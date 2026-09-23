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کد خبر: ۳۳۸۶۸۶
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
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کمک ۸۵ میلیارد ریالی خیرین سلامت برای تکمیل تجهیزات بیمارستان سرطان همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
 مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان از اختصاص ۸۵ میلیارد ریال در راستای تکمیل تجهیزات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان خبر داد و گفت: این اعتبار صرف خرید سه دستگاه موتور آسانسور و دو دستگاه کابین می‌شود که گامی عملیاتی در مسیر تکمیل بخش پت‌اسکن و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تشخیصی برای بیماران مبتلا به سرطان محسوب می‌شود.
حسن زائری‌لطف درخصوص راهکارهای نوین تامین مالی پروژه افزود: اختصاص ردیف‌های اعتباری و همچنین نشاندار شدن بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان برای پرداخت مالیات از دیگر اقدامات مؤثری است که زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و مؤدیان مالیاتی را فراهم کرده است.
وی با تاکید بر نقش مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان خاطرنشان کرد: تکمیل این بیمارستان زمینه ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان را فراهم خواهد کرد.
زائری‌‌لطف با دعوت از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه گفت: از مؤدیان مالیاتی دعوت می‌شود با توجه به نشاندار شدن این بیمارستان بخشی از مالیات خود را به این پروژه اختصاص دهند و هر میزان مشارکت مردمی گامی در مسیر افزایش ظرفیت درمان و ایجاد امید برای بیماران و خانواده‌های آنها است.

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