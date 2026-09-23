یک اشتباه، یک نفس تا خفگی؛ وایتکس و جوهرنمک را مخلوط نکنید!
مدیر اداره نظارت بر مواد بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و دارو نسبت به ترکیب مواد شوینده و پاککننده هشدار داد و گفت: مخلوط کردن جوهرنمک یا جرمگیر با سفیدکنندههایی مانند وایتکس میتواند گازها و بخارات بسیار سمی و خفهکننده ایجاد کند.
به گزارش سازمان غذا و دارو، سینا درزی با تأکید بر ضرورت توجه به اصالت، تاریخ مصرف و شرایط نگهداری محصولات آرایشی و بهداشتی اظهار داشت: محصولات تولید داخل باید دارای پروانه ساخت بهداشتی یا شناسه IRC از سازمان غذا و دارو باشند و محصولات وارداتی نیز باید برچسب اصالت و سلامت وزارت بهداشت را داشته باشند.
وی افزود: فرآوردههای آرایشی و بهداشتی بهتر است از داروخانهها و فروشگاههای معتبر تهیه شوند و هنگام خرید، تاریخ تولید و انقضا، مشخصات محصول و شرایط نگهداری آن مورد توجه قرار گیرد.
مدیر اداره نظارت بر مواد بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و دارو با اشاره به تأثیر نور و گرما بر کیفیت این فرآوردهها گفت: قرار گرفتن محصولات آرایشی و بهداشتی در معرض نور و گرمای نامناسب میتواند موجب فساد زودرس آنها شود؛ بنابراین توجه به شرایط نگهداری، در کنار تاریخ مصرف درجشده روی محصول، ضروری است.
درزی همچنین بر سلامت بستهبندی تأکید کرد و گفت: محصولات دارای بستهبندی ناقص، شکسته یا آسیبدیده ممکن است دچار آلودگی یا فساد شده باشند و نباید مورد استفاده قرار گیرند.
انتخاب شامپو، کرم و سایر فرآوردههای آرایشی و بهداشتی نیز باید متناسب با نوع پوست و مو باشد و بروشور و دستورالعمل مصرف نیز پیش از استفاده بهدقت مطالعه شود.
درباره نگهداری مواد شوینده و پاککننده نیز تأکید شد که این مواد باید در ظروف دربسته و دارای برچسب و دور از دسترس کودکان نگهداری شوند و تا حد امکان از مصرف بیرویه آنها خودداری شود. وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از مواد شیمیایی افزود: استفاده از وسایل محافظتی مانند دستکش بلند، کفش نفوذناپذیر، لباس آستینبلند، شلوار بلند و جوراب توصیه میشود.
مدیر اداره نظارت بر مواد بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و دارو با هشدار جدی نسبت به ترکیب مواد شوینده و پاککننده تصریح کرد: هرگز جوهرنمک یا جرمگیر را با سفیدکنندههایی مانند وایتکس مخلوط نکنید؛ زیرا این ترکیبات میتوانند گازها و بخارات بسیار سمی و خفهکننده ایجاد کنند.
درزی افزود: هنگام استفاده از مواد سفیدکننده و جرمگیر در سرویسهای بهداشتی، در و پنجره باید باز و هواکش روشن باشد تا تهویه مناسب در محیط برقرار شود.
وی توصیه کرد: پس از استفاده از شویندهها، سفیدکنندهها، جرمگیرها و لولهبازکنها در فضاهای کوچک و بسته مانند حمام و سرویس بهداشتی، بلافاصله در محیط باقی نمانید؛ زیرا تجمع بخارات و گازهای حاصل از این مواد میتواند خطر مسمومیت و خفگی را افزایش دهد.
مدیر اداره نظارت بر مواد بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و دارو درباره استفاده همزمان از آب داغ و مواد شوینده نیز هشدار داد و تأکید کرد: برای شستوشو از ترکیب آب داغ با مواد شوینده استفاده نشود، زیرا افزایش بخارات برخی مواد شیمیایی میتواند خطر تحریک و مسمومیت تنفسی را افزایش دهد.
درزی ادامه داد: اگر یک ماده شوینده برای پاککردن سطح کافی نبود، پیش از استفاده از ماده دیگر، ابتدا باید باقیمانده ماده قبلی با دستمال نمدار کاملاً از سطح پاک شود و سپس ماده جدید مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین پیش از استفاده از سموم دفع آفات نیز باید برچسب و بروشور محصول بهطور کامل مطالعه و فرآورده دقیقاً مطابق دستورالعمل درجشده روی بستهبندی مصرف شود.