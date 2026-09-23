شهرکرد- خبرنگار کیهان:

همزمان با برنامه‌های اختتامیه کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور در گلزار شهدای شهر فارسان، در کنار مزار مطهر سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج غلامرضا سلیمانی و دیگر شهدای والامقام این شهرستان حضور یافت.

سردار ایزدی در این حضور معنوی، با قرائت فاتحه و نثار سلام و درود به ارواح مطهر شهدا، یاد و خاطره شهدای فارسان، به‌ویژه شهید حاج غلامرضا سلیمانی را گرامی داشت.

وی با اشاره به شناخت و خاطرات خود از این سردار شهید، از خلوص، ولایت‌مداری، تواضع، روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیری شهید سلیمانی یاد کرد و اظهار داشت: شهید غلامرضا سلیمانی از جمله فرماندهانی بود که اخلاص و روحیه مجاهدانه در وجودش موج می‌زد و با تواضع و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در مسیر خدمت به انقلاب و مردم گام برمی‌داشت. سرلشکر ایزدی افزود: شهید سلیمانی در عرصه‌های مختلف خدمت، همواره با روحیه‌ای متواضع، مخلص و ولایتمدار حاضر بود و یاد و نام او برای همرزمانش یادآور سال‌ها مجاهدت، فداکاری و خدمت بی‌منت است. حضور این فرمانده عالی‌رتبه سپاه در جوار مزار شهید سلیمانی و دیگر شهدای فارسان، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و ادای احترام به مقام شامخ مردانی بود که با ایمان و مجاهدت، عزت و سربلندی این سرزمین را رقم زدند.