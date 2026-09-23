درخواست غرامت ۲ هزار قربانی آزار جنسی در کلیسا

حدود ۲ هزار نفر از قربانیان آزار جنسی کلیسای فرانسه از یک نهاد مستقل فرانسوی که برای رسیدگی به دهه‌ها آزار و اذیت تشکیل شده، درخواست غرامت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از آسوشیتدپرس، مرجع ملی مستقل برای به رسمیت شناختن و جبران خسارت INIRR روز سه‌شنبه اعلام کرد که دامنه فعالیت‌هایش فراتر از جبران مالی بوده و شامل حمایت‌های روانی نیز می‌شود.

گزارش مرجع ملی مستقل برای به رسمیت شناختن و جبران خسارت پیش از سفر پاپ لئوی چهاردهم به فرانسه منتشر می‌شود؛ سفری که از روز جمعه آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود طی آن، پاپ دیداری خصوصی با هفت تن از بازماندگان آزار جنسی توسط کلیسای کاتولیک داشته باشد.

کنفرانس اسقف‌های کاتولیک فرانسه پس از انتشار گزارشی در سال ۲۰۲۱ که برآورد می‌کرد حدود ۳۳۰ هزار کودک طی ۷۰ سال توسط کشیش‌ها یا دیگر افراد وابسته به کلیسا در فرانسه مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، با پرداخت غرامت موافقت کرد.

آن گزارش از پنهان‌کاری نظام‌مند توسط مقام‌های کلیسا پرده برداشت و از کلیسای کاتولیک فرانسه خواست تا به حاکمیت قانون در این کشور احترام بگذارد.

بیش از هزار و ۱۸۴ تصمیم رسمی توسط نهاد مستقل یادشده برای اعطای غرامت مالی یا دیگر اشکال جبران خسارت از سوی کلیسا اتخاذ شده است؛ صد‌ها پرونده دیگر همچنان در انتظار تصمیم‌گیری هستند و در سال جاری، حدود ۱۸۳ نفر با این نهاد مستقل تماس گرفته‌اند.

مرجع ملی مستقل برای به رسمیت شناختن و جبران خسارت پس از تکمیل ماموریت برنامه‌ریزی‌شده ۵ ساله خود، در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) پذیرش درخواست‌های جدید را متوقف کرد، اما همچنان تا پایان سال آینده به همراهی و حمایت از قربانیان ادامه می‌دهد.

قرار است نهاد دیگری جایگزین این مرجع شود؛ نهادی که ماهیتی دائمی خواهد داشت و بر عدالت ترمیمی، راهنمایی بلندمدت و حمایت از قربانیان خشونت جنسی در کلیسا تمرکز خواهد کرد.

جبران خسارت ممکن است شامل حمایت‌های غیرمالی نیز باشد؛ درخواست‌ها شامل مواردی همچون کمک به قربانیان برای مکتوب کردن روایت‌هایشان، سازماندهی جلسه‌هایی با نمایندگان کلیسا‌های محلی، یا نصب لوح یادبود برای قربانیان بوده است.