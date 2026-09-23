خاطره رئیسکمیته امداد از دختر یتیمی که نخبه علومپزشکی شد
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: چند سال قبل دختر یتیمی که به دلیل مشکلات مالی امکان ادامه تحصیل نداشت، مورد حمایت قرار گرفت و یکی از نخبگان دانشگاه علومپزشکی شد.
به گزارش ایسنا، سیدمرتضی بختیاری چهارشنبه اول مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در کرمان، با بیان خاطرهای از زمان حضور شهید آیتالله رئیسی در آستان قدس رضوی، اظهار داشت: ایشان نامههایی که زمان غبارروبی مضجع شریف امام رضا علیهالسلام، از ضریح برداشته میشد، میخواند.
بختیاری ادامه داد: یک مورد، دلنوشته یک دختر یتیم بود که پدرش را از دست داده و علاقهمند به تحصیل بود. مادرش که هزینه زندگی را تأمین میکرد، بر اثر بیماری خانهنشین شده بود که شهید رئیسی به من سپرد کارش را پیگیری کنم و بحمدالله مشکل بیماری مادرش حل و روند تحصیل آن دختر ادامه یافت.
رئیس کمیته امداد افزود: دو سال قبل آن دختر به ما نامه نوشت که «شما دست مرا گرفتید و اکنون دانشجوی نخبه دانشگاه علومپزشکی هستم». بر همین اساس تأکید دارم جشن عاطفهها اثربخشی زیادی دارد.
وی با اشاره به تأثیر جشن عاطفهها در رسیدگی و بهبود وضعیت تحصیلی دانشآموزان نیازمند، گفت: جشن عاطفهها در واقع شرکت در غم و رنج دانشآموزان نیازمند و شریک شادی آنها شدن، است.