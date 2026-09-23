حملات وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان مدارس و خانههای مردم بمباران شد!
منابع لبنانی از انفجاری بزرگ خبر دادند که نظامیان رژیم اسرائیل در شهرک الخیام در جنوب لبنان انجام دادند و در پی آن مدارس و خانههای مردم آسیب شدید دیدند.
منابع لبنانی از انفجاری عظیم خبر دادند که نظامیان رژیم آپارتاید اسرائیل در شهرک الخیام جنوب لبنان انجام دادند و موج آن مناطق اطراف بهویژه مرجعیون و القلیعه را لرزاند. بر اثر این انفجار درهای برخی منازل از جا کنده شد، شیشهها شکست، دیوارها ترک برداشت، و مدرسه دولتی مرجعیون در این منطقه آسیب دید؛ بهطوری که شیشههای تعداد زیادی از کلاسها شکست و مدیریت مدرسه آن را تعطیل کرد. شدت حملات هوایی و توپخانهای به حدی بود که زمین را در مناطق وسیعی لرزاند و مردم را به خیابانها کشاند. همزمان شرق زوطر هدف توپخانه، النبطیه الفوقا مورد حمله هوایی و المنصوری هدف سه حمله هوایی سنگین قرار گرفت. رژیم از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ تجاوزی گسترده را علیه لبنان آغاز کرده است.