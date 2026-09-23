همه علیه اسرائیل
نشست روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل به محلی برای حمله سران کشورها به نسلکشی و جنایتهای رژیم صهیونیستی تبدیل شد.
هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سهشنبه در حالی در محل این سازمان بینالمللی در نیویورک آغاز به کار کرد که جهان با سرعت هرچه تمام در مسیر قانون جنگل پیش میرود و قدرتهای بزرگ و حتی قدرتهای متوسط و کوچک نیز هیچ ارزش و احترامی به قوانین بینالمللی، حقوق بینالملل و قواعد آمره بینالمللی قائل نیستند. سخنرانی روز سهشنبه دونالد ترامپ، جلوهای برجسته از تبدیل جهان به قانون جنگ و بیاعتبار شدن جایگاه سازمان ملل متحد بود. رئیسجمهور دولت تروریست آمریکا روز سهشنبه در حالی پشت تریبون سازمان ملل ایستاد که طی یک سال گذشته او همه اصول مهم منشور ملل متحد را زیر پا گذاشته است. ترامپ در این سخنرانی نیز و به صراحت و برخلاف منشور سازمان ملل و آن هم از تریبون این سازمان که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی برپا شده است ایران را به «نابودی کامل» تهدید کرد.
جدای از لفاظیهای ترامپ نخستین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به صحنه انتقادهای گسترده و تند مقامهای کشورهای مختلف از سیاستهای توسعهطلبی رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری تبدیل شد. نمایندگان کشورها یکی پس از دیگری از تریبون سازمان ملل، عملکرد این رژیم را با تعابیری همچون «نسلکشی»، «جنایت جنگی»، «آوارگی اجباری» و «اردوگاه کار اجباری» مورد انتقاد قرار دادند و نسبت به تداوم جنگ، گسترش شهرکسازیها و تضعیف چشمانداز تشکیل کشور فلسطین هشدار دادند. انتقادهایی که البته بسیار دیرهنگام بود و زمانی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی دهها هزار انسان را در غزه و کرانه باختری و لبنان به خاک خون کشیده و همچنان نیز به جنایتهای خود ادامه میدهد. «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود با ابراز نگرانی از تداوم عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، گسترش شهرکسازیها و تشدید خشونت در کرانه باختری، نسبت به پیامدهای انسانی و سیاسی این اقدامات هشدار داد. گوترش با اشاره به وضعیت غزه گفت ابعاد کشتار و ویرانی در این منطقه در طول سالهای مسئولیتش در سازمان ملل بیسابقه بوده است. وی تصریح کرد: «نباید از پیگیری وضعیت ویرانگر در سرزمین اشغالی فلسطین غافل شویم.» دبیرکل سازمان ملل همچنین با اشاره به روندهای حقوقی مرتبط با جنگ غزه، یادآور شد که دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده موسوم به «اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی در نوار غزه»، دستورهای موقتی صادر کرده است که از نظر حقوقی الزامآور هستند.
غزه بزرگترین گورستان کودکان جهان
به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه نیز در سخنرانی خود با انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی در غزه، نوار غزه را «بزرگترین گورستان کودکان جهان» نامید و گفت که این منطقه همچنین بالاترین میزان قطع عضو کودکان در جهان را دارد. وی با اشاره به آنکه در سه سال گذشته ۷۴ هزار تن از مردم غزه قربانی تروریسم دولتی اسرائیل شدهاند، گفت: بیش از ۷۰ درصد ژنراتورهای بیمارستانهای غزه به دلیل کمبود سوخت از کار افتادهاند. تمیم بنحمد آلثانی، امیر قطر، نیز از جمله رهبرانی بود که با استفاده از تعابیر صریح، نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد. وی گفت: «آنچه در غزه اتفاق افتاد، نسلکشی به تمام معناست» و شرایط نوار غزه را «لکهای شرمآور بر وجدان بشریت» توصیف کرد. امیر قطر با بیان اینکه مقامهای رژیم صهیونیستی آشکارا درباره کوچ اجباری ساکنان غزه سخن میگویند، از این رژیم خواست با توقف چرخه خشونت، از غزه عقبنشینی کند و محاصره این منطقه را لغو نماید. عبدالله دوم، شاه اردن، نیز در سخنرانی خود با انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی، تخریب غزه و «الحاق عملی» سرزمینهای کرانه باختری را بخشی از روندی دانست که هدف از آن، اخراج فلسطینیان و دشوار کردن تشکیل کشور فلسطین است.عبدالله دوم با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، نابودی زیرساختهای غیرنظامی و هدف قرار گرفتن بیمارستانها، گفت: تلاشهایی برای نابودی موجودیت فلسطینیان و تحمیل واقعیتی جدید در غزه در جریان است.
انتقادها از رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه محدود نماند و شماری از مقامهای کشورهای غربی نیز در سخنرانیهای خود به سیاستهای این رژیم در غزه و کرانه باختری اعتراض کردند. امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه، با انتقاد شدید از آنچه «صلح ادعایی» در فلسطین خواند، خطاب به مجمع عمومی گفت: «آیا باید صرفاً نظارهگر این تصاویر ننگینی باشیم که هر روز از کرانه باختری مخابره میشود؟». وی با به چالش کشیدن بهانهتراشیهای امنیتی صهیونیستها تصریح کرد که «آنچه به عنوان صلح در غزه مطرح میشود، صحنهای است که باعث میشود همه ما احساس شرم کنیم». اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، نیز به جمع منتقدان سیاستهای رژیم صهیونیستی پیوست و گفت: هفتم اکتبر (عملیات طوفانالاقصی) اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه یا کرانه باختری را توجیه نمیکند. البته گفتنی است بسیاری از این رهبران که از تریبون سازمان ملل استفاده کردند تا از جنایتهای رژیم صهیونیستی انتقاد کنند، همچنان روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را با رژیم صهیونیستی حفظ کردهاند و برخی از آنها در طول نسلکشی نیز از حمایت از رژیم کودککش صهیونیستی مضایقه نکردند و ایکاش به جای این انتقادها در عمل در مقابل نسلکشی رژیم اسرائیل میایستادند.
روایت نیویورکتایمز از دروغهای ترامپ
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز هم در گزارشی به دروغهای ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی وی پرداخته و نوشته است: ارقام و اعداد ادعاشده در سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل با گزارشهای تأییدشده در این خصوص مغایرت دارد. نیویورکتایمز تعدادی از ادعاهای اشتباه یا مبالغهآمیز دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا حین سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل طی روز گذشته را بررسی کرده و نوشته است: ترامپ گفت که آمریکا و ونزوئلا بیش از ۶۰ درصد از نفت جهان را در اختیار دارند، این در حالی است که اطلاعات منتشرشده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ۲ کشور روی هم ۲۲ درصد از ذخایر نفتی جهان یعنی ۳۴۹ میلیارد بشکه را در اختیار دارند. تولید آنها نیز ۲۳ درصد از تولید جهانی را تشکیل میدهد نه ۶۰ درصد.
براساس این گزارش، ترامپ همچنین در سخنرانی خود مدعی شد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه را به پایان رسانده و جان هزاران نفر را نجات داده است! این در حالی است که بنا به گزارش نیویورکتایمز آتشبس محققشده در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر 1403) باعث نشده حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به صورت کامل متوقف شود و از آن زمان تاکنون بیش از هزار تن در این باریکه جان خود را از دست دادهاند. همچنین نتانیاهو مخالفت خود را با طرح ۱۵بندی تحت حمایت دولت ترامپ اعلام کرده است. به گزارش مهر به نقل از نیویورکتایمز، ترامپ همچنین درخصوص وفور مهمات نظامی و ذخایر تسلیحاتی با وجود مصرفشدن حجم انبوهی از آنها در جریان جنگ علیه ایران مبالغه کرد و مدعی شد که در پایان دادن به هشت جنگ نقش داشته است. این در حالی است که این ادعاها درست نیست. نیویورکتایمز در پایان تأکید کرد که اعداد و ارقام اعلامی در سخنرانی ترامپ مورد حمایت گزارشها و دادههای منتشرشده بهویژه در بخش نفت، موادمخدر، ذخایر تسلیحاتی و جنگها نیست.
روایت گاردین از سخنرانی پوچ ترامپ
روزنامه گاردین هم سخنرانی امسال دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را حمله بیرحمانه به این نهاد بینالمللی ارزیابی کرده و نوشته است: انتظارات از سخنرانی دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل پایین بود و عملکرد او حتی چیزی به مراتب بدتر از حد انتظار بود. به گزارش ایرنا، گاردین در ادامه آورده است: تهدید ترامپ برای نابودی ایران در سخنرانی سازمان ملل حتی براساس استانداردهای خود ترامپ، پوچ و توخالی است. این سخنان همچنین سرشار از پرخاشگری و تهی از ایدهها یا پیشنهادهای سیاسی خاص بود. رئیسجمهوری آمریکا بخشهای طولانی از متن سخنرانی خود را بهصورت ماشینی از روی تلهپرومتر میخواند، مگر زمانی که یکی از آن شکایتهای متعددی را که در جریان گردهماییهای انتخاباتیاش در ذهن سپرده بود به یاد میآورد. این شکایتها سابقه در گلایههایی داشت که به دوران ظهور او به عنوان یک انبوهسازِ بیگانهستیز در دهه ۱۹۸۰ بازمیگشت. ترامپ تقریباً به هر کسی که در سالن حضور داشت- از کشورهای خاورمیانهای گرفته تا متحدان اروپاییاش تا اوکراین و رئیسجمهوریاش ولادیمیر زلنسکی- توهین کرد.