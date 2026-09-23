اظهارات عمار حکیم درباره افتخارات حشدالشعبی و لزوم تقویت این گروه مسلح

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رهبر جریان حکمت ملی عراق با ستایش از افتخارات حشدالشعبی در شکست تروریسم و آزادسازی مناطق اشغالی، بر لزوم تقویت، نهادینه‌سازی و تسلیح این نیروها به‌عنوان رکن امنیت کشور تأکید کرد؛ اظهاراتی که در شرایط تداوم تهدید هسته‌های خفته داعش، ناشی از طرح‌های آمریکایی، اهمیت دوچندانی یافته است.

عمار حکیم در بازدید از مقر نیروهای حشدالشعبی در استان بابل، بر افتخارات این نیروها تأکید کرد و گفت: در دورانی که عراق با چالش‌های جدی مواجه بود و تهدید تروریستی تا اطراف بغداد پیش رفته و میان تروریسم و حزب بعث رابطه همکاری شکل گرفته بود، حشدالشعبی با اقتدار عمل کرد و بر این تهدیدات فائق آمد. وی با اشاره به تأثیر فتوای مبارک مرجعیت، خون‌های پاک شهدایی که ریخته شد و غیرت عشایر عراقی، نقش این نیروها را در بازیابی و آزادسازی بخش‌هایی از کشور از چنگ تروریسم و حفاظت از تمامیت ارضی عراق ستود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی رهبر جریان حکمت ملی عراق، حکیم در ادامه بر لزوم تقویت و نهادینه‌سازی حشدالشعبی به‌عنوان یک نهاد امنیتی رسمی و عنصر مهم معادله امنیت عراق تأکید کرد و خواستار تصویب قانون تفصیلی و قانون بازنشستگی، ادامه آموزش و تسلیح نیروها و حفظ آمادگی دائمی آنان شد. وی همچنین رسیدگی به خانواده‌های شهدای حشدالشعبی، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ثبت خاطرات و اسناد آنان را ضروری دانست تا یادشان مایه افتخار و عزت نسل‌های آینده باشد. رهبر جریان حکمت ملی افزود: حشدالشعبی باید برای خدمت به مردم تلاش کند، کارهای خیر را سرلوحه قرار دهد و از پایگاه مردمی خود که بزرگ‌ترین پشتیبان آن است، محافظت نماید.

خطر تروریسم در کمین

ارزش مقاومت و اهمیت سخنان حکیم زمانی بهتر درک می‌شود که خطر عمیق تروریسم را درک کنیم. صادق عبدالله کارشناس امور امنیتی عراق اعلام کرد که اردوگاه الهول که طرحی آمریکایی و غربی برای جمع‌آوری بقایای داعش و پرورش نسل جدیدی از افراط‌گرایان بود، اگرچه بسته شده اما بذر ایدئولوژی آن در سراسر سوریه پراکنده شده است. عبدالله افزود: این اردوگاه نزدیک به ۳۰ هزار نفر را در خود جای داده بود و پس از تعطیلی آن، هزاران خانواده با دیدگاه‌های افراطی در مناطق مختلف سوریه پخش شدند؛ در حالی که بیش از ۲۰ سازمان افراطی، برخی در فهرست تروریسم بین‌المللی، همچنان در نزدیکی مرز عراق فعال‌اند. به گزارش المعلومه، وی هشدار داد: ایدئولوژی داعش چه از طریق گروه‌های آشکار و چه هسته‌های خفته ادامه دارد و مقابله با این خطر که آمریکا و غرب با ایجاد چنین اردوگاه‌هایی زمینه آن را فراهم کردند، نیازمند هوشیاری بالای عراق است تا از فعال‌سازی مجدد گروه‌های افراطی جلوگیری شود.

آمریکا خارج نشود!

به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا به نقل از رسانه‌های عراق، کاظم الفرطوسی، سخنگوی کتائب سیدالشهداء، با اشاره به توافق جدید خروج نیروهای آمریکایی تأکید کرد که کمیته‌ای از سوی چارچوب هماهنگی ضامن این توافق است و هرگونه اختلال در شروط یا زمان‌بندی به معنای لغو کامل آن خواهد بود. وی هشدار داد اگر نیروهای آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) خارج نشوند، براساس قوانین بین‌المللی به‌عنوان نیروی اشغالگر شناخته می‌شوند. الفرطوسی با رد فشارهای خارجی برای خلع سلاح مقاومت که از سوی ترامپ و نتانیاهو مطرح می‌شود، تأکید کرد: سلاح مقاومت ابزار بازدارندگی در برابر دشمن است و ورود به عرصه سیاسی هیچ خللی در فعالیت جهادی این نیروها ایجاد نکرده است. وی خاطرنشان کرد: مقاومت در دل دولت و ملت جای دارد و کسی که امروز خواستار تحویل سلاح است، همان قدرت‌های متجاوزی هستند که سال‌ها حاکمیت عراق را نقض کرده‌اند.

چشم طمع آمریکا

احمد الشرمانی نماینده پارلمان عراق با اشاره به طمع و جاه‌طلبی‌های آشکار آمریکا در عراق تأکید کرد که واشنگتن منافع نفتی گسترده‌ای در این کشور دارد و پرونده ونزوئلا نمونه‌ای روشن از اهمیت منابع نفتی در سیاست تجاوزکارانه آمریکاست. وی گفت: ضعف موضع‌گیری خارجی دولت‌های متوالی عراق این فرصت را به آمریکا داده تا حاکمیت و حریم هوائی کشور را نادیده بگیرد و منابع آن را هدف طمع خود قرار دهد. الشرمانی تصریح کرد: بغداد به سیاست خارجی قوی، دولت مؤثر و روابط بین‌المللی متعادل نیاز دارد تا در برابر هرگونه نقض حاکمیت و غارت منافع خود بایستد. روز گذشته نیز محمد ضاری الدلیمی با محکوم کردن سیطره دولت ترامپ بر صادرات نفت عراق و غارت منابع این کشور هشدار داد که آمریکا با استفاده از دلار به‌عنوان اهرم فشار اقتصادی، بغداد را میان فلج‌شدن اقتصاد یا تسلیم در برابر خواسته‌های تجاوزکارانه خود مخیر کرده است.