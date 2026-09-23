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کد خبر: ۳۳۸۶۵۲
تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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با پیگیری دادستانی انجام شد

صدور بیش از ۲۰۰۰ فقره سند مالکیت تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران

دادستان تهران اعلام کرد: با پیگیری این دادستانی، اسناد مالکیت تک‌برگی بیش از دوهزار قطعه از املاک متعلق به شهرداری تهران و همچنین اسناد کاداستر تعدادی از اراضی، بوستان‌ها و معابر عمومی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و اخذ اسناد کاداستر برای اراضی فاقد سند و معابر شهرداری تهران اظهار داشت: این موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از آغاز سال ۱۴۰۴ با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های متولی، در دستور کار این دادستانی قرار گرفت و در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته بیش از دو هزار فقره سند مالکیت تک‌برگی طی سال ۱۴۰۴ و چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ برای املاک متعلق به شهرداری تهران صادر شد.
صالحی، اخذ اسناد مالکیت ورزشگاه شهید کشوری، ورزشگاه امام رضا(ع) و مجموعه ورزشی شمیران و همچنین اخذ ۱۱۶ فقره اسناد مفقوده مجتمع فرهنگی دارالشهدای شهرداری منطقه ۱۷ را از دیگر نتایج برگزاری کارگروه فوق‌الذکر و پیگیری‌های صورت‌گرفته عنوان کرد.
وی با اشاره به صدور اسناد کاداستر برای بیش از ۶۰۰ مترمربع از اراضی شهرداری در ماه جاری، ادامه داد: اراضی موسوم به بوستان ترافیک با مساحت تقریبی ۱۸۰ هزار مترمربع در محدوده شهرداری منطقه ۱۹ و ملک موسوم به گلشن به مساحت حدود ۲۰۰ هزار مترمربع از جمله اراضی تعیین تکلیف شده در این حوزه هستند.

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