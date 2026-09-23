حضرت معصومه(س) تا ابد الگوی دختر تراز جامعه اسلامی است
شيراز- خبرنگار كيهان:
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز به مناسبت سالروز وفات شهادتگونه کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: سلام بر بانویی که به شوق دیدار برادر هجرت کرد، در قم غریبانه آرام گرفت و از آن پس، خود قبلهگاه دلهای غریب و پناه اشکهای بیپناهان شد.
اسدی با اشاره به اینکه این بانوی مجلله همانند حضرت زینب سلاماللهعلیها پیام مظلومیت و غربت برادر گرامیشان را به مردم مؤمن رسانید، تأکید کرد: کریمه اهلبیت با حفظ حریم و حجاب زهرایی خود، چنان تأثیری در تاریخ اجتماعی زمان خود داشت که توانست از مدینه تا طوس پیام این حرکت را برساند و هم نجابت را به بهترین شکل معنا کند و هم تا ابد الگوی دختر تراز جامعه اسلامی باشد.
وی در پایان ضمن تسلیت سالروز ارتحال بانوی کریمه، چشم و چراغ شهر مقدس قم، از خداوند سبحان توفیق خوشهچینی از خرمن بابرکت این سلاله پاک را مسئلت کرد و امیدواری خود را نسبت به شاهد عنایت مضاعف ایشان در دنیا و شفاعتشان در آخرت ابراز داشت.