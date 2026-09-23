برگزاری مراسم تشییع باشکوه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی
مراسم تشییع پیکر آیتاللهالعظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر تشیع، با حضور گسترده مسئولان، علما، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر مرجع عالیقدر شیعیان جهان، آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی(ره) روز چهارشنبه (1مهرماه) از ساعت ۹ صبح از میدان جهاد و مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) آغاز شد و به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بدرقه شد.
از نخستین دقایق آغاز مراسم، خیل عظیم طلاب، فضلای حوزه علمیه، مسئولان کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم در میدان جهاد گرد آمده و پیکر آن مرجع تقلید جهان تشییع را بر دوش خود تا حرم کریمه اهل بیت(س) همراهی کردند. حضور گسترده شاگردان و ارادتمندان این عالم ربانی، فضای معنوی و پرشوری به مسیر تشییع بخشیده بود.
در مراسم تشییع پیکر آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و چهرههای حوزوی هم حضور داشتند.
به گزارش ایسنا، بسیاری از مردم در حالی که تصاویری از مرحوم آیتالله شبیری زنجانی در دست داشتند، از نقاط مختلف شهر به حرکت درآمده و با حضور در حرم حضرت معصومه (س)، مصیبت عظمی را به حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری و بیت آن مرحوم تسلیت گفتند.