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بامداد چهارشنبه پایتخت عربستان با صدای انفجارهای سنگین به لرزه درآمد؛ حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن فرودگاه بین‌المللی ریاض را تعطیل کرد؛ در واقع رژیم سعودی بخشی از تاوان کشتار کودکان و غیرنظامیان یمنی در المخا را پرداخت.

پیشتر در خبرها خواندیم که جنگنده‌های رژیم سعودی در سه نوبت بخش المخا در استان تعز را هدف قرار دادند و شش شهروند یمنی از جمله دو کودک و یک زن به شهادت رسیدند؛ هشت غیرنظامی دیگر نیز از جمله یک کودک و یک زن زخمی شدند. وزارت بهداشت و محیط زیست یمن این حملات را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین و پیمان‌های بین‌المللی دانست که هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را ممنوع می‌کند و تأکید کرد تداوم حملات به غیرنظامیان، مدارس و زیرساخت‌های حیاتی نشان‌دهنده رویکرد عمدی عربستان در هدف قرار دادن ملت یمن است. در همین حال نیروهای امنیتی یمن طرح تروریستی مرتبط با سرویس اطلاعات عربستان را که قصد بمب‌گذاری در بازارها و مساجد صنعا را داشت، بدون خسارت خنثی کردند. هدف قرار دادن کودکان، زنان، بازارها و اماکن مذهبی در یمن شباهت انکارناپذیری با رفتار رژیم اسرائیل در کشتار سیستماتیک غیرنظامیان دارد. حال باید حملات نیروهای مسلح یمن به اهداف حساس در ریاض و... را باید تاوان این کودک‌کُشی‌ها و جنایات مکرر سعودی دانست که پس از سال‌ها بمباران غیرنظامیان یمنی، پاسخی مشروع به وحشت‌آفرینی رژیم ریاض است.

انفجارهای سنگین در قلب ریاض و تعطیلی فرودگاه

رسانه‌های عربی بامداد چهارشنبه از وقوع انفجارهای سنگین و شنیده شدن صدای مهیب در ریاض، پایتخت عربستان، خبر دادند. براساس گزارش‌های منتشرشده، این انفجارها ناشی از حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن بوده و فعالیت فرودگاه بین‌المللی ریاض در پی آن به‌طور کامل متوقف شده است. تا این لحظه، یعنی زمان تنظیم این گزارش، رسانه‌های رسمی سعودی و یمن بیانیه رسمی صادر نکرده‌اند، اما شواهد میدانی و گزارش خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد که پایتخت آل‌سعود پس از سال‌ها مصونیت نسبی، بار دیگر هدف مستقیم قرار گرفته است. این حمله نه یک حادثه منفرد، بلکه بخشی از زنجیره پاسخ‌های یمن به تجاوزات مداوم سعودی است که از تیرماه ۱۴۰۵ و پس از تصمیم صنعا برای شکستن محاصره زمینی، هوایی و دریایی آغاز شد.

شکار پهپاد عربستان

پس از بمباران فرودگاه صنعا توسط عربستان در تیر ۱۴۰۵، نیروهای مسلح یمن با عملیات‌های پی‌درپی شبهه‌نظامیان تحت حمایت ریاض را عقب راندند و کنترل شهر بندری و تاریخی المخا و منطقه استراتژیک ساحلی کهبوب را به دست گرفتند. این پیشروی‌ها کنترل ارتش یمن بر تنگه حیاتی باب‌المندب را به‌شدت تقویت کرد و شماری از جزایر استراتژیک نیز از دست شبهه‌نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفته شد. از همان ابتدا، شکار پهپادها و حتی جنگنده‌های رژیم سعودی بخشی از این کارزار بوده است. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که یک پهپاد شناسایی مسلح از نوع وینگ‌لونگ ۲ متعلق به دشمن سعودی بر فراز المخا در استان تعز سرنگون شده است. این دستاوردها نشان می‌دهد که محاصره ده‌ساله‌ای که عربستان از سال ۲۰۱۵ و با همراهی آمریکا و... بر یمن تحمیل کرده بود، اکنون به ابزاری علیه خود ریاض تبدیل شده است.

936 حمله سعودی و کشتار غیرنظامیان

یحیی سریع، سه‌شنبه شب، و پیش از به لرزه درآمدن ریاض، تأکید کرد که شمار حملات هوایی و موشکی دشمن سعودی از زمان تشدید تنش‌ها به ۹۳۶ مورد رسیده است. تنها در ۲۴ ساعت گذشته، جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۱۹ حمله هوایی به استان‌های تعز، الجوف و مأرب انجام دادند و شماری از شهروندان یمنی از جمله کودکان و زنان به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. او هم تصریح کرد که رژیم سعودی تاوان خواهد داد. این آمار خشک و بی‌روح، واقعیت سیاست آل‌سعود را آشکار می‌کند: رژیم ریاض پس از شکست در میدان، به بمباران کور غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی روی آورده است تا شاید فشار روانی ایجاد کند، اما نتیجه معکوس بوده و عواقب این کشتارها اکنون به قلب پایتخت سعودی بازگشته است.

عقب‌نشینی ترامپ از ترس توانمندی‌های یمن

رسانه عربی رأی‌الیوم به نقل از عبدالباری عطوان، سردبیر خود، نوشت که دونالد ترامپ از وعده‌های خود به محمد بن سلمان برای هدایت حملات نظامی علیه انصارالله عقب نشست، نه از روی حسن نیت، بلکه از ترس تبعات فاجعه‌بار. اختلاف در رهبری نظامی آمریکا، کمبود شدید موشک‌های رهگیر، توانمندی موشک‌های ضدکشتی و ضدهوایی پیشرفته یمن، خطر بسته شدن کامل باب‌المندب و هرمز، و هزینه‌های سنگین جنگ‌های قبلی در افغانستان و عراق، همگی باعث شد واشنگتن از ماجراجویی جدید خودداری کند. ترامپ ادعا کرد انصارالله تماس گرفته و تعهد داده، اما مقام‌های یمنی این ادعا را دروغ خواندند و تأکید کردند یمن تصمیم مستقل خود را دارد و آمریکا ناگزیر است توانمندی‌های صنعا را در محاسبات خود لحاظ کند.

چرا ترکیه و پاکستان وارد میدان نمی‌شوند؟

توافق دفاعی مکه که ۷ اوت ۲۰۲۶ (16 مرداد سال جاری) میان ترکیه، عربستان و پاکستان امضا شد، هنوز در مجلس ترکیه به تصویب نرسیده و از نظر حقوقی مجوز خودکار اعزام نیرو نمی‌دهد. افکار عمومی ترکیه جنگ یمن را برخلاف سوریه مرتبط با امنیت مرزهای خود نمی‌داند و اردوغان در آستانه انتخابات ۲۰۲۸ حاضر نیست هزینه سیاسی سنگینی بپردازد.‌ هاکان فیدان تنها از آمادگی برای کمک فنی و نظامی سخن گفت، نه اعزام نیرو. پهپادهای آکینجی نیز در چارچوب قراردادهای فروش تسلیحاتی قبلی هستند، نه نشانه ورود مستقیم آنکارا یا اسلام‌آباد به جنگ. بدین ترتیب، آل‌سعود که سال‌ها به حمایت خارجی دل بسته بود، اکنون تنها مانده و تاوان جنایات خود را بدون سپر دفاعی پرداخت می‌کند.

آمریکا دخالت کند، در زدنش تردید نمی‌کنیم

خبر دیگر آن‌که یک مقام جنبش انصارالله یمن در گفت‌‎وگو با خبرگزاری فرانسه گفت که اگر آمریکا وارد جنگ شود در هدف قرار دادن دارایی‌های آمریکا ترددید نخواهیم کرد. همچنین یکی دیگر از مقام‌های یمنی باز به همین خبرگزاری گفته است: «یا شهر مأرب تسلیم شود، یا منتظر پیامدهای ویرانگر جنگ و نابودی باشید.»