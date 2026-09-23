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کد خبر: ۳۳۸۶۸۷
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
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۱۰۰ عدد مخزن جدید زباله توسط شهرداری تالش خریداری شد

تالش- خبرنگار کیهان: 
در راستای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، طرح نوسازی و افزایش مخازن جمع‌آوری پسماند در سطح شهر کلید خورد.
شهرداری تالش با هدف جایگزینی مخازن فرسوده و تجهیز نقاط مورد نیاز، اقدام به خریداری ۱۰۰ عدد سطل زباله جدید کرده است. 
این مخازن طبق جانمایی‌های کارشناسی‌شده توسط واحد خدمات شهری، به‌زودی در معابر اصلی، میادین و نقاط پرتردد شهر نصب خواهند شد تا روند جمع‌آوری زباله با سرعت و کیفیت بیشتری انجام پذیرد.

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