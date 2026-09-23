فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۶۵۶
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی تهران تا 15 مهر افزایش یافت

سرپرست مرکز معاینه فنی تهران از افزایش دوساعته فعالیت مراکز تا 15 مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی رضازاده در جلسه ستاد مهر که برای رصد ترافیک صبحگاهی در مرکز مدیریت ترافیک تهران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای سرویس مدارس، اظهار داشت: برای سرویس‌های مدارس دو نوع برچسب تعیین کرده‌ایم و تاکنون 540 خودروی سرویس مدرسه برای انجام معاینه فنی به مراکز ما مراجعه کرده‌اند. رضازاده افزود: از آموزش‌وپرورش درخواست داریم از فعالیت خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، جلوگیری کند. همچنین از 15 شهریور تا 15 مهرماه، با توجه به افزایش مراجعه شهروندان، ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی را دو ساعت افزایش داده‌ایم. وی ادامه داد: در حوزه معاینه فنی خودروهای سنگین نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام شده و اقدامات لازم در این زمینه در حال اجراست.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حالت تهوع!(گفت و شنود)

ترامپ در جست‌وجوی «بانک اهداف»مدعیان اصلاحات مشغول تنظیم «لیست سفید»

فشار اقتصادی را از جیب «گاوهای شیرده» جبران کنید

خط‌و‌نشان نخست‌وزیر عراق برای نیروهای مقاومت!

مأموریت نسل جوان برای فتح قله‌های پیشرفت(یادداشت روز)

با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران مخالفیم

تست موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا

رسانه‌های آمریکایی با روایت پیروزی‌های ایران ترامپ را خفه کردند!

من از شکست در تجارت نمی‌ترسیدم

جلوگیری از خروج ۱۸۰ میلیارد تومان پول نقد از مرز دوغارون