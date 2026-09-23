۱۰۰ عدد مخزن جدید زباله توسط شهرداری تالش خریداری شد

تالش- خبرنگار کیهان:

در راستای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، طرح نوسازی و افزایش مخازن جمع‌آوری پسماند در سطح شهر کلید خورد.

شهرداری تالش با هدف جایگزینی مخازن فرسوده و تجهیز نقاط مورد نیاز، اقدام به خریداری ۱۰۰ عدد سطل زباله جدید کرده است.

این مخازن طبق جانمایی‌های کارشناسی‌شده توسط واحد خدمات شهری، به‌زودی در معابر اصلی، میادین و نقاط پرتردد شهر نصب خواهند شد تا روند جمع‌آوری زباله با سرعت و کیفیت بیشتری انجام پذیرد.