فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۶۶۵
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
با حضور انبوه مردم صورت گرفت

برگزاری مراسم تشییع باشکوه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر تشیع، با حضور گسترده مسئولان، علما، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر مرجع عالی‌قدر شیعیان جهان، آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی(ره) روز چهارشنبه (1مهرماه) از ساعت ۹ صبح از میدان جهاد و مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) آغاز شد و به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بدرقه شد.
از نخستین دقایق آغاز مراسم، خیل عظیم طلاب، فضلای حوزه علمیه، مسئولان کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم در میدان جهاد گرد آمده و پیکر آن مرجع تقلید جهان تشییع را بر دوش خود تا حرم کریمه اهل بیت‌(س) همراهی کردند. حضور گسترده شاگردان و ارادتمندان این عالم ربانی، فضای معنوی و پرشوری به مسیر تشییع بخشیده بود.
در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی جمعی از مسئولان لشکری و کشوری و چهره‌های حوزوی هم حضور داشتند.
به گزارش ایسنا، بسیاری از مردم در حالی که تصاویری از مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی در دست داشتند، از نقاط مختلف شهر به حرکت درآمده‌ و با حضور در حرم حضرت معصومه (س)، مصیبت عظمی را به حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری و بیت آن مرحوم تسلیت گفتند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حالت تهوع!(گفت و شنود)

ترامپ در جست‌وجوی «بانک اهداف»مدعیان اصلاحات مشغول تنظیم «لیست سفید»

فشار اقتصادی را از جیب «گاوهای شیرده» جبران کنید

خط‌و‌نشان نخست‌وزیر عراق برای نیروهای مقاومت!

مأموریت نسل جوان برای فتح قله‌های پیشرفت(یادداشت روز)

با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفیم

تست موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا

رسانه‌های آمریکایی با روایت پیروزی‌های ایران ترامپ را خفه کردند!

من از شکست در تجارت نمی‌ترسیدم

جلوگیری از خروج ۱۸۰ میلیارد تومان پول نقد از مرز دوغارون