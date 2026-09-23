نور مصنوعی شبانه با تغییرات مضر قلبی مرتبط است

مطالعه‌ای بزرگ نشان می‌دهد نور مصنوعی در شب با تغییرات مضر در قلب مرتبط است. پژوهشگران توصیه می‌کنند اتاق خواب تاریک‌تر شود و نور صفحه‌نمایش کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، وبگاه سای‌تِک‌دِیلی در گزارشی آورده است: پژوهشگران در مطالعه‌ای جدید به بررسی ارتباط بین قرارگرفتن در معرض نور مصنوعی (چراغ‌ها، صفحه‌نمایش و نور خیابان) در شب و تغییرات ساختاری و عملکردی قلب پرداخته‌اند.

پروفسور لو چی، سرپرست این پژوهش از دانشگاه تولین، توضیح می‌دهد: مطالعات قبلی، قرارگرفتن در معرض نور در شب را با افزایش خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی مرتبط دانسته‌اند، اما اطلاعات کمی درباره تغییرات ساختاری و عملکردی قلب وجود دارد.

این پژوهش را انجام دادیم تا بفهمیم وقتی افراد در معرض نور بیش از حد در شب قرار می‌گیرند، چه اتفاقی برای قلب آنها در طول زمان می‌افتد.

اندازه‌گیری نور با حسگر پوشیدنی

این مطالعه روی ۱۱ هزار و ۷۱ شرکت‌کننده از بانک زیستی بریتانیا انجام شد. هر فرد به مدت هفت روز، یک حسگر نور روی مچ دست خود می‌بست تا پژوهشگران بتوانند میزان نوری را که شب‌ها در معرض آن قرار می‌گرفت، اندازه‌گیری کنند.

سه سال بعد، شرکت‌کنندگان تحت اسکن اِم‌آرآی قلب قرار گرفتند. این اسکن‌های دقیق به پژوهشگران اجازه داد هم ساختار قلب و هم نحوه عملکرد آن را بررسی کنند.

پژوهشگران سپس افرادی را که در معرض بیش از سه لوکس نور مصنوعی در شب بودند، با کسانی که تقریباً هیچ نوری در شب دریافت نمی‌کردند، مقایسه کردند. لوکس معیاری برای سنجش میزان نور مرئی است که به یک سطح

می‌رسد.

تغییرات در چند حفره قلب

افرادی که در معرض نور مصنوعی بیشتری در شب بودند، ضخیم‌شدن دیواره بطن چپ (یکی از حفره‌های قلب) را نشان دادند. این ضخیم‌شدن، فضای موجود در داخل حفره را کاهش می‌داد.

پژوهشگران همچنین شواهدی یافتند که عضله قلب در هر ضربان، کمتر می‌توانست به‌درستی منعطف شود.

کاهش انعطاف‌پذیری می‌تواند نشانه اولیه‌ای باشد که قلب به‌طور طبیعی کار نمی‌کند.

تغییراتی نیز در بطن راست و دهلیز چپ (دو حفره دیگر قلب) مشاهده شد که نشان می‌دهد این ارتباط محدود به یک بخش خاص از قلب نیست.

پروفسور چی می‌گوید: این نخستین مطالعه از نوع خود است و نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض سطوح بالاتر نور در شب با بازآرایی قلب مرتبط است. بازآرایی قلب یعنی ساختار و عملکرد قلب تغییر می‌کند و معمولاً آن را در پاسخ به استرس مزمن یا آسیب به قلب می‌بینیم.

این روش بدن برای سازگاری با آن استرس است، اما در نهایت قلب را ضعیف می‌کند و می‌تواند به نارسایی قلبی منجر شود.

وی افزود: آلودگی نوری به‌عنوان یک عامل خطر جدید برای بیماری‌های قلبی‌عروقی مطرح شده است.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که کاهش قرارگرفتن در معرض نور مصنوعی در شب باید به‌عنوان یکی از راهکارهای احتمالی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی در نظر گرفته شود.

آیا اتاق خواب تاریک‌تر می‌تواند از قلب محافظت کند؟

در یک مقاله تحلیلی که همراه با این مطالعه منتشر شد، پروفسور توماس مونتسل از مرکز پزشکی دانشگاه ماینتس آلمان و همکارانش استدلال کردند که پزشکان باید به نور چراغ‌ها و صفحه‌نمایش‌های اتاق بیماران در شب توجه بیشتری کنند.

پزشکان، به‌ویژه برای درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی یا فیبریلاسیون دهلیزی (نوعی ضربان نامنظم قلب)، باید این سؤالات را درباره محیط خواب بیماران بپرسند:

توصیه‌های پژوهشگران به بیماران، ساده و کم‌هزینه هستند: اتاق خواب خود را تا حد امکان تاریک نگه دارید.

برای این کار، می‌توانند از پرده‌های ضخیم استفاده کنند تا نور بیرون به داخل نفوذ نکند؛ بهتر است نور کنار تخت، گرم و کم‌شدت باشد تا چشم را اذیت نکند؛ چراغ‌های کوچک آماده‌به‌کار لوازم خانگی را بپوشانید؛ زیرا این چراغ‌ها نیز می‌توانند نور اضافی در اتاق ایجاد کنند.

آنها می‌افزایند: آلودگی نوری (نور اضافی و نامناسب چراغ‌ها و صفحه‌نمایش‌ها در شب) یکی از معدود خطرات زیست‌محیطی است که شهرها می‌توانند مستقیماً و با هزینه کم کنترل کنند.

این مطالعه نشان می‌دهد که هرچه سیاره ما در شب روشن‌تر می‌شود، قلب‌های ما سفت‌تر و ضعیف‌تر و کارآیی آنها کمتر می‌شود.

نتیجه روشن است: تاریکی نیز باید درست مثل کنترل فشارخون و استفاده از هوای پاک به‌عنوان یک عامل مهم برای سلامت قلب و عروق شناخته شود.