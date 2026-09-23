صدای عزتمندانه یک ملت

محمد شاهی با انتشار این تصویر نوشت: «در صحن سازمان ملل، پزشکیان از حق ملتی گفت که می‌خواهد مستقل زندگی کند و از خودش دفاع کند. از میناب و لامرد گفت؛ از کودکانی که قربانی بمب شدند و از مدعیانی که چشم بر این رنج می‌بندند. ایران اهل تجاوز نیست، اما زیر بار زور هم سر خم نمی‌کند. این صدای عزتمندانه یک ملت است.»

محمد اکبرزاده هم در واکنش به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل نوشت: «آفرین آقای رئیس‌جمهور.»

مهدی مولایی: «از شما ممنونیم آقای رئیس‌جمهور. بعد از ماجرای آن پیاده قدم‌زدنتان در زیر بمباران روز قدس در گرماگرم جنگ وسط تهران، این شجاع‌ترین پزشکیانی بود که دیدیم. ممنون که تصویر آقا را در قلب نیویورک بالا بردید. بگذار جهانیان بفهمند که نام و چهره خامنه‌ای محوشدنی نیست و حالاحالاها باید ببینندش. بگذار ببینند که اگر در سازمان ملل ما را تهدید کنند، در سازمان ملل تهدید خواهند شد. درست در وسط کشور خودشان. از روز اول ریاست‌جمهوری همیشه می‌گفتید من پروتکل بلد نیستم، کاغذها را دور بریزید می‌خواهم خودم صحبت کنم. ممنون که امروز کاغذها را دور ریختید و توی چشم دوربین‌ها نگاه کردید و قاطعانه خطبه خواندید. این شما نبودید؛ این همه ما نود میلیون ایرانی بغض‌آلود و خشمگین بودیم پشت بلندگوهای سازمان ملل. اختلاف‌ها و نقدهایمان را می‌گذاریم برای روزی دیگر. امروز شما فاصله سازمان ملل تا هتل را مثل همیشه، لاتی راه بروید و سینه جلو دهید. می‌خواهیم چند دقیقه‌ای فقط تشویق‌تان کنیم.»

عجایب خلقتی هستند جماعت لیبرال وطنی!

سید نظام‌الدین موسوی با انتشار این تصویر از روزنامه‌ای اصلاح‌طلب نوشت: «عجایب خلقتی هستند جماعت لیبرال وطنی! برای رئیس‌جمهور اوکراین نسخه مقاومت و جنگ و حضور در میدان می‌پیچند و نبردش با روسیه را تحسین می‌کنند. اما برای رئیس‌جمهور کشور خودشان، نسخه تسلیم و‌ التماس و‌ انفعال می‌پیچند و مقاومت در برابر آمریکا را تحقیر می‌کنند. بوقلمون‌صفتان رنگ‌به‌رنگ!»

شرم‌آور

مرتضی غرقی: «شرم‌آورترین اتفاقی که می‌توانست برای جهان بیفتد این بود که یک جنایتکار جنگی در مجمع عمومی سازمان ملل یک تمدن بزرگ را تهدید به نابودی کند و رهبران جهان سکوت کنند، شرم بر شما مدعیان حقوق بشر که به نام صلح سازمان ملل را بنا کردید و از آن به عنوان ابزاری برای جنگ استفاده کردید.»

ترامپ درباره ایران هم این‌طور صحبت می‌کرد؛ اگر...

فؤاد ایزدی: «ترامپ در سخنرانی سازمان ملل: «ما بیش از ۶۰ درصد نفت جهان را در اختیار داریم. بنابراین، این شاید بزرگ‌ترین معامله‌ای باشد که تاکنون انجام شده است. غنایم جنگی از آنِ پیروز میدان است؛ همه شما این جمله را شنیده‌اید.» قرار بود ترامپ درباره نفت ایران هم همین‌طور صحبت کند که نیروهای مسلح و مردم ایران اجازه ندادند. منظور ترامپ از معامله و توافق تصاحب نفت طرف مقابل است. همین. با موجودی مثل ترامپ مذاکره مبارزه نیست، مصافحه است و تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی، برای ترامپ. تجربه نشان داده امتیاز و مذاکره سایه جنگ را دور نمی‌کند. چون به گفته امام شهید «آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد.» یعنی امتیاز، هرچقدر هم که بزرگ باشد، برای او کافی نیست. ترامپ در توافقی که حتی در حد محدود به نفع ایران باشد نمی‌ماند. در شش ماه گذشته هیچ شواهدی در عدم صحت‌ این تحلیل امام شهید نداریم...»

دروغ می‌گوید

فعال سیاسی آمریکایی: «ترامپ در سازمان ملل: «آمریکا دوباره به جایگاه خودش برگشته... اقتصاد ما مایه حسرت و غبطه دنیاست. ارتش ما قدرتمندترین ارتش روی زمین است.» همه اینها دروغ است. اقتصاد ما فقط به نفع ثروتمندان کار می‌کند و ارتش ما در حال ارتکاب جنایات جنگی ا‌ست. آمریکا در حال زوال و فروپاشی‌ است.»