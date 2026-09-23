شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار نفر نزدیک شد کشتار زنان و کودکان ادامه دارد

در حالی که از آغاز جنگ صهیونیست‌ها در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهرماه 1402) شمار شهدای فلسطینی به مرز ۷۴ هزار نفر نزدیک شده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد حملات نظامی این رژیم علیه مناطق مختلف این باریکه نیز همچنان ادامه دارد.

وزارت بهداشت غزه در تازه‌ترین گزارش روزانه خود اعلام کرده است که شمار شهدای فلسطینی در حملات رژیم اسرائیل از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به دست‌کم ۷۳ هزار و ۹۲۲ نفر رسیده است. براساس این گزارش، ۱۷۴ هزار و ۹۹۵ نفر نیز زخمی شده‌اند. در طول ۲۴ساعت منتهی به انتشار این آمار، اجساد دست‌کم 6 نفر که در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده بودند به بیمارستان‌های غزه منتقل شده و ۱۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند. همچنین وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در ماه اکتبر 2025 (مهر 1404)، دست‌کم ۱۴۰۲ فلسطینی شهید و ۴۸۸۱ نفر زخمی شده‌اند. این وزارتخانه همچنین از کشف و انتقال ۸۳۴ شهید از زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده خبر داده است؛ آماری که نشان می‌دهد ابعاد واقعی تلفات جنگ ممکن است فراتر از ارقام ثبت‌شده در بیمارستان‌ها باشد.

تشدید توحش‌ صهیونیست‌ها

در تازه‌ترین موج توحش صهیونیست‌ها نیز مناطق مختلف غزه آماج حملات قرار گرفت. در منطقه المواصی در غرب خان‌یونس، حمله هوائی جنگنده‌های صهیونیست به یک خودرو دست‌کم دو فلسطینی را به شهادت رساند. همچنین در منطقه النقف در شمال‌شرق شهر غزه، حمله پهپادی رژیم اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی یک نفر را به شهادت رسانده و سه نفر دیگر را زخمی کرده است. در مرکز نوار غزه نیز یک زن فلسطینی در تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست در اردوگاه آوارگان البریج به شهادت رسید. هم‌زمان گزارش‌ها از شلیک پهپادهای صهیونیست به سوی خانه‌های فلسطینیان در این اردوگاه حکایت دارد. در شمال خان‌یونس نیز یک فلسطینی بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی زخمی شده است. این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه جهانی چشمان خود را به روی توحش صهیونیست‌ها بسته و آمریکا به عنوان شریک جرم به طور مستقیم در حال تأمین هزاران بمب 2 هزار پوندی برای رژیم اسرائیل به منظور تحقق نسل‌کشی فلسطینیان است.

هم‌زمان با تشدید حملات در غزه، تحولات کرانه باختری نیز از توحش نظامی و امنیتی علیه فلسطینیان حکایت دارد، منابع محلی می‌گویند نظامیان صهیونیست طی روزهای اخیر به چندین شهر و روستا در غرب جنین یورش برده و شماری از فلسطینیان را بازداشت کرده‌اند. در روستای زبوبا، نظامیان صهیونیست برای سومین روز متوالی به این منطقه یورش برده و مانع خروج ساکنان، از جمله دانش‌آموزان شدند. یک نانوایی نیز در راستای تشدید فشارهای معیشتی بر مردم، بسته شده است. در الیامون نیز چند جوان فلسطینی بازداشت شده و در السیله الحارثیه، نظامیان صهیونیست با تفتیش خانه‌ها، موجب وارد آمدن خسارت به اموال شدند. در مناطق اطراف قدس و رام‌الله نیز یورش‌ها و بازداشت‌ها ادامه داشته است. نیروهای اسرائیلی به روستای بیت‌دقو در شمال‌غرب قدس اشغالی یورش برده و چند خانه را تفتیش و شماری را بازداشت کرده‌اند.

ادعای اسرائیل درباره ترور یک مقام حماس

در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم اعلام کرده‌اند در حمله‌ به خان‌یونس، محمد ابوعلوان، مسئول بخش مالی حماس را به شهادت رسانده‌اند. ترور این مقام حماس هنوز از سوی مقامات این جنبش تأیید نشده است. با این حال، منابع خبری اعلام کردند در حمله به یک خودرو در همان نقطه دست‌کم دو نفر به شهادت رسیده‌اند. هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات کنست در ماه اکتبر (5 آبان)، مقامات راستگرای صهیونیست که در کابینه نتانیاهو حضور دارند بر شدت توحش‌ها علیه فلسطینیان افزوده و آزادی عمل بسیاری به شهرک‌نشینان برای حمله به فلسطینیان داده‌اند به طوری که علاوه‌ بر حمایت ارتش این رژیم از شهرک‌نشینان در حملات به غیرنظامیان، صهیونیست‌ها به طور مداوم در حال یورش به مسجدالاقصی و اهانت به ساحت این مکان مقدس هستند.

انتقاد شدید سناتور آمریکایی از نتانیاهو

در همین حال، انتقادها از شدت توحش بنیامین نتانیاهو در داخل آمریکا در حال افزایش است. «کریس ون هولن»، سناتور دموکرات آمریکایی، در آستانه سفر نتانیاهو به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «جنایتکار جنگی» خواند. «ون هولن» با اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه نتانیاهو گفت: برای بازداشت نتانیاهو به دلیل جنایاتش در غزه، حکم بازداشت صادر شده است. او همچنین نتانیاهو را به دروغگویی متهم کرد و گفت: نخست‌وزیر اسرائیل یک دروغگوی بالفطره است. این سناتور آمریکایی همچنین نتانیاهو را به خودداری از پاسخگویی درباره کشته‌شدن شهروندان آمریکایی در کرانه باختری متهم کرد؛ شهروندانی که در جریان خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست یا نظامیان این رژیم هدف قرار گرفته‌اند. ون هولن با اشاره به اینکه شماری از کشورها مانع ورود نتانیاهو به خاک خود شده‌اند، گفت: اعطای مجوز ورود به نتانیاهو برای حضور در خاک آمریکا باعث از یاد رفتن اتهامات و انتقادات مطرح‌شده علیه او نخواهد شد. انتقاد این سناتور آمریکایی از نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر زهران ممدانی، شهردار نیویورک خواستار بازداشت نتانیاهو در سفر به این شهر برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شده است؛ مسئله‌ای که خشم ترامپ و جمهوری‌خواهان افراطی را به همراه داشت. با این حال، دولت فدرال به دلیل حیطه اختیاراتش مانع از تحقق این امر شد.

زندانی به نام کرانه باختری

خبر دیگر این که خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، نوشته است: سیاست محدودسازی و اعمال فشار که رژیم صهیونیستی در کرانه باختری در پیش گرفته است، سایه سنگینی بر جزئیات زندگی روزمره فلسطینیان افکنده و بیش از هزار ایست بازرسی و دروازه آهنی در این منطقه ایجاد شده که ارتباط میان شهرها، روستاها و اردوگاه‌ها را قطع می‌کند. براساس این گزارش، این اقدامات میدانی فراتر از آن است که صرفاً تدابیر امنیتی تلقی شود و به ابزارهایی برای اعمال کنترل و حملات سازمان‌یافته تبدیل شده است که با هدف از هم گسستن بافت اجتماعی، محدود کردن رفت‌وآمد اقتصادی و تجاری و تحت فشار قرار دادن فلسطینیان از نظر معیشتی و روانی انجام می‌شود. به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، در مقابل، این محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد فلسطینی‌ها با تسهیل گسترده تردد شهرک‌نشینان صهیونیست همراه است که در چارچوب رویکرد شهرک‌سازی فزاینده‌ای صورت می‌گیرد که از طریق آن کابینه رژیم صهیونیستی به‌دنبال حل مناقشه و تغییر ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی است. روش‌های اجرای این طرح‌ها نیز از خشونت مستقیم و صدور دستورهای نظامی تا تصرف اراضی متفاوت است؛ اقداماتی که به تخلیه کامل برخی مناطق مسکونی و تبدیل کرانه باختری به جزایری منزوی منجر شده و زندگی و سازگاری در این مناطق را بسیار دشوار کرده است.