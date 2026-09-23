کد خبر: ۳۳۸۶۷۹
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
بررسی پروژههای قرارگاه محرومیتزدایی ارتش در تالش
تالش- خبرنگار کیهان:
جلسه بررسی و پیگیری پروژههای قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهرستان تالش، با حضور فرماندار، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.
جلسه بررسی پروژههای قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ریاست رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش و با حضور یاسر اسلامدوست کاربندی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، بخشداران، شهرداران و نمایندگان قرارگاه محرومیتزدایی ارتش برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای پروژههای محرومیتزدایی و مسائل و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای طرحها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای توسعه زیرساختهای مناطق کمبرخوردار شهرستان تأکید شد.