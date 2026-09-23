کد خبر: ۳۳۸۶۵۹
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
مکزیک
طرح جدید برای استفاده موبایل در مدرسه
مکزیک از نوامبر(آبان)، مقررات جدیدی برای استفاده از تلفن همراه در مدارس ابتدایی و متوسطه اجرا میکند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، مکزیک از ۳ نوامبر، استفاده از تلفن همراه و تبلت را در مدارس ابتدایی و متوسطه سراسر این کشور محدود میکند؛ اقدامی که با هدف کاهش حواسپرتی و تقویت یادگیری و تعامل دانشآموزان اجرا خواهد شد.
بر اساس مقررات جدید، دانشآموزان دوره ابتدایی و متوسطه در تمام ساعات حضور در مدرسه، حتی زمان تفریح، اجازه استفاده از تلفن همراه را نخواهند داشت و دستگاه میتواند در کیف دانشآموز باقی بماند. موارد اضطراری، مسائل پزشکی، دسترسیپذیری و برخی کاربردهای آموزشی از این محدودیت مستثنی هستند.
در دوره متوسطه دوم، محدودیتها به هر مدرسه واگذار شده تا بر اساس شرایط آموزشی خود درباره نحوه استفاده مسئولانه و ایمن از دستگاهها تصمیم بگیرد. در دانشگاهها نیز استفاده مسئولانه و ایمن از فناوری با حفظ استقلال دانشگاهها دنبال خواهد شد.
این مقررات پس از توافق مقامات آموزشی ۳۲ ایالت مکزیک تدوین شده و وزارت آموزش این کشور اعلام کرده است که بیش از ۵۶۵ هزار معلم در نظرسنجی مربوط به تنظیم استفاده از دستگاههای دیجیتال شرکت کردهاند و ۸۱ درصد از ایجاد مقررات برای این دستگاهها حمایت کردهاند.
این اقدام مکزیک در حالی انجام میشود که کشورهای مختلف در حال تعیین محدودیتهای تازه برای استفاده کودکان از تلفن همراه، شبکههای اجتماعی و فناوری در محیط آموزشی هستند.