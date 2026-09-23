کد خبر: ۳۳۸۶۵۴
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
رئیس سازمان غذا و دارو:
۷۰۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا وارد شد ۵۰۰ هزار دُز دیگر هفته آینده
رئیس سازمان غذا و دارو از ورود ۷۰۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا و آغاز توزیع آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی پیرصالحی درباره آخرین وضعیت تأمین واکسن آنفلوآنزا گفت: تاکنون حدود ۷۰۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده است. پیرصالحی افزود: توزیع این واکسن از امروز آغاز شده و نیمی از محموله در شبکه بهداشت و نیمی دیگر در شبکه داروخانهای توزیع خواهد شد. وی ادامه داد: هفته آینده نیز تعداد قابلتوجهی واکسن آنفلوآنزا وارد کشور خواهد شد و براساس وعدهای که داده بودیم، تلاش میکنیم تا ۱۵ مهرماه واکسن موردنیاز کشور به میزان لازم تأمین و در شبکه توزیع شود. ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دُز دیگر نیز هفته آینده وارد کشور میشود.