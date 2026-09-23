سال تحصیلی جدید با حضور 16/5 میلیون دانشآموز آغاز شد
زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶- ۱۴۰۵ در مدارس سراسر کشور به صدا در آمد تا امسال بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشآموز در کلاس درس حاضر شوند.
به گزارش ایرنا، سال تحصیلی جدید روز چهارشنبه یکم مهر در ۱۲۵ هزار مدرسه سراسر کشور آغاز شد که از این تعداد، ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی (با ظرفیتهای متغیر از یک دانشآموز تا هزار دانشآموز)، ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و بیش از چهار هزار مدرسه ویژه کودکان با نیازهای استثنایی آماده میزبانی از دانشآموزان در سال تحصیلی پیش رو هستند.
در این میان، در سال تحصیلی جدید، ۲۸ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی در مقطع متوسطه اول، ۱۲ هزار مدرسه متوسطه دوم(نظری) و ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی فنی و کاردانش در کشور فعال است.
امسال قرار است یک میلیون و ۱۵۴ هزار کلاس اولی وارد کلاس درس شوند که از این حیث نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۶۰هزار نفری در ورودی در این مقطع هستیم.
یک میلیون و ۴۱۸ هزار دانشآموز از پایه ششم به پایه هفتم وارد شدند و همزمان یک میلیون دانشآموز از مقطع نظری، فنیوحرفهای و کاردانش فارغالتحصیل شدند همچنین اکنون ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار دانشآموز در متوسطه اول و سه میلیون دانشآموز نیز در متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند.
در سال تحصیلی جدید بیش از ۴۸ هزار دانشآموز به چرخه آموزش بازگشتنند که ۵۵.۴۵ درصد بازماندگان از تحصیل پسر و ۴۴.۵۵ درصد دختر هستند.
امسال بیش از دو هزار و 300 فضای آموزشی جدید شامل ۱۳ هزار کلاس درس به ظرفیتهای آموزشی کشور اضافه شده است و در کنار این اقدام، بهبود فضاهای ورزشی، استانداردسازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و بهسازی کلاسهای درس در دستور کار قرار گرفته است.
دیروز آیین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی
۱۴۰۵- ۱۴۰6 با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان در دبستان دخترانه شهید بهزادی منطقه ۲ شهر تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.