کد خبر: ۳۳۸۶۸۷
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
۱۰۰ عدد مخزن جدید زباله توسط شهرداری تالش خریداری شد
تالش- خبرنگار کیهان:
در راستای بهبود خدماترسانی به شهروندان و ارتقای سطح بهداشت عمومی، طرح نوسازی و افزایش مخازن جمعآوری پسماند در سطح شهر کلید خورد.
شهرداری تالش با هدف جایگزینی مخازن فرسوده و تجهیز نقاط مورد نیاز، اقدام به خریداری ۱۰۰ عدد سطل زباله جدید کرده است.
این مخازن طبق جانماییهای کارشناسیشده توسط واحد خدمات شهری، بهزودی در معابر اصلی، میادین و نقاط پرتردد شهر نصب خواهند شد تا روند جمعآوری زباله با سرعت و کیفیت بیشتری انجام پذیرد.