دادستان تهران اعلام کرد: با پیگیری این دادستانی، اسناد مالکیت تک‌برگی بیش از دوهزار قطعه از املاک متعلق به شهرداری تهران و همچنین اسناد کاداستر تعدادی از اراضی، بوستان‌ها و معابر عمومی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و اخذ اسناد کاداستر برای اراضی فاقد سند و معابر شهرداری تهران اظهار داشت: این موضوع در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از آغاز سال ۱۴۰۴ با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاه‌های متولی، در دستور کار این دادستانی قرار گرفت و در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته بیش از دو هزار فقره سند مالکیت تک‌برگی طی سال ۱۴۰۴ و چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ برای املاک متعلق به شهرداری تهران صادر شد.

صالحی، اخذ اسناد مالکیت ورزشگاه شهید کشوری، ورزشگاه امام رضا(ع) و مجموعه ورزشی شمیران و همچنین اخذ ۱۱۶ فقره اسناد مفقوده مجتمع فرهنگی دارالشهدای شهرداری منطقه ۱۷ را از دیگر نتایج برگزاری کارگروه فوق‌الذکر و پیگیری‌های صورت‌گرفته عنوان کرد.

وی با اشاره به صدور اسناد کاداستر برای بیش از ۶۰۰ مترمربع از اراضی شهرداری در ماه جاری، ادامه داد: اراضی موسوم به بوستان ترافیک با مساحت تقریبی ۱۸۰ هزار مترمربع در محدوده شهرداری منطقه ۱۹ و ملک موسوم به گلشن به مساحت حدود ۲۰۰ هزار مترمربع از جمله اراضی تعیین تکلیف شده در این حوزه هستند.