سرویس خارجی-

نشریه آمریکایی نیویورکر فاش کرد، داماد ترامپ در مکالمه‌ای محرمانه با محمد بن‌سلمان، چراغ سبز واشنگتن را برای کنار زدن محمد بن‌نایف از ولایتعهدی عربستان در سال ۲۰۱۷ به وی ابلاغ کرده است.

ساختار قدرت در رژیم آل‌سعود بر پایه سلطنت مطلقه و تمرکز انحصاری تصمیم‌گیری در حلقه تنگ خاندان حاکم استوار است، ساختاری که با سرکوب داخلی، حذف رقبا و اتکای کامل به حمایت خارجی دوام می‌آورد. این رژیم از دهه‌ها پیش حیات سیاسی و نظامی خود را به آمریکا گره زده و در ازای تضمین امنیت و فروش تسلیحات پیشرفته، نقش ژاندارم منطقه‌ای و تأمین‌کننده پایدار نفت ارزان را برای واشنگتن ایفا می‌کند؛ که البته پوشالی بودن این ژاندارم در وقایع اخیر هویدا شد! وابستگی یکطرفه سعودی به حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا، آن را به دولتی دست‌نشانده تبدیل کرده که حتی در مدیریت بحران‌های داخلی نیز بدون چراغ سبز قدرت‌های غربی قادر به حرکت نیست و در عمل ابزاری برای پیشبرد منافع امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیویورکر فاش کرد که طی یک مکالمه محرمانه میان جرد کوشنر، داماد ترامپ، و محمد بن‌سلمان، ولی‌عهد عربستان، نقشه وی برای کنار زدن محمد بن‌نایف پسرعمویش از ولایت‌عهدی در سال ۲۰۱۷ بررسی شد؛ در این گزارش به نقل از یک مسئول اطلاعاتی سابق در منطقه آمده است که کوشنر به بن‌سلمان ابلاغ کرد، همه در دولت آمریکا به جز سرویس‌های اطلاعاتی از وی حمایت می‌کنند و این پیام به‌مثابه چراغ سبز واشنگتن خطاب به بن‌سلمان برای اقدام علیه محمد بن‌نایف تلقی می‌شد، در حالی که محمد بن‌نایف در آن زمان ولی‌عهد عربستان و یکی از قدیمی‌ترین شرکای سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا به‌شمار می‌رفت و محمد بن‌سلمان نفر دوم در ترتیب ولایتعهدی بود؛ گزارش نیویورکر تأکید می‌کند که در آن مقطع ترامپ اختلاف شدیدی با سرویس اطلاعاتی آمریکا به‌دلیل تحقیقات درخصوص انتخابات سال ۲۰۱۶ داشت و می‌خواست از طریق حمایت از بن‌سلمان به این سرویس ضربه بزند و بعد از چند ماه در سال ۲۰۱۷ بن‌نایف از ولایتعهدی کنار گذاشته شد و بن‌سلمان جای وی را گرفت، بن‌نایف بازداشت شد و از سال ۲۰۲۰ در بازداشت خانگی به سر می‌برد.