تأکید رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان فارس بر اشتغال واقعی زندانیان
شيراز- خبرنگار كيهان:
رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه شورای قضائی استان با حضور معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندانهای کشور بر لزوم تحقق اشتغال واقعی برای زندانیان و نقش آن در بازپروری تأکید کرد. همزمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس بر اهمیت بازنگری قوانین اشتغال زندانیان، اجرای دقیق طرح پایش و تسریع در فرآیند ارفاقات قضائی از طریق مکانیزه شدن سامانههای قضائی و زندانها تأکید کردند.
در نشست شورای قضائی استان فارس که به میزبانی دادگستری کل استان فارس و با حضور دکتر آسیابی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تربیتی کل کشور، برگزار شد، موضوعات کلیدی حوزه زندانها و اقدامات قضائی-تربیتی، مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. در این جلسه، دو محور اساسی اشتغال زندانیان و اجرای مکانیزه ارفاقات قضائی از سوی مسئولان قضائی استان مطرح و مطالبه شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، ضمن تبریک ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و همچنین انتصاب دکتر انصاری به عنوان مدیرکل جدید زندانهای استان فارس، بر دقت نظر در رعایت اصول بنیادین اخلاقی و اجتماعی در اداره کل زندانهای فارس تأکید کرد و با اشاره به وظیفه دستگاه قضائی در اصلاح و تربیت، بیان داشت: این امر در حوزه زندانها معنای ویژهای پیدا میکند. مسئولان ما در زندانها باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا زندانیان ضمن تحمل دوران محکومیت، بتوانند با کسب مهارتهای لازم، به افرادی مفید برای جامعه تبدیل شوند.
رجایینسب با تأکید بر ضرورت توجه به اشتغال واقعی در زندانها، افزود: مسئله اشتغال در زندانها باید با جدیت پیگیری شود. اگر واقعاً افراد به اشتغال واقعی مشغول شوند و این اشتغال منجر به کسب درآمد و مهارت برای آنان گردد، بازگشت زندانیان به جامعه نیز موفقتر محقق خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز در این جلسه، ضمن تشریح برخی چالشها و ارائه راهکارها، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه اشتغال و رسیدگی به امور زندانیان تأکید کرد.
کامران میرحاجی درخصوص اشتغال زندانیان اظهار داشت: ما نیازمند بازنگری در قوانین موجود در زمینه اشتغال و نحوه اجرای آن برای زندانیان هستیم تا بتوانیم بستری مناسبتر و مؤثرتر برای این قشر فراهم آوریم.
دادستان شیراز همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، زندانی بلاتکلیف در زندانهای استان نداریم، که این خود نشان از تلاش همکاران قضائی در رسیدگی به پروندهها دارد.