تفاوت برندهها هوش عجیبوغریب نیست، نظم در اجراست
گالیا توانگر
کافی بود فقط چند دقیقه دیر برسم و روزم در مدرسه افتضاح آغاز شود. دیر رسیدن اگر چه بهاندازه دقایقی، از مواردی بود که ناظم بههیچوجه با آن کنار نمیآمد. انضباط شوخیبردار نبود و هرگز در مورد آن اغماض نمیکردند؛ بنابراین درباره نظم ورود به مدرسه بسیار در تلاش بودیم و اولین گام در ابتدای سال تحصیلی جدید تنظیم ساعات خوابمان بود. این موضوع آنچنان تأثیر داشت که اگر یک روز دیر میرسیدیم، تمام روزمان تحتتأثیر قرار میگرفت.
روزهای آغازین سال تحصیلی، فشار روانی و هیجان در میان خانوادههای ایرانی موج میزند. بهترین استراتژی برای موفقیت تحصیلی، نه مطالعه شبانهروزی، بلکه تمرکز بر بازسازی روتینهای روزانه است. بهجای فشارآوردن برای خواندن درسهای جدید، این هفته را صرف تنظیم ساعت خواب، مرتبسازی محیط مطالعه و تهیه چکلیست لوازم ضروری کنید. موفقیت در سال جدید، محصول برداشتن گامهای کوچک و پیوسته است. با تعریف اهداف دستیافتنی برای هفته اول و استفاده از روشهای علمی مدیریت زمان، میتوان با آرامش کامل و آمادگی ذهنی بالا به استقبال مهرماه رفت.
استراتژی طلایی برای برنامهریزی درسی
بسیاری از افراد تصور میکنند که برنامهریزی فقط مخصوص دانشآموزان مقطع دوازدهم یا داوطلبان کنکور است که با فشارهای سنگین درسی مواجه هستند، اما حقیقت این است که یادگیری یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین و تکرار دارد. وقتی درباره برنامهریزی سالانه صحبت میکنیم، در واقع از یک نقشه راه حرف میزنیم که به شما کمک میکند انرژی خود را در طول سال تقسیم کنید.
مرتضی کریمی یک برنامهریز تحصیلی برایمان توضیح میدهد: «ما در بررسیهای خود متوجه شدیم دانشآموزی که از سال پنجم یا ششم ابتدائی یاد میگیرد چگونه زمان خود را مدیریت کند، در دوران متوسطه و کنکور دهها پله از رقبای خود جلوتر است. این کار باعث میشود والدین نیز فشار روانی کمتری داشته باشند، چون میدانند فرزندشان در یک مسیر مشخص و شفاف حرکت میکند. داشتن یک برنامه منسجم، ابهام را از بین میبرد و همین موضوع بهتنهائی میتواند ۵۰ درصد از اضطراب تحصیلی را کاهش دهد.»
سؤال اصلی این است که چگونه برای سال جدید برنامهریزی کنیم که هم بازدهی بالایی داشته باشد و هم منجر به خستگی زودهنگام نشود؟ کریمی برنامهریز تحصیلی پاسخ را در قانون تعادل میداند.
وی پیشنهاد میدهد: «اصلاح ساعت خواب: از همین امروز ساعت خواب خود را بهتدریج به ساعت مدرسه نزدیک کنید. مرتبسازی محیط: فضای مطالعه خود را خلوت کنید. میز شلوغ ذهن شلوغ میآورد. هدفگذاری خرد: بهجای برنامهریزی برای کل سال، فقط برای ۷ روز آینده هدف بنویسید.»
در این بازه زمانی، ابزارهای مدیریت برنامه اهمیت دوچندان پیدا میکنند. اگر به دنبال بستری هستید که بتواند تمامی تکالیف و اهداف شما را بهصورت خودکار و هوشمند تنظیم کند، مشاهده قابلیتهای یک نرمافزار تخصصی مشاوره میتواند دیدگاه شما را نسبت به برنامهریزی تغییر دهد.
راهکارهای عبور
از چالشهای دروس تخصصی برای متوسطه
آغاز سال تحصیلی، بهترین زمان برای ساختن یک مسیر تازه در درس و تحصیل است. فرقی نمیکند کلاس چندمی هستید یا برای کنکور آماده میشوید؛ تفاوت برندهها با بقیه، هوش عجیبوغریب نیست، بلکه نظم در اجرا است.
شاید در نگاه اول برنامهریزیکردن کار سخت یا پیچیدهای به نظر برسد، اما برنامهریزی فقط یک نقشه ساده است که به شما میگوید: هر روز باید کجا باشید تا مسیرتان را گم نکنید؟ وقتی تکلیف خود را بدانید و بدانید چه کاری در پیش دارید، فشار روانی بیمورد از بین میرود و حتی وقت بیشتری برای تفریح و استراحت پیدا میکنید.
برای دانشآموزانی که در مقطع متوسطه هستند، چالش اصلی در هفتههای اول، مواجهه با حجم انبوه مطالب است. اشتباه رایج بسیاری از دانشآموزان این است که سعی میکنند از همان روز اول با حداکثر توان درس بخوانند. این کار باعث میشود در اواسط ترم دچار فرسودگی شوند.
علی اسکندری مشاور تحصیلی راهکار ارائه داده و میگوید: «استراتژی پیشنهادی ما در این زمینه، اجرای قانون ۲۰ درصد است. در هفته اول، سعی کنید فقط ۲۰ درصد از حجم مطالعهای که برای ماههای بعد برنامهریزی کردهاید را اجرا کنید. این کار به ذهن شما فرصت میدهد تا با شرایط جدید سازگار شود. به یاد داشته باشید که برنامهریزی برای سال تحصیلی جدید یعنی دویدن در یک ماراتن، نه یک دوی سرعت. پس آرام شروع کنید تا بتوانید تا پایان سال تداوم داشته باشید.»
این مشاور در ادامه میافزاید: «شما باید در پایان هر هفته، عملکرد خود را بررسی کنید. آیا به اهداف کوچک هفته اول رسیدید؟ اگر خیر، دلیلش چه بوده است؟ کمبود زمان یا سختی بیش از حد برنامه؟ همیشه به دانشآموزان توصیه میکنیم که انعطافپذیر باشند. اگر در هفته اول شکست خوردید، آن را به معنای پایان راه ندانید، بلکه آن را دادهای برای اصلاح برنامه هفته بعد در نظر بگیرید. استفاده از ابزارهای دیجیتال برای این تحلیلها، دقت شما را چندین برابر
میکند.»
نقش حیاتی والدین
در کاهش فشار روانی تحصیلی
والدین نباید به پلیس برنامه درسی فرزندشان تبدیل شوند. نقش ایشان ایجاد بستری آرام و حمایتگر است. اگر برنامهریزی فرزندتان از مسیر خارج شد، بهجای سرزنشکردن، با کمک ابزارهای تحلیلی و گفتوگو سعی کنید، بفهمید کجای کار ایراد داشته است؟
آیا برنامه بیش از حد سنگین بوده؟ آیا مبحث درسی بیش از حد پیچیده بوده است؟ داشتن اطلاعات دقیق بهجای حدس و گمان، رابطه شما با فرزندتان را بهبود میبخشد. بهعنوان یک مرجع آموزشی، به شما اطمینان میدهیم که وجود یک فضای آرام در خانه، بیش از هر کلاس تقویتی دیگری به پیشرفت فرزندتان کمک میکند.
مریم محبعلی یک مشاور کودکونوجوان توضیح میدهد: «اضطراب تحصیلی از جمله چالشهای رایج در میان دانشآموزان است که میتواند پیامدهای منفی متعددی بر سلامت روان، انگیزه یادگیری و عملکرد تحصیلی آنان داشته باشد. فشارهای ناشی از امتحانات، انتظارات خانواده، رقابتهای آموزشی و حجم بالای تکالیف درسی، از مهمترین عوامل ایجاد فشار روانی تحصیلی به شمار میروند. در این میان، حمایت والدین بهعنوان یکی از مهمترین عوامل محافظتکننده روانی، نقش اساسی در کاهش فشارهای تحصیلی و تقویت توانایی مقابله دانشآموزان با چالشهای آموزشی ایفا میکند.»
وی در ادامه میافزاید: «یافتههای مطالعات پیشین نشان میدهد که دانشآموزانی که از حمایت مؤثر والدین برخوردارند، سطح اضطراب کمتری تجربه میکنند، توانایی بیشتری در مدیریت زمان و برنامهریزی درسی دارند و از سلامت روان بالاتری بهرهمند هستند. در مقابل، نبود حمایت یا اعمال فشارهای بیش از حد از سوی والدین میتواند منجر به افزایش فشار روانی، کاهش انگیزه و افت عملکرد تحصیلی شود. نتایج نشان میدهد که حمایت عاطفی والدین با ایجاد احساس امنیت و آرامش، حمایت آموزشی با تقویت مهارتهای تحصیلی و سازماندهی، و حمایت اجتماعی با افزایش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله، به طور مستقیم در کاهش فشار روانی تحصیلی نقش دارند. همچنین، انعطافپذیری والدین و توجه به نیازهای فردی دانشآموزان، اثربخشی این حمایتها را افزایش میدهد. در مجموع، شواهد پژوهشی حاکی از آن است که تقویت تعامل مثبت بین والدین و فرزندان، آموزش شیوههای حمایت مؤثر به خانوادهها و همکاری میان خانه و مدرسه میتواند به کاهش فشار روانی تحصیلی، ارتقای سلامت روان و بهبود موفقیت تحصیلی دانشآموزان منجر شود. این یافتهها میتواند مبنایی برای طراحی برنامههای آموزشی و مداخلات روانشناختی در سطح مدارس و خانوادهها باشد.»
جدول برنامهریزی درسی
جدول برنامهریزی درسی یک برنامه زمانبندیشده برای مشخصکردن ساعت مطالعه، درسها، مرور، حل تمرین و استراحت است. این جدول به دانشآموز کمک میکند زمان خود را هدفمندتر مدیریت کند و از عقب افتادن درسها جلوگیری شود.
برای برنامهریزی درسی روزانه ابتدا باید ساعتهای آزاد، درسهای مهمتر و هدف همان روز را مشخص کنید. سپس زمان مطالعه را به بخشهای کوتاه و قابلاجرا تقسیم کنید و برای مرور و استراحت نیز زمان در نظر بگیرید.
نام درس، مبحث مورد مطالعه، مدتزمان مطالعه، تعداد تست یا تمرین، زمان مرور، زمان استراحت و وضعیت انجام کارها از مهمترین مواردی هستند که میتوانید در جدول برنامهریزی درسی ثبت کنید.
در برنامهریزی برای امتحانات، ابتدا درسها را بر اساس اهمیت و میزان تسلط دستهبندی کنید. برای مباحث دشوار زمان بیشتری بگذارید، مرورهای منظم داشته باشید و در روزهای پایانی، تمرکز را روی حل نمونه سؤال و جمعبندی قرار دهید.
نرمافزار برنامهریزی درسی میتواند ثبت برنامه، یادآوری فعالیتها، پیگیری میزان مطالعه و بررسی پیشرفت را سادهتر کند. استفاده از این ابزارها بهخصوص برای افرادی که در پایبندی به برنامه مشکل دارند، کاربردی است.
ترکیب این دو روش معمولاً بهترین نتیجه را میدهد. میتوانید برای هر درس یک بازه زمانی مشخص تعیین کنید و در همان بازۀ زمانی، یک یا چند مبحث قابلانجام را هدف قرار دهید. بهاینترتیب، همزمان مدیریت میشود و هم حجم مطالعه روشن است.