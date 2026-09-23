ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی تهران تا 15 مهر افزایش یافت

سرپرست مرکز معاینه فنی تهران از افزایش دوساعته فعالیت مراکز تا 15 مهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی رضازاده در جلسه ستاد مهر که برای رصد ترافیک صبحگاهی در مرکز مدیریت ترافیک تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای سرویس مدارس، اظهار داشت: برای سرویس‌های مدارس دو نوع برچسب تعیین کرده‌ایم و تاکنون 540 خودروی سرویس مدرسه برای انجام معاینه فنی به مراکز ما مراجعه کرده‌اند. رضازاده افزود: از آموزش‌وپرورش درخواست داریم از فعالیت خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، جلوگیری کند. همچنین از 15 شهریور تا 15 مهرماه، با توجه به افزایش مراجعه شهروندان، ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی را دو ساعت افزایش داده‌ایم. وی ادامه داد: در حوزه معاینه فنی خودروهای سنگین نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال اجراست.