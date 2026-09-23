دیدار ترامپ با رودریگز در چندکیلومتری زندان مادورو!
حدود ۹ ماه پس از تهاجم نظامی آمریکا و ربایش نیکلاس مادورو و همسرش، رئیسجمهور موقت ونزوئلا دلسی رودریگز با دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کرد و این دیدار را تاریخی خواند!
وطنفروشی در تمامی دنیا کاری مذموم و نکوهیده است و بسیاری از خائنین به وطن ترجیح میدهند پس از آشکار شدن خیانتشان چندان جلوی دوربینها ظاهر نشوند اما ظاهراً خانم «دلسی رودریگز» رئیسجمهور موقت ونزوئلا از این قاعده مستثنی است. 13 دیماه 1404 بود که «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور قانونی ونزوئلا با خیانت بخشی از دولت این کشور و شخص «دلسی رودریگز» معاون وی توسط ارتش آمریکا ربوده و به نیویورک منتقل شد. طی 9 ماه گذشته و در دورانی که خانم رودیگرز به عنوان رئیسجمهور دست نشانده ترامپ در ونزوئلا اداره امور این کشور را به دست گرفته تمامی منابع و ثروت ملی ونزوئلا به خصوص در حوزه نفت در اختیار آمریکا قرار گرفته است. شهریور ماه گذشته نیز رودریگز تن به قراردادی داد که بر اساس آن زمینه کنترل آمریکا بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را به مدت 100 سال فراهم کردهاند.هفته گذشته هم رسانهها خبر دادند که قرار است 30 تن طلای ونزوئلا از انگلیس به آمریکا منتقل شود.
دیدار تاریخی!!
رودریگز در تکمیل خیانت و وطن فروشی خود روز سهشنبه و تنها در چند کیلومتری زندانی که مادورو در آن نگه داری میشود جلوی دوربینها با ترامپ رئیسجمهور آمریکا ملاقات کرد. رئیسجمهور موقت ونزوئلا در صفحه ایکس (توئیتر سابق) درباره این دیدار مثلاً تاریخی نوشت: «ما دیداری تاریخی با رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، برگزار کردیم و در آن پیرامون تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور و پیشبرد دستور کار همکاری در حوزههای راهبردی نظیر انرژی، معدن و امنیت گفتوگو کردیم.»جانشین مادورو بر رایزنی با ترامپ درباره «امنیت و سایر مسائل مورد علاقه مشترک» خبر داد اما توضیح بیشتری در این باره نداد.
رودریگز گفت: «ما مراتب قدردانی خود را از رئیسجمهور ترامپ و دولت ایشان به خاطر حمایت قاطعانه در جریان وضعیت اضطراری ناشی از زلزلههای ۲۴ ژوئن(3 تیر) و همچنین پشتیبانی از روند بازگشت و ادغام مجدد کشورمان در عرصههای چندجانبه، ابراز میداریم.». ادعای رودریگز درباره حمایت آمریکا از ونزوئلا در زلزله اخیر در حالی است که خود رسانههای غربی چندی پیش نوشته بودند آمریکا حتی حاضر نشده است درآمدهای نفتی ونزوئلا را برای کمک به زلزله زدگان این کشور آزاد کند.
رئیسجمهور موقت ونزوئلا افزود: «ونزوئلا و ایالات متحده از روابطی تاریخی برخوردارند که در این مرحله جدید، باید آن را در مسیر گفتوگو هدایت کنیم. ما همچنان به پیشبرد دیپلماسی در خدمت منافع ملی و با هدف دستیابی به نتایج ملموس و منافع جمعی برای مردم ونزوئلا ادامه خواهیم داد.» به گفته یکی از منابع کاخ سفید، این دیدار در شامگاه سهشنبه در نیویورک برگزار شد و در آن مارکو روبیو وزیر امور خارجه، اسکات بسنت وزیر خزانهداری، سوزی وایلز رئیس دفتر ترامپ و استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید نیز از طرف آمریکا حضور داشتند. این دیدار پشت درهای بسته در هتل «لوته پالاس» برگزار شد. این هتل مجلل در قلب منهتن واقع شده و کمتر از ۱۵ کیلومتر با زندان بروکلین، جایی که مادورو در آن محبوس است، فاصله دارد.
ترامپ در سخنرانی روز سهشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل هم در حالی که رودریگز و شماری از سران جهان حضور داشتند، مادورو را «دیکتاتور» و «جنایتکار» خواند، و بار دیگر به صورت تلویحی اشاره کرد که اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا برای دستگیری او، نتیجه اقتصادی داشته است. وی گفت: «غنایم متعلق به پیروز میدان است» و این در حالی بود که رودریگز و هیئت ونزوئلا حاضر نشدند صحن علنی مجمع را به خاطر این توهینها ترک کنند.
اعتراض ونزوئلاییها
به گزارش ایرنا گروهی از ونزوئلاییهای ساکن نیویورک، همزمان با حضور رودریگز در مجمع عمومی سازمان ملل، دست به اعتراض زدند و از سران جهان خواستند تا از عادیسازی روابط با دولتی که آن را «نامشروع» میخوانند، خودداری کنند. علاوهبر نیویورک، فعالان و سیاستمداران در شهر «دورال» ایالت فلوریدا (که بیشترین تراکم جمعیت ونزوئلاییها را در ایالات متحده دارد) از دیدار ترامپ با رودریگز به شدت انتقاد کردند.