تالش- خبرنگار کیهان:

جلسه بررسی و پیگیری پروژه‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان تالش، با حضور فرماندار، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

جلسه بررسی پروژه‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ریاست رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش و با حضور یاسر اسلام‌دوست کاربندی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، بخشداران، شهرداران و نمایندگان قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی و مسائل و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار شهرستان تأکید شد.