مهر، آغاز فصل تازهای از امید، آموزش و پویایی در شهر
یزد- خبرنگار کیهان:
عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مهر به دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و فرهنگیان، اظهار کرد: بازگشایی مدارس تنها آغاز یک سال تحصیلی جدید نیست، بلکه شروع فصل تازهای از تلاش، یادگیری، امید و پویایی در جامعه است و مدیریت شهری نیز خود را در فراهم کردن بستر مناسب برای این رویداد مهم سهیم میداند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی شهرداری یزد برای آمادهسازی شهر در آستانه بازگشایی مدارس افزود: در قالب برنامههای ستاد مهر، مجموعههای مختلف شهرداری در حوزههای خدمات شهری، سیما و منظر و فضای سبز، مدیریت پسماند، حملونقل و ترافیک و مناطق پنجگانه، اقدامات متعددی را برای آمادهسازی مدارس و معابر پیرامونی آنها به انجام رساندهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: پاکسازی و بهسازی محوطه مدارس و مسیرهای منتهی به آنها، جمعآوری خاک و نخاله، شستوشوی محیط مدارس، هرس و ساماندهی درختان، رنگآمیزی و زیباسازی فضاهای آموزشی از جمله اقداماتی است که با هدف ایجاد محیطی مناسب و بانشاط برای دانشآموزان انجام شده است. سیفی همچنین توجه به ایمنی تردد دانشآموزان را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: ساماندهی و لکهگیری آسفالت معابر منتهی به مدارس، بازبینی و اجرای خطکشی معابر و گذرگاههای عابر پیاده در مسیرهای پرتردد و همچنین بررسی مسیرهای اتوبوسرانی منتهی به مدارس، در برنامههای شهرداری برای آغاز سال تحصیلی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت سرویس مدارس و حملونقل ایمن دانشآموزان، تصریح کرد: آموزش رانندگی تدافعی به رانندگان سرویس مدارس نیز با هدف افزایش مهارت رانندگان، پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی سفرهای دانشآموزی انجام شده است و امیدواریم مجموعه این اقدامات، تردد دانشآموزان و خانوادهها را در روزهای آغازین سال تحصیلی تسهیل کند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد، توجه به فرهنگسازی زیستمحیطی در مدارس را نیز ضروری دانست و افزود: توزیع مخازن کارتنپلاست در مدارس و فراهم کردن زمینه آموزش و اجرای تفکیک پسماند از مبدأ، اقدامی در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست در میان نسل آینده است.