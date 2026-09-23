تزریق واکسن هاری سالانه ۶۵ میلیون دلار برای دولت هزینه دارد
معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: سالانه ۴۰۰ هزار سگگزیدگی در کشور اتفاق میافتد که برای تزریق واکسن این افراد دولت
۶۵ میلیون دلار هزینه میکند.
به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی روز چهارشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علومپزشکی بابل اظهار داشت: تهیه هر واکسن هاری ۵۴ دلار هزینه دارد که هر فردی که دچار سگگزیدگی شد، چهار بار این واکسن را دریافت میکند. رئیسی افزود: شهرداریهای باید نسبت به جمعآوری و ساماندهی سگهای بدون صاحب جدیت بیشتری داشته باشند و انجام این کار امری ضروری محسوب میشود. وی با اشاره به اینکه پیشگیری یک امر حیاتی در حوزه بهداشت و درمان محسوب میشود، گفت: در بخش ساماندهی سگهای بدون صاحب و کاهش گزش سگ، اقدامات پیشگیرانه مهم است. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: مبلغ ۱۲هزار میلیارد تومانی که برای واکسن هاری هزینه میشود برابر با اعتبار سالانه صندوق بیمه روستایی است که این امر نشان از هزینه سنگین دولت در این بخش است.