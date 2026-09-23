نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با حضور در منزل شهید مولوی گرگیج شهادت این عالم برجسته را نشانه خشم دشمنان بر ارزش‌های او دانست و این شهید را حجتی ارزشمند در بین اهل‌سنت و الگویی برای التزام به دین، نظام اسلامی و وحدت مطرح کرد.

آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با حضور در منزل شهید مولوی محمد یوسف گرگیج، ضمن تسلیت به خانواده این شهید، ایشان را حجتی ارزشمند در بین اهل‌سنت و الگویی برای التزام به دین، نظام اسلامی و وحدت مطرح کرد.

آیت‌الله محامی گفت: شهید گرگیج عالمی دینی، محب اهل‌بیت(ع)، خدمتگزار مردم و همراه نظام بود که بصیرت و شناخت بالایی در شرایط حساس کشور داشت. وی نمونه‌ای از این بود که هیچ شغلی یا موقعیتی نمی‌تواند مانع التزام به اصول دینی شود.

نماینده ولی‌فقیه تصریح کرد که شهید گرگیج در میان اهل‌سنت، به‌ویژه در پایبندی به حاکم اسلامی، الگویی برجسته بود و تأکید کرد که التزام علمای اهل‌سنت به نظام باید از شیعیان بیشتر

باشد.

آیت‌الله محامی همچنین شهادت این عالم برجسته را نشانه خشم دشمنان بر ارزش‌های او دانست و افزود: وصیت به دفن در گلزار شهدا، ادامه مسیر وحدت و خدمت به جامعه بود.

وی در پایان برای علو درجات شهید مولوی گرگیج دعا کرد و با اشاره به رحمت پیامبر اکرم(ص) گفت: پیامبر(ص) رحمت للعالمین بود و دلسوزی ایشان شامل همه انسان‌ها می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در دیدار با خانواده شهید مولوی محمد یوسف گرگیج تأکید کرد که درگیری میان حق و باطل همواره با رنج و سختی همراه است و هرچه دشمنان بیشتر بدعملی کنند، باید در مسیر حق مقاوم‌تر باشیم.

وی با اشاره به تاریخ اسلام گفت: یاران پیامبر و امامان معصوم رنج‌ها کشیدند و برخی به شهادت رسیدند، همچون واقعه کربلا که تعداد یاران امام حسین(ع) بسیار اندک بود، اما قرار گرفتن در جبهه حق توفیقی الهی است.

به گزارش فارس، آیت‌الله محامی به سخن شهید سردار سلیمانی نیز اشاره کرد و گفت: باید شهید زندگی کرد تا توفیق شهادت حاصل شود. شهدا اخلاص و تلاش در راه اسلام داشتند و مزدشان را با شهادت گرفتند.

آیت‌الله محامی درباره خبر شهادت مولوی گرگیج گفت: از یک طرف ناراحت از دست دادن چنین بزرگواری بودم، اما از سوی دیگر خوشحال که او به مقام شهادت رسید.

نماینده ولی‌فقیه در ادامه به شهادت رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: اگرچه فقدان رهبر حکیم تلخ است، اما شهادتش موجی عظیم در جهان اسلام ایجاد کرد و نشان داد ایشان جان خود را در راه آرمان گذاشت.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: شهادت سرمایه‌ای است که انسان در طول زندگی خود اندوخته و موجب نتیجه‌گیری بهتر از زندگی معمولی می‌شود.

همچنین همسر شهید مولوی گرگیج در این دیدار ضمن قدردانی از حضور نماینده ولی‌فقیه اظهار کرد: حضور شما موجب دلگرمی من و فرزندانم شد.

وی درباره ویژگی‌های شهید گفت: شهید عاشق پیامبر و اهل‌بیت(ع) بود، مسیری مستحکم در این راه داشت و نتیجه کار خیر خود را با شهادت گرفت.

همسر شهید افزود: شهید همیشه یاری‌رسان مستضعفان بود و در حاشیه شهر زندگی می‌کرد تا بهتر به نیازهای آنان رسیدگی کند. وقت خود را برای خدمت به مردم صرف می‌کرد و بیشتر از هر چیز دعای خیر مردم را طلب می‌کرد.