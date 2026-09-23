ملت ما شجاعانه مقابل دشمن ایستاد

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد زیادی از همکلاسی‌ها و همسالان شما (دانش‌آموزان مدرسه آیت) در مدرسه میناب و چند مدرسه دیگر مورد هجمه دشمن قرار گرفته به شهادت رسیدند؛ آنها در حقیقت رفتند تا ایران عزیز ما بماند.

محمدباقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی به‌مناسبت بازگشایی مدارس با حضور در دبستان پسرانه شهید آیت در منطقه 14 تهران، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان و معلمان، گفت: شک ندارم که شما یک زنجیره نسلی خوش‌فکر برای ایران عزیز ما هستید که نه‌تنها آینده شکوهمند ایران عزیز را خواهید دید بلکه اطمینان دارم شما با زحمات مدیران، معلمان، مربیان و پدران و مادرانتان در کانون گرم خانواده می‌توانید با ذهن، قلب و همت خود آینده این کشور را رقم بزنید.

شما دانش‌آموزان وارثان نسلی هستید

که بیشترین شهید دانش‌آموز را در دوران دفاع مقدس داده بود

قالیباف با اشاره به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مدرسه را مدرسه خانه علم و ادب و امید توصیف و اظهار کرد: سال‌ها پیش همزمان با آغاز مهرماه بود که دشمن بعثی به این سرزمین حمله کرد و در دوران دفاع مقدس، دانش‌آموزان ایران اسلامی بیشترین حضور را در جبهه پیدا کردند، مؤثرترین قشر شدند و بیشترین شهید را نسبت به جمعیت خود تقدیم کشور کردند، لذا شما وارثان چنین نسلی هستید.

وی در ادامه با بیان اینکه «شما صرفاً یک تعطیلات تابستانی را برای حضور در مدرسه پشت‌سر نگذاشتید بلکه یک تاریخ را پشت‌سر گذاشتید»، تصریح کرد: ملت شجاع ما با همت و تلاش و با محبت، گذشت و ایثار مقابل دشمن شیطانی و جنایتکار ایستاد.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز در شرایطی فعالیت مدارس آغاز شده است که تعداد زیادی از همکلاسی‌ها و همسالان شما در مدرسه میناب و چند مدرسه دیگر مورد هجمه دشمن قرار گرفته به شهادت رسیدند؛ آنها در حقیقت رفتند تا ایران عزیز ما بماند.

جهل و نادانی، دشمن ایران است

قالیباف در ادامه با اشاره به پرچم‌هایی که در دست دانش‌آموزان این مدرسه بود، گفت: این پرچم زیبایی که به‌دست شماست، نشانه و شناسنامه این ملت و نماد عزت و اقتدار آن است که به‌آسانی به دست نیامده است و جانفشانی‌ها و تلاش‌ها در این مسیر اتفاق افتاده است. بدانید آنها به شهادت رسیدند تا به من و شما بگویند آینده این کشور از آنِ شماست و ما چشم‌انتظار این هستیم که دست‌های توانمند شما دهه‌نودی‌ها و دهه‌هشتادی‌ها، آینده ایران را تضمین کند و با دل‌های بزرگ و خالص و خلاقیت خود آن را بسازید.

وی در ادامه دشمن این سرزمین، ایران و وطن عزیزمان را جهل و نادانی دانست که باید از آن پرهیز شود و گفت: هر جایی هستید، بدانید چیزی که ما را به خوشبختی می‌رساند، درست فکر کردن است. امروز حکمت، دانایی، تلاش و عقلانیت است که می‌تواند بهترین دوست برای یکایک شما فرزندان و عزیزان این کشور باشد.

رهبر شهیدمان بزرگ‌ترین معلم ما بود

که شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید

رئیس قوه مقننه در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شهدای دانش‌آموز، معلمان شهید، به‌ویژه معلم و مربی بزرگ ایران معاصر، آقای شهیدمان، گفت: ایشان بزرگ‌مردی بود که بزرگ‌تر و فراتر از جامعه و دنیای امروز زندگی کرد. او به‌عنوان بزرگ‌معلم و بزرگ‌ترین تربیت‌کننده و به‌عنوان رهبر و راهنمای ما به ما نشان داد چگونه زندگی کنیم و دیدید که چگونه مجاهدانه تلاش کرد، مدبرانه تصمیم گرفت، شجاعانه عمل کرد، شهیدانه زندگی کرد و خالصانه به شهادت رسید و به اعلی علّیّین سفر کرد.

وی در پایان با بیان اینکه «رهبر شهیدمان امروز مؤثرتر از زمانی که بین ما بود می‌تواند در زندگی ما اثر بگذارد، به ما یاری رساند و ما را هدایت کند.»، خاطرنشان ساخت: او چراغ راه ماست و شهدا ستارگانی هستند که راهنمای یکایک ما هستند. امروز همه ما مدیون آنها هستیم و باید نسبت به راه شهدا و امام شهدا در پیشگاه خداوند و در مسیر و راه و تبعیت از ولی‌امر خود حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌صورت متحد و یکپارچه گام برداریم.

اهتزاز پرچم مقدس ایران

به گزارش تسنیم، همزمان با اول مهرماه، روز ملی پرچم، قالیباف ضمن ادای احترام به پرچم مقدس ایران، به‌اتفاق دانش‌آموزان پرچم سه‌رنگ کشورمان را به اهتزاز درآورد،

همچنین در این مراسم رئیس‌مجلس شورای اسلامی از 11 دانش‌آموز این دبستان که پدر ایشان در جنگ 12روزه، جنگ رمضان و نیز در لباس مدافع حرم به شهادت رسیده بودند، با اهدای هدیه و لوح سپاس، قدردانی کرد و دقایقی با خانواده این شهدا به گفت‌وگو نشست.

قالیباف در ادامه در برخی کلاس‌های درس این مدرسه نیز حضور یافت و با دانش‌آموزان و معلمان به گفت‌وگو پرداخت.