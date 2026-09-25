پیامی از طرف ترامپ
دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان
با هر خرید جدید، نه روی آخرین دلاری که پرداخت کردم، بلکه روی معامله بعدی تمرکز میکردم.
من قابلیتهای نهفته ساختمانهایی را دیدم که اکثر مردم آنها را نادیده میگرفتند و یاد گرفتم که چگونه میتوان آن رؤیا را از طریق ایجاد اتفاق نظر عمومی، ایجاد انگیزه در صدها نفر، تصمیمگیری سریع و حل مشکلات بموقع به واقعیت تبدیل کرد. خیلی زود، بسیاری از بازیکنان بزرگ شروع به دنبالهروی از من برای تغییر محلههایی کردند که در آنها سرمایهگذاری میکردم.
مردم دریافتند که میتوانند با کار کردن با من پول در بیاورند، که منجر به فرصتهای باورنکردنی بسیاری شد. هرگز فراموش نکردم که گرگ کونئو1، مشاوری که به یک دوست و مشاور باتجربه تبدیل شد، در حین مذاکره با پیمانکاران فرعی در پروژه خیابان لافایت2 شماره 200 توصیه کرد: او با لهجه غلیظ ایتالیایی خود گفت: «Tutti mangia»3 و ترغیب کرد که به زبان ساده ترجمه شده بود: «همه باید غذا بخورند.» او افزود: «اگر خیلی خوب معامله کنید، آنها کار را سرسری انجام میدهند و درست عمل نمیکنند.»
من علاوه بر ایجاد شهرت از طریق معاملات املاک، با رهبران ارشد تجاری نیویورک از طریق سرمایهگذاری دیگری که در سال 2006 انجام داده بودم نیز ملاقات کردم. در آن جولای، من با آرتور کارتر4، صاحب و ناشر نیویورک آبزرور5، یک روزنامه هفتگی که توسط نخبگان نیویورک خوانده میشود، دیدار کردم. به او گفتم که میخواهم روزنامه را بخرم. او گفت که رابرت دنیرو6 و جین روزنتال7 در مذاکره کردن قدیمی هستند اما در آخرین لحظه مسائل جدیدی را مطرح کردند. یک چک 5 میلیون دلاری روی میز گذاشتم. گفت اگر تا دوشنبه کار را نهائی کنم روزنامه برای من خواهد بود. من تمام آخر هفته روی بررسی دقیق موضوع کار کردم تا معامله را نهائی کنم. در آبزرور، من فرصتی را دیدم تا یک روزنامه فرهیخته را وارد عصر دیجیتال کنم، در حالی که در این فرآیند ارتباطات تجاری مفیدی ایجاد کردم. خیلی زود فهمیدم، به ویژه در روزنامهنگاری، تغییر مانند بهشت است: همه میخواهند به آنجا بروند، اما هیچ کس نمیخواهد بمیرد.
یکی از غولهای املاک و مستغلات که متوجه این روزنامه شد دونالد جی ترامپ بود. هرگز فراموش نمیکنم که نامهای از او از طریق پست دریافت کردم: او که از جایگاهش در فهرست قدرت سالانه آبزرور ناراحت بود، درخواست کرد که حذف شود. «جالب اینجاست که نام ترامپ به طور برجسته در عنوان روی جلد مجله شما استفاده شده است ولی در مقاله، در کنار فرد دیگری بهصورت مشترک در رتبه اول نام برده شده است. من حدس میزنم که شما سعی میکنید مردم را وادار به خواندن روزنامه کنید. نامه اینگونه پایان یافته بود: «پی نوشت. لطفاً از ارسال روزنامه خود برای من خودداری کنید، تا دیگر مجبور نباشم این چرندیات را بخوانم!» مطمئنم اولین کسی نبودم که پیامی از ترامپ در مورد یک مقاله مطبوعاتی دریافت کردم و مطمئناً آخرین نفر هم نخواهم بود.
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در حوالی زمان خرید من درمورد ملک خیابان پنجم شماره 666، دونالد ترامپ به دخترش ایوانکا پیشنهاد کرد که با کسی که بهصورت جدّی ساختمانها را میخرد صحبت کند تا ببیند آیا من علاقهمند به خرید املاکی از آنها هستم یا خیر. در یکی از روزهای بهار 2007 با هم قرار ناهار گذاشتیم. ما در مورد تجارت صحبت کردیم، اما گفتوگو به زودی به سمت ناسکار8، ناهارخوریهای نیوجرسی و سایر علایق غیرجذاب مشترک ما تبدیل شد. این منجر به ناهار دوم در رستوران هندی مورد علاقه من، تامارین فلتیرن و تی روم9 در خیابان بیست و دوم شد، جایی که ما سه ساعت با هم صحبت کردیم. هر دوی ما مجبور بودیم مدام با دستیارانمان تماس بگیریم تا دیگر جلساتمان را برای آن روز دوباره برنامهریزی کنند. ایوانکا آن چیزی نبود که انتظار داشتم. او علاوهبر زیبایی بسیار جذابی که قبل از ملاقات هم میدانستم، خونگرم، بامزه و درخشان بود. او قلبی بزرگ و اشتیاق فوقالعادهای برای کشف چیزهای جدید دارد. به زودی ایوانکا را به بخشهایی از شهر میبردم که قبلاً هرگز ندیده بود و از قرار ملاقاتهایمان برای بررسی محلههایی که به دنبال خرید ملک بودم استفاده میکردم. ما در خیابانها راه میرفتیم، مردم را مشاهده میکردیم و بحث میکردیم که کدام محلهها در چند سال آینده تحول خواهند یافت. یکشنبهها صبح تخته نرد خود را به رستورانی جدید میبردیم و ساعتها در آنجا مینشستیم و مشغول بازی، خواندن روزنامهها و نوشیدن قهوه بودیم. من این رفتار او را دوست داشتم که او همیشه با همه با جذابیت و احترام رفتار میکرد، خواه رهبران تجاری، پیشخدمتها یا تاکسیران باشند. او همه چیز را سرگرمکننده میکرد. همچنین به نظر میرسید که ما اشتراکات زیادی با هم داریم. هر دوی ما با پدران خود در تجارت خانوادگی کار میکردیم، اما شرکتهای خود را نیز راهاندازی کرده بودیم. ما هر دو کوشا و جاهطلب بودیم، با اشتهای سالم برای ماجراجویی.
وقتی متوجه شدم که عاشق ایوانکا هستم، نگران مذاهب مختلفمان شدم. هر چقدر هم که سخت و دردناک بود، از او جدا شدم. ایوانکا به من گفت که این بدترین تصمیم زندگی من بود. حق با او بود. چند ماه بعد، دوست مشترکمان وندی مرداک10 من را برای یک تعطیلات آخر هفته با او و همسرش، روپرت مرداک11- مالک نیوز کرپ12، سپس شرکت مادر فاکسنیوز و وال استریت ژورنال13 در قایق رزهارتی14 دعوت کرد. من اولین بار وندی و روپرت را از طریق شغلم با آبزرور ملاقات کرده بودم و آنها دوستان خوبی برای من شده بودند. در کمال تعجب، ایوانکا آنجا بود. او به همان اندازه شوکه شده بود، اما طولی نکشید که دوباره با هم بودیم.
پانوشتها:
1. Greg Cuneo
2. Lafayette Street
3. به زبان ایتالیایی
4. Arthur Carter
5. New York Observer
6. Robert De Niro
7. Jane Rosenthal
8.National association for stock car for auto racing؛ شرکت ملی ماشینهای دست دوم برای مسابقات اتومبیلرانی
9. Tamarind Flatiron & Tea Room
10. Wendi Murdoch
11. Rupert Murdoch
12. News Corp
13.Fox News And the Wall Street Journal
14. Rosehearty