوزه مدیریت منابع آبی نیز ۴۰ درصد آب مصرفی پالایشگاه از محل تصفیه پساب شهری تأمین می‌شود که با تکمیل برنامه‌های در حال اجرا، این پالایشگاه به‌زودی به خودکفایی کامل در تأمین آب موردنیاز دست می‌یابد.