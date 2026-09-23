کمک ۸۵ میلیارد ریالی خیرین سلامت برای تکمیل تجهیزات بیمارستان سرطان همدان

همدان- خبرنگار کیهان:

مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان از اختصاص ۸۵ میلیارد ریال در راستای تکمیل تجهیزات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان خبر داد و گفت: این اعتبار صرف خرید سه دستگاه موتور آسانسور و دو دستگاه کابین می‌شود که گامی عملیاتی در مسیر تکمیل بخش پت‌اسکن و فراهم‌سازی زیرساخت‌های تشخیصی برای بیماران مبتلا به سرطان محسوب می‌شود.

حسن زائری‌لطف درخصوص راهکارهای نوین تامین مالی پروژه افزود: اختصاص ردیف‌های اعتباری و همچنین نشاندار شدن بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی سرطان برای پرداخت مالیات از دیگر اقدامات مؤثری است که زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم و مؤدیان مالیاتی را فراهم کرده است.

وی با تاکید بر نقش مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان خاطرنشان کرد: تکمیل این بیمارستان زمینه ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان را فراهم خواهد کرد.

زائری‌‌لطف با دعوت از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و آحاد مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه گفت: از مؤدیان مالیاتی دعوت می‌شود با توجه به نشاندار شدن این بیمارستان بخشی از مالیات خود را به این پروژه اختصاص دهند و هر میزان مشارکت مردمی گامی در مسیر افزایش ظرفیت درمان و ایجاد امید برای بیماران و خانواده‌های آنها است.