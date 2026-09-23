سرمربی ایرلند علیه رژیم صهیونیستی: مقابل «نسلکشی» بازی میکنیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایرلند با سخنانی که درباره تقابل با رژیم اشغالگر قدس در لیگ ملتهای اروپا داشت واکنشهای زیادی را برانگیخت.
هیمیر هالگریمسون، سرمربی تیم ملی فوتبال ایرلند با اظهارات صریح خود درباره دیدار تیمش مقابل رژیم صهیونیستی در لیگ ملتهای اروپا، واکنشهای گستردهای را برانگیخت. تیم ملی ایرلند قرار است ۲۷ سپتامبر برابر رژیم صهیونیستی به میدان برود و دو تیم در ادامه رقابتهای لیگ ملتهای اروپا بار دیگر مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. هالگریمسون در نشست خبری پیش از این مسابقه گفت: «ما در برابر اسرائیل بازی میکنیم، نه با اسرائیل.»
او همچنین تأکید کرد: «ما با نسلکشی بازی نمیکنیم، بلکه علیه آن بازی میکنیم.» سرمربی ایرلند در ادامه گفت: «امیدواریم فوتبال خوبی ارائه کنیم زیرا وظیفه اصلی من در اینجا با تیم ملی ایرلند همین است.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که انتقادات در ایرلند درباره حضور رژیم صهیونیستی در رقابتها افزایش یافته است. فدراسیون فوتبال ایرلند نیز از درخواستهایی برای تعلیق عضویت فدراسیون فوتبال این رژیم حمایت کرده است.
فدراسیون ایرلند پیشتر از یوفا خواسته بود در قبال فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی اقداماتی انجام دهد و موضع خود را به آنچه «نقض حقوق و حملات مستمر در نوار غزه» عنوان شده، مرتبط کرده بود. یوفا نیز در مواضع قبلی خود اعلام کرده است که هرگونه تصمیم درباره مشارکت فدراسیونهای عضو باید بر اساس مقررات این نهاد و توسط مراجع ذیصلاح اتخاذ شود. در همین حال، بیش از ۱۶۰ ورزشکار و چهره ورزشی ایرلندی با امضای درخواستهایی خواستار اتخاذ موضع در قبال حضور رژیم صهیونیستی شدهاند. شماری از بازیکنان سابق، از جمله کوین کیلبین، نیز از این اقدامات حمایت کردهاند.
در روزهای اخیر اعتراضهایی نیز در ارتباط با این مسابقه برگزار شده است؛ از جمله تجمع مقابل هتلی که تیم ملی رژیم صهیونیستی در آن اقامت داشته است. این اتفاقات نشان میدهد که دیدار ایرلند و رژیم صهیونیستی با فضای سیاسی و اجتماعی بحثبرانگیزی در ایرلند همراه شده است. تیمهای ایرلند و رژیم صهیونیستی در روزهای ۲۷ سپتامبر و ۴ اکتبر در چارچوب گروه ۳ سطح B لیگ ملتهای اروپا، در زمینی بیطرف به مصاف یکدیگر خواهند رفت.