2 طلا و یک برنز حاصل کار کاروان ایران در روز چهارم

کاروان ایران در چهارمین روز از بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا صاحب 2 طلا و یک برنز شد. در سومین روز از بازی‌های آسیایی 2026، دیروز نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود رفتند. در روز چهارم، محمود نعمتی در کاراته و تیم فوتبال الکترونیک کشورمان صاحب مدال طلا شدند و علی پاکدامن در شمشیربازی برنز گرفت. همچنین چهار ووشوکار ایران به فینال راه یافتند و امروز برای کسب طلا مبارزه خواهند کرد. از اتفاقات مهم روز چهارم می‌توان به شکست 4 بر یک تیم فوتبال امید مقابل کره‌شمالی و حذف از بازی‌ها و صعود ملی‌پوشان قایقرانی و روئینگ به فینال اشاره کرد. عملکرد ورزشکاران کشورمان در روز چهارم بازی‌های آسیایی 2026 به شرح زیر است:

فوتبال الکترونیک

تیم فوتبال الکترونیک ایران با ترکیب حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف ژاپن رفت و با پیروزی 2 بر یک گام به فینال گذاشت. در این رقابت ابتدا آقایی نسب 2 بر یک به حریفش باخت، اما پاجانی 3 بر 2 پیروز شد تا با توجه به مساوی بودن بردها و تفاضل گل، کار به مسابقه سوم کشیده شود. در بازی سوم آقایی نسب 2 بر صفر از سد حریفش گذشت تا تیم ایران راهی فینال شود.

تیم ایران در فینال مقابل مالزی قرار گرفت و با شکست این تیم، صاحب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد. در این رقابت آقایی‌نسب 2 بر یک باخت، اما پاجانی 3 بر صفر پیروز شد تا این ایران پس از تساوی در تعداد بردها، به لطف گلزنی بیشتر نسبت به حریف، به مقام قهرمانی برسد.

فوتبال

تیم فوتبال امید ایران از ساعت 9 صبح دیروز در سومین بازی مرحله گروهی بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در شهر کایا ژاپن به مصاف کره‌شمالی رفت و با نتیجه 4 بر یک شکست خورد. امیرحسین حسین‌زاده (17) برای ایران و کوک چو (41)، سونگ میونگ را (44، 51) و چانگ سونگ (68) برای کره‌شمالی موفق به گلزنی شدند. بدین ترتیب تیم امید با این شکست با 4 امتیاز حذف شد.

کاراته

محمود نعمتی، آخرین نماینده کاراته ایران در رقابت‌های وزن 84+ کیلوگرم که با حضور هشت کاراته‌کا برگزار می‌شود، در نخستین مبارزه به مصاف واتتانا زایاسان از لائوس رفت و با نتیجه 5 بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. نعمتی در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف «شرپا تِنزینگ» از نپال رفت و در مبارزه‌ای یک‌طرفه با نتیجه 5 بر صفر حریف خود را شکست داد و راهی فینال شد. ملی‌پوش کشورمان در فینال با حسن صوفیانی از عربستان مبارزه کرد و با برتری 6 بر 3 مقابل این کاراته‌کا به مقام قهرمانی دست یافت و دومین طلای ایران را به ارمغان آورد.

بوکس

دانیال شه‌بخش نماینده وزن 65 کیلوگرم تیم ملی، در نخستین مبارزه خود به مصاف اودین عصر از اندونزی رفت و با برتری قاطع 5 بر صفر مقابل این بوکسور به مرحله بعدی راه یافت.

شه‌بخش با کسب این پیروزی، جواز حضور در مرحله یک‌‌هشتم نهایی را به دست آورد و در این مرحله به مصاف برنده دیدار نمایندگان تایلند و بنگلادش خواهد رفت.

اسکواش

نجمه بوشهری‌زاده در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل «سنا بهادار» از پاکستان قرار گرفت و با کسب پیروزی 3 بر 2 راهی مرحله دوم شد.

فرشته اقتداری در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف «آریون‌بیلگ آلتانخویاگ» از مغولستان رفت و 3 بر صفر به برتری دست یافت تا راهی مرحله بعدی شود.

سپهر اعتمادپور، نماینده تیم ملی اسکواش مردان در بازی نخست خود مقابل تسوکه از ژاپن به میدان رفت و با نتیجه 3 بر صفر باخت و حذف شد.

والیبال ساحلی

تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در دومین دیدار خود در گروه F با نتیجه 2 بر صفر تیم عمان را شکست داد.

بسکتبال 3 به 3

تیم ملی بسکتبال 3 به 3 مردان ایران در آخرین دیدار خود در گروه B، مقابل تیم مالزی قرار گرفت و به برتری 21 بر 7 رسید و به عنوان صدرنشین این گروه گام به مرحله بعدی گذاشت. تیم کشورمان پیش از این برابر تیم‌های چین و هنگ‌کنگ نیز پیروز شده بود.

تیم ملی بسکتبال 3 به 3 دختران ایران در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی برابر چین‌تایپه به میدان رفت و با نتیجه 14 بر 10 به پیروزی رسید. ایران با نتایج به‌دست‌آمده صعود خود از مرحله گروهی را قطعی کرده و برای مشخص‌شدن رقیب خود در مرحله بعد، باید منتظر پایان کامل دیدارهای مرحله گروهی بماند.

هندبال

تیم ملی مردان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف قزاقستان رفت و این حریف را 28 بر 23 شکست داد و با کسب 3 امتیاز در گروه B، جواز صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی را بدست آورد.

دوچرخه‌سواری

سید محمدنبی میرباقری در رقابت استقامت جاده مردان در میان 40 رکابزن شرکت کننده با زمان 4:28:56 ساعت در رده نوزدهم قرار گرفت.

شمشیربازی

علی پاکدامن و محمد فتوحی، نمایندگان شمشیربازی ایران در بخش انفرادی مردان، در گروه‌های شش‌نفره حضور داشتند و باید پنج بازی انجام می‌دادند که هر دو با ثبت چهار پیروزی و یک شکست، به مرحله حذفی راه یافتند. پاکدامن و فتوحی به علت ثبت چهار برد در جدول مقدماتی، مستقیماً به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کردند و در جدول 32 نفره روی پیست نمی‌روند. در مرحله یک‌هشتم نهایی علی پاکدامن با برتری 15 بر 13 مقابل سابریست ازبکستانی به یک‌چهارم نهایی راه یافت. محمد فتوحی هم با پیروزی قاطع 15 به 7 مقابل شمشیرباز فیلیپینی به جمع 8 نفر برتر رسید. با توجه به اینکه پاکدامن و فتوحی در یک‌چهارم نهایی باید با هم رقابت کنند و قطعاً یک نفر به نیمه‌نهایی می‌رسد، حداقل یک مدال سابر ایران در بازی‌های آسیایی قطعی است. در مرحله یک‌چهارم نهایی علی پاکدامن در مصاف با محمد فتوحی 15 بر 7 به برتری رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

پاکدامن در مرحله نیمه‌نهایی مقابل «چن پنگ شن» از چین قرار گرفت و با قبول شکست 15 بر 9 از صعود به فینال باز ماند و صاحب مدال برنز در بازی‌های آسیایی 2026 شد.

شنا

محمد قاسمی نماینده شنای ایران در مرحله مقدماتی ماده 200 متر آزاد مردان به آب زد و با ثبت زمان 1:53.39 دقیقه، به کار خود پایان داد. با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی در جایگاه بیست‌وسوم قرار گرفت و موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های این ماده نشد.

تنیس روی میز

تیم دوبل مردان ایران متشکل از نوشاد و نیما عالمیان در مرحله یک سی‌ودوم تنیس روی میز، به مصاف «خان محمد» و «خان عباس» از پاکستان رفتند و با برتری در سه ست متوالی، به دور یک‌شانزدهم نهایی صعود کردند.

تیم ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری مقابل احمد موسی و محمد از مالدیو صف‌آرایی کرد و با پیروزی 3 بر 2، راهی دور یک‌شانزدهم نهایی شد.

ستایش ایلوخانی در نخستین دیدار خود در بخش انفرادی مقابل «نبودچادنزار آلمیرا» از اندونزی به پیروزی 4 بر 3 دست یافت و به دور دوم صعود کرد.

مهشید اشتری در مرحله یک سی و دوم نهایی به مصاف رسمی سیترا از اندونزی رفت و نتیجه را 4 به یک به حریف خود واگذار کرد و نتوانست به مرحله بعدی صعود کند.

کبدی

تیم ملی کبدی مردان ایران در دومین مسابقه خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی 2026 مقابل مالزی صف‌آرایی کرد و با نتیجه 67 بر 33 به پیروزی رسید. تیم ایران که اولین مسابقه خود را مقابل نپال با پیروزی پشت‌سر گذاشته بود، در سومین و چهارمین دیدار خود فردا به مصاف تیم‌های ملی تایلند و پاکستان می‌رود.

تیم ملی کبدی زنان ایران در سومین دیدار خود برای تعیین صدرنشین گروه A، به مصاف تیم هند رفت و با نتیجه 23 بر 37 مقابل هند شکست خورد تا با وجود صعود به مرحله بعد، فرصت صدرنشینی گروه را از دست دهند.

تیراندازی

در پایان مرحله مقدماتی تیراندازی 10 متر با تپانچه، سامیه یاسی ملی‌پوش جوان کشورمان موفق شد با کسب 576 امتیاز، به فینال رقابت‌های این ماده صعود کند. هانیه رستمیان با کسب 571 امتیاز، در جایگاه هجدهم قرار گرفت و زینب طوماری با کسب 568 امتیاز، در جایگاه بیست‌وهفتم ایستاد تا هر دوی آنها حذفی ناباورانه داشته باشند. تیم ایران با کسب 1715 امتیاز، در جایگاه ششم این رده‌بندی جای گرفت.

یاسی در فینال با حریفانی از کره‌جنوبی، چین (2 نماینده)، چین‌تایپه، ویتنام، هند و قزاقستان رقابت کرد و با امتیاز 115.5، در جایگاه هشتم جدول قرار گرفت. در‌ پایان این رقابت‌ها «چو گائون» از کره‌جنوبی قهرمان شد و دو نماینده چین به نام‌های «شن ییایو» و «جیان رانکیسن» به مقام دوم و سوم رسیدند.

قایقرانی

تیم علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دونفره 500 متر مردان، زمان 1:33.569 دقیقه را ثبت کرد و در رده سوم گروه قرار گرفت و راهی فینال شد.

هیوا افضلی در گروه اول مرحله مقدماتی کانوی تک‌نفره 200 متر زنان با نمایندگان هند، اندونزی، ازبکستان، تایلند و مغولستان به رقابت پرداخت. او در این رقابت با ثبت زمان 49.308 در جایگاه چهارم قرار گرفت و مرحله به شانس مجدد رفت.

تیم دونفره الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور در گروه دوم مرحله مقدماتی کایاک دونفره 500 متر زنان با نمایندگان تایلند، ژاپن، چین و سنگاپور به رقابت پرداختند و در این رقابت با ثبت زمان یک دقیقه و 52.939 ثانیه، در جایگاه سوم قرار گرفت تا راهی فینال شود. فینال این ماده صبح فردا برگزار می‌شود.

ووشو

سهیل موسوی در وزن 75- کیلوگرم با «دونیار تورگونبائف» از ازبکستان مبارزه کرد و این حریف را با امتیاز بالا از پیش‌رو برداشت تا یکی دیگر از فینالیست‌های ووشوی ایران لقب بگیرد.

عرفان محرمی سانداکار وزن 70- کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف «علیجان آبلاگاتوف» از قزاقستان رفت و شکست این حریف گام به دیدار نهایی گذاشت.

شجاع پناهی ملی‌پوش وزن 65- کیلوگرم ایران در مبارزه نیمه‌نهایی مقابل «خاک کین نگوین» از ویتنام قرار گرفت و در دو راند پیاپی از سد این حریف گذشت و فینالیست شد.

سوگند سینکایی سانداکار وزن 52- کیلوگرم ایران در مرحله نیمه‌نهایی با «تز چینگ چان» از هنگ‌کنگ مبارزه کرد و با برتری در دو راند پیاپی مقابل این حریف، راهی فینال شد.

حسین قبله‌نما، آخرین نماینده تالوی کشورمان برای اجرای دو فرم «دائو شو» و «گوئن شو» بر روی تالی فیلد رفت. تالوکار 21 ساله کشورمان در نخستین فرم خود امتیاز 9.690 را کسب کرد و در فرم «گوئن شو» نیز امتیاز 6.696 را بدست آورد. بدین ترتیب قبله‌نما با مجموع امتیاز 19.386 در رده چهارم رقرار گرفت و از کسب مدال باز ماند.

روئینگ

تیم دونفره کشورمان متشکل از هانیه خورسند و سارا فخری، در مرحله مقدماتی ماده دونفره تک‌پاروی بانوان به مصاف حریفانی از ژاپن، هنگ‌کنگ، ازبکستان و اندونزی رفت و با ثبت زمان 8:05:94 دقیقه در رتبه سوم قرار گرفت. با توجه به زمان بهتر تیم ایران نسبت به تیم سوم گروه اول، تیم دو نفره ایران جواز حضور در فینال مسابقات را پیدا کرد.

امیرحسین محمودپور در ماده تک‌نفره سبک‌وزن مردان، در گروه اول مقدماتی به مصاف حریفانی از پاکستان، ازبکستان، لبنان، قزاقستان و فیلیپین رفت و با ثبت زمان 7:24:74 در رتبه نخست ایستاد و به فینال صعود کرد.

در ماده دونفره سنگین وزن زنان، تیم زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مصاف حریفانی از ویتنام، ژاپن، چین، چین‌تایپه و کره‌جنوبی رفتند و با زمان 7:31:68 دقیقه در رتبه دوم گروه قرار گرفتند و به فینال صعود کردند.

در ماده تک‌نفره سنگین‌وزن زنان، فاطمه مجلل در گروه دوم مقدماتی به مصاف حریفانی از فیلیپین و ازبکستان رفت و با زمان 8:20:29 در رتبه دوم گروه قرار گرفت و به فینال صعود کرد.

در ماده تک‌نفره سنگین‌وزن مردان روئینگ، بهمن نصیری ملی‌پوش ایران به مصاف حریفانی از ازبکستان، ژاپن، کره‌جنوبی و عراق رفت. نصیری با ثبت زمان 6:58.70 دقیقه، در رتبه سوم از گروه اول دور مقدماتی قرار گرفت و به فینال A صعود کرد.

در ماده تک‌نفره سبک‌وزن زنان نیز فاطمه مجلل در گروه اول مقدماتی با حریفانی از هنگ‌کنگ، مالزی و ویتنام رقابت کرد. مجلل در پایان این مسابقه با ثبت زمان 7:27.32 دقیقه، در رتبه نخست گروه قرار گرفت و مستقیماً به فینال صعود کرد.

در ماده دونفره سبک‌وزن بانوان، ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی در گروه اصلی برای تعیین خط با رقبایی از ژاپن، ویتنام، قزاقستان و هنگ‌کنگ رقابت کردند که در پایان این مسابقه، تیم دو نفره ایران با ثبت زمان 6:59:10 دقیقه در رتبه نخست گروه قرار گرفت. در ماده 4نفره زنان هم ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب در گروه اصلی برای تعیین خط، به مصاف حریفانی از چین، ویتنام و ژاپن رفتند. در پایان این مسابقه، تیم چهارنفره ایران با ثبت زمان 6:21:68 دقیقه در رتبه دوم قرار گرفت و به فینال صعود کرد. فینال همه رقابت‌های روئینگ صبح امروز برگزار می‌شود.