از دیروز اول مهر ماه ۱۴۰۵ ارجاع پرونده، در سراسر کشور به صورت هوشمند انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، ارجاع هوشمند پرونده به معنای استفاده از فناوری اطلاعات برای توزیع متوازن پرونده‌ها، مدیریت دقیق ظرفیت‌ها، کاهش خطا و مداخلات انسانی و کاهش اطاله دادرسی است و در یک جمله، گامی اساسی و بنیادین در تغییر شیوه حکمرانی قضایی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به جزئیات اجرای کشوری ارجاع هوشمند پرونده در واحد‌های قضایی سراسر کشور گفت: ارجاع، یکی از نقاط اثرگذار در فرآیند رسیدگی قضایی است که در شیوه سنتی، بررسی پرونده، تشخیص موضوع، بررسی صلاحیت، توجه به سوابق و وضعیت شعب و انتخاب مقصد، نیازمند انجام مجموعه‌ای از اقدامات انسانی است؛ اما در ارجاع هوشمند، این فرآیند بر مبنای داده‌های موجود در پرونده و اطلاعات مربوط به واحد‌های قضایی و بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود.

محمد کاظمی‌فرد با اشاره به اجرای آزمایشی و موفق سامانه ارجاع هوشمند پرونده در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و استان‌های تهران، قم، لرستان، فارس، اصفهان و خراسان جنوبی اظهارداشت: در فرآیند ارجاع پرونده به‌صورت هوشمند، سامانه پس از سابقه‌یابی و با رعایت قواعد صلاحیت، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده یا مرتبط، وضعیت فعال یا بلاتصدی بودن شعبه و سایر ملاحظات تعریف‌شده، به‌صورت خودکار اقدام به ارجاع پرونده در کمترین زمان ممکن می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی ارجاع به معنای حذف منطق قضایی و سپردن تصمیم به یک الگوریتم بدون ضابطه نیست، افزود: این سامانه براساس قواعد و داده‌هایی که برای آن تعریف شده است عمل می‌کند و موضوع پرونده، صلاحیت مرجع، سوابق پرونده و پرونده‌های مرتبط، وضعیت و ظرفیت شعب و سایر شاخص‌های مؤثر، از جمله داده‌هایی هستند که می‌توانند در فرآیند ارجاع در این سامانه مورد استفاده قرار گیرند تا پرونده به مرجع متناسب با ویژگی‌های خود هدایت شود. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین اهداف ارجاع هوشمند را کاهش میزان دخالت عامل انسانی در این مرحله دانست و گفت: ارجاع هوشمند می‌تواند زمینه بروز شائبه‌های ناشی از سوگیری در ارجاع پرونده‌ها را کاهش دهد و فرآیند توزیع پرونده میان شعب را بر اساس قواعد و داده‌های مشخص و قابل پایش انجام دهد. کاهش دخالت انسانی، کاهش اطاله دادرسی و حذف شائبه‌های ناشی از سوگیری، از جمله نتایج مورد انتظار این سامانه است. کاظمی‌فرد با اشاره به یکی دیگر از قابلیت‌های این سامانه ادامه داد: سامانه ارجاع هوشمند پرونده، علاوه‌بر ارجاع خودکار، امکان کپی‌برداری خودکار پرونده از مبدأ به مقصد را نیز فراهم کرده است که این قابلیت، بخشی از یک زنجیره بزرگ‌تر است؛ یعنی تلاش می‌شود پس از هوشمندسازی یک تصمیم یا یک مرحله، مراحل وابسته نیز تا حد امکان خودکار شوند تا مجددا شاهد برگشت فرآیند به چرخه‌های دستی و کاغذی نباشیم.