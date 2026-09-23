مؤمنان در برابر ناهنجاریهای جامعه مسئولیت دارند
شيراز- خبرنگار كيهان:
آیتالله دژکام در جلسه تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز، با اشاره به آیات سوره مبارکه یس و داستان حبیب نجار گفت: حبیب نجار در شرایطی که مردم در برابر پیامبران الهی ایستاده بودند، از آنان حمایت کرد و با استدلال به مردم یادآور شد که چرا باید از فرستادگان خدا پیروی کرد.
وی افزود: پیامبران از جانب خود سخن نمیگویند، بلکه پیام خدا را به مردم میرسانند و وقتی فرمان خداوند به انسان رسید، باید در برابر آن تسلیم و مطیع باشد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با بیان اینکه یکی از دلایل ضرورت اطاعت از فرمان خدا، بازگشت انسان به سوی پروردگار است، گفت: همه انسانها در برابر اعمال خود مسئول هستند و در قیامت باید پاسخگوی رفتار و تصمیمهای خود باشند.
آیتالله دژکام ادامه داد: دانشجو، استاد، روحانی، معلم و هر فرد دیگری در جایگاه و مسئولیت خود باید بداند که اعمال او بدون پاسخ نخواهد ماند و انسان برای قیامت باید از امروز آماده شود.
وی با اشاره به وظیفه علما در هدایت جامعه تصریح کرد: اگر کسی حکم خدا را نمیداند، نخست باید او را ارشاد و آگاه کرد؛ زیرا پیش از امر به معروف، آگاهیبخشی و هدایت افراد نسبت به حکم الهی اهمیت دارد.
امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری اجتماعی مؤمنان اظهار کرد: نمیتوان در برابر ناهنجاریهایی که در جامعه مشاهده میشود، بیتفاوت بود و مسئولیت را فقط متوجه دیگران دانست.
وی افزود: هر فرد باید در محدوده توان و مسئولیت خود برای اصلاح جامعه تلاش کند و نمیتوان گفت چون مسئولیت اجرائی یا انتظامی نداریم، بنابراین هیچ وظیفهای بر عهده ما نیست.
دژکام با اشاره به داستان حبیب نجار گفت: حبیب نجار برای خیرخواهی مردم ایستاد و در این راه به شهادت رسید؛ این رفتار به ما یاد میدهد که مؤمن نباید نسبت به سرنوشت جامعه و دیگران بیتفاوت باشد.
وی همچنین با اشاره به مفهوم رحمان در قرآن کریم گفت: خداوند متعال سرچشمه رحمت و فیض برای همه موجودات است و انسان باید با شناخت این حقیقت، از وابستگی به غیر خدا و قرار دادن امور دنیوی در جایگاه معبود پرهیز کند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به آخرت خاطرنشان کرد: اگر انسان حقیقت قیامت و پاسخگویی در برابر خداوند را باور داشته باشد، بسیاری از رفتارهای او در دنیا تغییر میکند و نسبت به اعمال خود و آثار آن در جامعه مسئولانهتر رفتار خواهد کرد.