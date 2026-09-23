معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از روز شنبه چهارم مهرماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا انجلاسی گفت: سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف تحقق سهمیه سه‌درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، موفق به اخذ مجوز برگزاری دومین آزمون استخدامی اختصاصی این افراد شده است.

انجلاسی افزود: ثبت‌نام این آزمون از شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ادامه خواهد داشت و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزمون کتبی نیز روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس مجوز شماره ۴۴۱۲۴ مورخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ صادرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مجموع ۳۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی در این آزمون گفت: وزارت آموزش‌وپرورش با هزار و 900 مجوز، وزارت بهداشت با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز، بیشترین سهم از فرصت‌های استخدامی این آزمون را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته انجلاسی، متقاضیان می‌توانند از روز چهارم مهرماه با مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir نسبت به مطالعه دفترچه راهنمای آزمون و ثبت‌نام اقدام کنند.