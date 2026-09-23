شهرکرد- خبرنگار کیهان:

نشست هم‌اندیشی 400 نفر از بزرگان و ریش‌سفیدان شهرستان لردگان با هدف ایجاد هم‌افزایی میان نهاد‌های حکومتی و ساختار‌های سنتی و محلی و با حضورجمعی از مقامات مسئول چهارمحال و بختیاری و مسئولان و اعضای شورای تأمین این شهرستان در تالار زیتون لردگان برگزار شد.

در این نشست دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لردگان از نقش‌آفرینی بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان و نهادهای اطلاعاتی و نظامی در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قدردانی کرد.

سیدرضا منصوری امنیت را زیربنای توسعه و پیشرفت اعلام کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند تولید و اشتغال را حل کند، امنیت پایدار است.

وی اضافه کرد: نقش بزرگان و ریش‌سفیدان در پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت است و قبل از اینکه مشکل کوچک به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل شود‌، نسبت به حل آن اقدام کنند.

منصوری با بیان اینکه در شهرستان لردگان طی سال 1404بیش از 60 هزار پرونده در محاکم قضائی ثبت و رسیدگی شده و در6 ماهه نخست امسال حدود 29 هزار پرونده به ثبت رسیده است تصریح کرد: نقش پررنگ بزرگان و ریش‌سفیدان می‌تواند ورودی پرونده‌ها را به مراجع قضائی کمتر کند.

در این نشست امام جمعه لردگان نیز گفت: بزرگان و معتمدان شهرستان لردگان سرمایه‌های معنوی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند و همیشه در کارهای خیرخواهانه پیش‌قدم بوده و از هیچ‌گونه تلاشی برای همکاری در زمینه‌های نظم و امنیت و توسعه و پیشرفت این شهرستان فروگذار نکرده‌اند و شایسته تکریم و قدردانی هستند.

حجت‌الاسلام مجتبی محمدی همچنین وظیفه بزرگان و معتمدان را برای حل مسائل منطقه کمک به اشتغال و ایجاد کارگاه‌های تولیدی دانست و اظهار داشت: امروز افرادی که برای تولید و اشتغال در شهرستان لردگان تلاش می‌کنند از رزمندگان در عرصه نظامی اگر بالاتر نباشند پایین‌تر نیستند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری هم از بزرگان و ریش‌سفیدان و منتفظان شهرستان لردگان در زمینه همکاری در اجرای طرح امنیت محله‌محور این شهرستان، سپاسگزاری کرد و خطاب به آنان گفت: شما معتمدان و ریش‌سفیدان باید به عنوان بازوی اصلی پیشگیری از وقوع جرم عمل کنید و جلوی تنش و اختلاف‌ها را از همان ابتدا بگیرید.

سردارحسین امجدیان افزود: اگر جلوی اختلاف‌های کوچک گرفته نشود به تنش‌های بزرگ‌تر و نزاع دسته جمعی تبدیل و در نهایت منجر به قتل می‌شود و در جامعه پیامدهای منفی بر جای می‌گذارد.

وی با اظهار این مطلب که خانواده‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری روی رفتار فرزندان خود داشته باشند اضافه کرد: در جامعه تاب‌آوری اجتماعی خیلی کم شده است و علت‌های گوناگونی از جمله وجود مواد مخدر، خشونت‌، خودکشی و مشروبات الکلی دارد.

فرمانده انتظامی استان‌، بیکاری را مهم‌ترین علل خشونت در جامعه توصیف کرد و اظهار داشت: معتمدان و ریش‌سفیدان به کاهش کدورت‌ها و تنش‌ها در بین مردم اقدام کنند‌ و زودرنجی جوانان باید هرچه سریع‌تر از طریق این عزیزان کنترل شود که منجر به تنش‌ها و نزاع‌های دسته جمعی و در نهایت منجر به قتل افراد نشود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه انسجام اجتماعی باید بیشتر با تلاش ریش‌سفیدان و مصلحان انجام شود و امنیت فقط به کمک پلیس تامین نمی‌شود بلکه آسایش و آرامش جامعه مدیون بزرگان معتمدین و ریش‌سفیدان است.

امجدیان با تاکید بر این موضوع که دشمنان به دنبال بی‌ثباتی و توطئه در کشور هستند توضیح داد: فضای مجازی قتلگاه جوانان شده است و از این طریق می‌خواهند با جو‌سازی‌های دروغین بین مردم ایران تفرقه و اختلاف ایجاد کنند و اما باید همه مواظب این دسیسه‌های شوم آنان باشیم.

در این نشست همچنین داوود علی مرادی فرماندار و سرهنگ عبدالله مرادی فرمانده انتظامی شهرستان لردگان در سخنان خود از بزرگان و ریش‌سفیدان این شهرستان به عنوان افرادی خیرخواه و نیک‌اندیش و مرتفع‌کننده بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی مردم یاد کردند.