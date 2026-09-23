آمریکا مجبور است به ایران امتیاز بدهد چرا که فاجعه اقتصادی بسیار دردناکتر است
«اگر آمریکا از جنگ کوچک حوثی هم عقب میکشد، هژمونی فرضی آمریکا در خاورمیانه فروریخته است». این تحلیل جو کنت مقام مستعفی دولت ترامپ، در روزی است که ترامپ، ملت ایران را برای چندمین بار تهدید به نابودی کرد و حتی در آمریکا هو شد.
در مقابل تحلیلگر روزنامه فرانسوی فیگارو گفته است: ترامپ متحمل یک شکست شده و متحدان او در منطقه بهشدت سرخورده هستند. همواره باید سخنان ایرانیها را جدی گرفت. تجربه جنگ میگوید آنها آنچه را اعلام کرده بودند عملی ساختهاند.
ترامپ، دوباره ملت ایران را تهدید کرد
ترامپ در جلسه با سران منطقه در نیویورک مدعی شد: ویتکاف و استیو و جرد جلسه بسیار پرباری با میانجیهای ایران داشتند. باید دید چه پیش میآید. امیدوارم پیش از آنکه خیلی دیر شود، هرچه سریعتر کار درست را انجام دهند. میدانید، زمانی فرا میرسد که دیگر خیلی دیر شده است و ما فرصتی برای اینکه اجازه دهیم آنها بهعنوان یک ملت باقی بمانند، نخواهیم داشت. یا به توافق میرسیم، و یا کار خیلی خیلی سریع تمام خواهد شد.
من باید تصمیمی قاطع بگیرم درباره اینکه آیا میخواهم ایران را نابود کنم و به جهنم بفرستم یا به آن اجازه دهم که به فعالیت خود ادامه دهد و پیشرفت کند.
مایه شرمندگی و سرشکستگی ملت آمریکا
دنیل دیویس، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا در واکنش به سخنان ترامپ گفت: این شاید غیراخلاقیترین، شرمآورترین و تحقیرآمیزترین سخنرانی یک رئیسجمهور آمریکا در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل بوده باشد. ترامپ نهتنها بهطور فریبکارانه تقریباً تمام اتفاقات مثبتی را که تاکنون رخ داده، به نام خود ثبت کرد، بلکه یک کشور دیگر را هم به نابودی کامل تهدید کرد؛ اقدامی که ناقض قوانین آمریکا، ابتداییترین اصول اخلاقی و قانون اساسی ایالات متحده است. بهعنوان یک آمریکایی، واقعاً برایم دردناک است که چنین فردی در عرصه جهانی نماینده کشور ما باشد.
برت اریکسون، کارشناس آمریکایی ژئوپلیتیک هم درباره سخنان ترامپ اظهار کرد: رئیسجمهور ترامپ در این مقطع به یک مایه شرمساری جهانی برای ایالات متحده تبدیل شده؛ ۳۰ دقیقه از زمان مجمع عمومی سازمان ملل را صرف نفرتپراکنی، اظهارات بیاساس و تبلیغات کرد. این مرد بهتنهایی و با سرعتی بیسابقه در حال از بین بردن اعتبار و جایگاه آمریکا در جهان است.
سناتور برنی سندرز در همین زمینه گفت: تهدید به نابودی یک کشور، جنایت جنگی و اقدامی بربرمنشانه است که ایالات متحده نباید هرگز با آن مرتبط باشد. جنگ کنونی غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی است. این بربریت است و چیزی است که ایالات متحده هرگز نباید با آن مرتبط باشد.
ایران را تهدید میکند
اما حتی از عهده یمن برنیامد
با وجود یاوهگوییهای دونالد ترامپ، جو کنت رئیس مستعفی مرکز ملی مبارزه با تروریسم در دولت او درباره موقعیت ضعیف آمریکا در جنگ میگوید: موضع ایران برای بازگشایی تنگه هرمز تغییر نکرده: رفع محاصره، آزادسازی داراییهای مسدود و پایان جنگ در همه جبههها از جمله غزه. تهدید ترامپ به «نابودی ایران» دما را بالا میبرد نه پایین. حمله به حوثیها قبلاً شکست خورده؛ لغو حمله لحظهآخری نشان میدهد ترامپ نمیخواهد جبهه جدید باز کند. اگر آمریکا از جنگ کوچک حوثی هم عقب میکشد، هژمونی فرضی آمریکا در خاورمیانه فروریخته است. ترامپ میخواهد تا بعد از میاندورهای وضعیت راکد بماند تا اهرم بیشتری داشته باشد؛ ایران اما ایستا نمیماند. حضور نظامی آمریکا در منطقه هدف آماده برای حمله میسازد. لفاظی ترامپ مردم ایران را رادیکالتر کرده و هزینه معامله را برای مقامات ایرانی بالا برده است.
ترامپ شکست خورد؛ ایران حرفش را عملی میکند
در حالی که ایران هفت شرط را برای آمریکا قبل از رفع انسداد تنگه هرمز مطرح کرده، ژرژ مالبرنو تحلیلگر روزنامه فرانسوی فیگارو گفت: باید یادآوری کرد که ترامپ متحمل یک شکست شده و متحدان او در منطقه بهشدت سرخورده و در تنگنا هستند، زیرا نتوانستند روی پشتیبانی نظامی آمریکا در حد انتظاراتشان حساب کنند، از این رو آنها امروزه در حال بازنگری در ائتلافهای خود هستند. همواره باید سخنان ایرانیها را جدی گرفت. این یکی از آموزههای بزرگ این جنگ است؛ ما معمولاً تمایل داشتیم حرفهای آنها را نادیده بگیریم، اما وقتی تحولات بعدی را پس از اظهاراتشان بررسی میکنیم، میبینیم آنچه را اعلام کرده بودند عملی ساختهاند.
همچنین لری جانسون، تحلیلگر سیاسی و افسر سابق سازمان سیا با اشاره به اقتدار ایران در میدان و تبعات آن برای آمریکا خاطرنشان کرد: ایران به مواضع مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین حمله کرده و خسارتی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار به آمریکا وارد کرده است. کشورهای منطقه در حمله به ایران به آمریکا کمک کردند و ایران پس از آن جواب کوبندهای به آنها داد. طبق نظرسنجی دانشگاه مریلند، قبل از جنگ
۷۰ درصد مردم ایران حامی حکومت بودند و بعد از شروع حملات و جنگ، این حمایت به ۹۸ درصد رسید.
مشاور سابق پنتاگون:
موقعیت آمریکا در جنگ بسیار بد است
از طرف دیگر، داگلاس مکگریگور، مشاور سابق پنتاگون معتقد است: آمریکا نه نیروی نظامی کافی دارد، نه دفاع لازم برای جنگ با ایران. همه حقیقت را میدانند. بنابراین جایگاه ما بهعنوان یک قدرت بزرگ و همچنین وضعیت اقتصاد جهانی بسیار بد است هیچکس ایران را مسئول این وضعیت نمیداند. همه مسئولیت را متوجه ما خواهند دانست. وقتی درباره حمله زمینی صحبت میشود، سؤال من این است: با چه نیرویی؟ در حال حاضر ما حتی دفاع هوایی و موشکی لازم برای حفاظت از پایگاههای زمینی خودمان در منطقه را نداریم.
قیمت نفت ممکن است به ۱۵۰ یا ۲۰۰ دلار برسد
نشریه فارن افرز در تحلیل مهمی به قلم ریچارد هاس و کارولین کیسین نوشت: برای شش ماه، جنگ با ایران مختلکننده و در عین حال قابل مدیریت بود. تنگه هرمز عمدتاً به روی ترافیک دریایی بسته بود و مسیر ترانزیتی حدود ۲۰ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع جهان و سهم بیشتری از تجارت نفت را مسدود کرده بود. کشورها راههایی برای کمک به تثبیت بازار جهانی انرژی پیدا کردند. ایالات متحده و ایران هر دو از حملات بیش از حد مخرب به زیرساخت حیاتی انرژی منطقه خلیج فارس خودداری کردند.
اما دیگر اینطور نیست. جنگ اکنون به بخشهای حیاتی زیرساخت انرژی منطقه گسترش یافته است، از جمله همان مسیرهایی که امکان جبران خفگی تنگه هرمز را فراهم میکردند. تا اواسط سپتامبر، تنگه بابالمندب - یک گلوگاه دریایی در مسیر دریای سرخ که جایگزین اصلی حمل نفت و گاز از طریق تنگه هرمز است- تحت کنترل حوثیها قرار دارد. و یک پهپاد پرتابشده توسط یک شبهنظامی وابسته به ایران که از عراق فعالیت میکرد، به خط لوله شرق-غرب در عربستان برخورد کرد، جایی که بخش بزرگی از صادرات نفت خود را از طریق آن منحرف کرده بود.
در نتیجه، قیمت نفت از اواسط ۷۰ دلار در ماه اوت به ۱۱۰ دلار در سپتامبر جهش کرد. و اگر سایر زیرساختهای انرژی منطقه دیگر برای حملات نظامی ممنوع نباشد، وقفههای بیشتر در تأمین میتواند قیمت نفت را به ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند. تشدید درگیریها میان عربستان و حوثیها، فشار صعودی بر قیمتها را افزایش خواهد داد. اگر این اتفاق بیفتد، بحران انرژی که جهان را به رکود بکشاند، چندان دور نیست.
دردناک است اما آمریکا مجبور است امتیاز بدهد
نویسندگان فارن افرز میافزایند: واشنگتن اکنون باید راهی برای خروج از این وضعیت غیرقابل تحمل پیدا کند. شش ماه حملات متناوب و فشار اقتصادی تهران و شرکایش را مجبور به دادن امتیاز نکرده و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این راهبردها - چه برسد به تهدید به «نابودی» ایران، همانطور که ترامپ در سخنرانی در سازمان ملل انجام داد-آنها را مجبور به تغییر رفتار کند. همچنین ایالات متحده و متحدانش نمیتوانند زیرساختهای انرژی و محمولهها را بهطور نامحدود تحت تهدید حمله ایران و سایر بازیگران خصمانه محافظت کنند.
ایالات متحده باید تلاش کند تا با ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ برسد؛ توافقی که نهتنها آتشبس بلکه برنامهای برای باز نگه داشتن آبراههای حیاتی و اقداماتی که تهران را به پایبندی به شرایطش وادار کند را نیز شامل شود. میانجیگری این آتشبس نیازمند امتیازات دردناک از سوی واشنگتن خواهد بود. اما ادامه این جنگ فاجعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و این بسیار دردناکتر خواهد بود.
در همین حال، موجودیهای اضطراری سوخت به سطح بسیار پایین و خطرناکی رسیدهاند و تجدید نشدهاند. این ذخایر برای پر کردن اختلالات موقت طراحی شدهاند، نه جایگزینی زیانهای تولید پایدار. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تاکنون به زیر
۳۰۰ میلیون بشکه سقوط کرده که پایینترین سطح از دهه ۱۹۸۰ است.
آمریکا برای جلوگیری از بحران اقتصادی تمامعیار باید عقبنشینی کند
ریچارد هاس و کارولین کیسین همچنین خاطرنشان کردهاند: مهمتر از همه، مسیرهای جایگزینی که کشورهای خلیج فارس برای صادرات نفت استفاده میکردند، اکنون مورد حمله قرار گرفتهاند. هفته گذشته به خط لوله شرق-غرب عربستان حمله کردند، ریاض مجبور شد آن را تعطیل کند و میلیونها بشکه نفت در روز -تا چهار درصد از عرضه جهانی- را از بازارها خارج کند. علاوه بر این، حوثیها موقعیت خود را در اطراف دریای سرخ تقویت کردهاند. نه تنگه بابالمندب و نه تنگه هرمز دیگر برای نفتکشها، بهویژه آنهایی که نفت سعودی حمل میکنند، امن نیستند.
کمبود گازوئیل که نیروی محرکه حملونقل کامیونی، کشاورزی، ساختوساز، صنعت و بخش بزرگی از حملونقل جهانی است، بهسرعت در اقتصاد گستردهتر گسترش خواهد یافت.
جلوگیری از بحران اقتصادی تمامعیار نیازمند بازنگری ایالات متحده در استراتژی خود است. واشنگتن نزدیک به هفت ماه است که حملات به اهداف نظامی و زیرساختهای صنعتی انجام داده و با تحریمها و محاصره دریایی فشار اقتصادی بر تهران وارد میکند. با این حال، ایران هیچ نشانهای از فروپاشی یا تسلیم نشان نمیدهد و به نظر میرسد مصمم به ادامه مبارزه است. در همین حال، برای ایالات متحده و شرکای آن، هزینههای اقتصادی و نظامی جنگ غیرقابل قبول شده است. ادامه مبارزه یا فشار اقتصادی بر ایران احتمالاً نتیجهای بهتر از مذاکره به همراه نخواهد داشت. جنگ پایدار احتمالاً به چیزی بسیار بدتر منجر خواهد شد: قیمت انرژی که حتی بالاتر از حال حاضر جهش میکند و ممکن است به فاجعه اقتصادی منجر شود.
آنقدر دروغ گفته که غیرقابل تحمل شده
رایان واگنر آمریکایی محافظهکار از ایالت میشیگان درباره بیاعتمادی فراگیر به ترامپ گفت: بهتدریج به این نتیجه رسیدیم ترامپ به آمریکاییها دروغ میگوید. وقتی ترامپ درباره اینکه قیمت مواد غذایی چقدر کاهش پیدا کرده صحبت میکند، «چشم لعنتیام شروع به پریدن میکند. دیگر حتی نمیتوانم به حرفهایش گوش بدهم.»
فرماندار ایالت کالیفرنیا در همین زمینه میگوید: نزدیک به ۷ ماه از جنگ بیپروا و نسنجیده دونالد ترامپ گذشته، اما هنوز نه برنامه مشخصی وجود دارد و نه پایانی برای این جنگ دیده میشود. در همین حال، آمریکاییها با هزینههای بالاتر زندگی و قیمت بالاتر بنزین دستوپنجه نرم میکنند. دقیقاً آمریکاییها بابت چه چیزی دارند هزینه میدهند؟
ساز جدایی جمهوریخواهان
به خاطر فشار جنگ با ایران
شبکه انبیسی دیروز گزارش داد: نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که مهمترین نگرانی رأیدهندگان، گرانی و افزایش هزینههای زندگی است. اما تمرکز اخیر رئیسجمهور ترامپ بر رسانهها و مطبوعات باعث شده متحدان سیاسی او برای همگام شدن با این رویکرد با مشکل مواجه شوند.
انبیسی نیوز در گزارش دیگری خبر داد: موج صفشکنی نامزدهای جمهوریخواه در برابر ترامپ آغاز شده است. نامزدها با اشاره به فشارهای اقتصادی و بیفایده بودن جنگ ایران، خواستار پایان فوری درگیریها هستند. نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت رأیدهندگان سیاستهای اقتصادی ترامپ را مخرب دانسته و از جنگ ایران حمایت نمیکنند. همزمان، استراتژیستهای جمهوریخواه در تگزاس بر سر اولویتبندی مسائل اقتصادی یا فرهنگی اختلافنظر شدیدی دارند.
جمهوریخواهان احتمالاً ۸ کرسی سنا را
به خاطر ترامپ از دست بدهند
چرا آمریکا از جنگ ترامپ با ایران فاصله میگیرند؟ بیبیسی ضمن طرح این پرسش نوشت: درست همزمان با روزی که دونالد ترامپ، در مهمترین تریبون دیپلماسی جهان خود را رهبری موفق برای آمریکا و جهان خواند، رسانههای این کشور از نظرسنجی تازهای خبر دادهاند که نشان میدهد حمایت افکار عمومی از سیاست خارجی او به پایینترین سطح خود رسیده و شماری از جمهوریخواهان نیز از او فاصله گرفتهاند.
نتایج نظرسنجی تازه در آستانه انتخابات میاندورهای، نشان میدهد چرا شماری از سناتورها و نمایندگان جمهوریخواه خواستار پایان فوری جنگ با ایران شدهاند و چرا روزنامه والاستریت ژورنال هشدار داده که این حزب ممکن است در انتخابات پیش رو
۸ کرسی سنا را از دست بدهد.
بر اساس نظرسنجی شبکه سیانان تنها ۲۹ درصد پاسخدهندگان از عملکرد ترامپ در سیاست خارجی حمایت کردهاند که پایینترین میزان حمایت از زمان آغاز دوره دوم ریاست او محسوب میشود. همچنین تنها ۲۶ درصد، عملکرد ترامپ در قبال جنگ ایران را تأیید میکنند، رقمی که یک ماه پس از آغاز جنگ
۳۳ درصد بود. دو سوم شرکتکنندگان گفتهاند آمریکا در این جنگ پیروز نیست و ۷۸ درصد بر این باورند که ترامپ برای پایاندادن به جنگ به اندازه کافی اقدام نمیکند. تنها ۱۸ درصد از شرکتکنندگان معتقدند که تصمیمگیریهای دونالد ترامپ در قبال جنگ با ایران در جهت منافع آمریکاست و اکثریت آنها این روند را به ضرر منافع این کشور میبینند.
نتایج این نظرسنجی در شرایطی منتشر شده که با نزدیک شدن انتخابات میاندورهای، شماری از نامزدهای جمهوریخواه در رقابتهای حساس سنا خواستار پایان سریع جنگ با ایران شدهاند. رسانههای آمریکایی این مواضع را بازتاب نگرانی فزاینده درباره هزینههای اقتصادی جنگ، بهویژه افزایش قیمت سوخت، و پیامدهای انتخاباتی آن میدانند.
باک خالی جمهوریخواهان
روزنامه واشنگتن پست گزارش داد: در شرایطی که نظرسنجیها نشان میدهد جنگ و پیامدهای آن در آمریکا بهطور فزایندهای باعث نارضایتی رأیدهندگان شده، برخی از نامزدهای جمهوریخواه در ایالتهای کلیدی و رقابتی انتخابات میاندورهای از جنگ ترامپ با ایران فاصله گرفتهاند. در پی جنگ با ایران افزایش قیمت سوخت، بهویژه گازوئیل هزینه بسیاری از کالاها را در آمریکا بالا برده و مشکلات اقتصادی موجود را تشدید کرده است.
واشنگتن پست به مایک راجرز نامزد جمهوریخواه سنا از میشیگان و اشلی هینسون در آیووا اشاره کرده که پس از حمایتهای قبلی خود، اکنون خواستار پایان جنگ شدهاند. سه نماینده جمهوریخواه آیووا نیز مواضع مشابهی اتخاذ کردهاند.
شماری از این جمهوریخواهان خواستار ممنوعیت صادرات گازوئیل تولیدی آمریکا شدهاند تا تبعات اقتصادی جنگ در داخل آمریکا را مدیریت کنند. با این حال والاستریت ژورنال در یک یادداشت سردبیری با عنوان «باک خالی جمهوریخواهان» یادآوری کرده که این پیشنهاد نهتنها دردی از قیمت سوخت در آمریکا دوا نمیکند بلکه به افزایش جهانی قیمت آن دامن میزند و در نتیجه وضعیت اقتصادی در آمریکا را وخیمتر خواهد کرد.
روایت ماکرون
از جنگ احمقانهای که دستان ایران را بازتر کرد
اجماع درباره احمقانه و شکستخورده جنگ ترامپ علیه ایران آنقدر بالاست که حتی ماکرون رئیسجمهور فرانسه و متحد همیشگی ترامپ با انتقاد از راهبرد حمله نظامی به ایران گفت: با شروع جنگ، تهران دریافت که با توانایی مسدود کردن تنگه هرمز چه کارت قدرتمندی در اختیار دارد. کسی نمیخواهد کسی را سرزنش کند اما وضعیت در تنگه هرمز احتمالاً دستکم گرفته شده بود و اکنون این مسئله باید فوراً حلوفصل شود. تغییر رژیم از طریق بمباران یک کشور اقدامی عملی و شدنی نیست و این گزینه نادرست در دهههای گذشته بارها تکرار شده و هرگز کارایی نداشته است. فرانسه متحدی متعهد برای ایالات متحده است، اما هنگامی که کشوری قصد دارد دیگران را با خود همراه سازد، باید پیش از آغاز جنگ با شرکایش راهبرد مشترک تعریف کرده و مشورت کند. پاریس تصمیم گرفت به این کارزار نظامی نپیوندد، زیرا از ابتدا آن را گزینهای اشتباه میدانست و همچنان بر همین باور است.