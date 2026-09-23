نتایج یک نظرسنجی سراسری در فرانسه نشان می‌دهد دغدغه‌های معیشتی و تغییرات اقلیمی در صدر نگرانی‌های مردم فرانسه قرار دارد.

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه رسانه‌ای «ای‌سی‌ای» فرانسه، نظرسنجی‌های انجام‌شده در این کشور نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و تنش‌های سیاسی در فرانسه و عرصه بین‌الملل، مهم‌ترین عوامل احساس ناامیدی در این کشور محسوب می‌شوند. براساس این نظرسنجی که از سوی رادیو و تلویزیون دولتی فرانسه انجام شده است در چنین شرایطی آینده فرزندان موجی از نگرانی شدید را در جامعه فرانسه برانگیخته است. نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ شهروند فرانسوی (۸۶ درصد) خود را نسبت به آینده «بدبین» توصیف کرده‌اند. مؤسسه اودوکسا در این‌باره نوشته است: در چنین فضای تیره‌ای، بحران کاهش نرخ زاد و ولد در فرانسه تعجب‌آور نیست. ۸۷ درصد از شهروندان می‌گویند با توجه به نگرانی‌ها درباره آینده جهان، تصمیم به فرزنددار نشدن را کاملاً درک می‌کنند.