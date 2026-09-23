پاکدل: آینده یک نسل از هندبال کشورمان تضمین شد

رئیس فدراسیون هندبال گفت: یکی از اتفاقات بسیار خوب بازی‌های آسیایی این بود که آینده یک نسل از هندبال تضمین شد.

علیرضا پاکدل، پس از پایان مرحله گروهی هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و پیروزی تیم ملی ایران برابر قزاقستان و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، گفت: بعد از بازی خوبی که بچه‌ها مقابل کره جنوبی، یکی از بهترین تیم‌های آسیا، انجام دادند که می‌توانستیم در آن مسابقه به پیروزی برسیم و در ثانیه‌های پایانی به تساوی رسیدیم، چهارشنبه هم موفق شدیم قزاقستان را شکست دهیم و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کنیم. پاکدل خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در این مسابقات رقم خورد، این بود که آینده یک نسل از هندبال کشورمان تضمین شد. جوان‌هایی در این مسابقات بازی کردند که ان‌شاءالله در آینده می‌توانند برای هندبال کشورمان افتخارآفرینی کنند. شاید مدت‌ها بود چنین بازی خوب و روانی را از تیم ملی هندبالمان ندیده بودیم؛ آن هم در شرایطی که میانگین سنی تیم ما پایین‌ترین میانگین سنی در این دوره از مسابقات است.

وی افزود: این یک فرصت بسیار خوب و طلایی برای آینده هندبال ایران بود و امیدوارم در ادامه مسیر نیز بتوانیم موفق باشیم. البته بازی سختی در پیش داریم و قطعاً با ژاپن یا قطر روبه‌رو خواهیم شد. بازی آسانی نخواهد بود، اما تلاش خودمان را خواهیم کرد.